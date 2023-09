Experta Bettina Horst: “Sin duda que para sectores amplios de la izquierda su mejor propuesta es la que estaba en el anteproyecto”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo es parte de la Comisión Experta que elaboró el anteproyecto, cuyas enmiendas vota por estos días el Consejo Constitucional. Bettina Horst desdramatiza en esta entrevista con Diario Financiero las enmiendas que ha aprobado su sector al texto evacuado por la comisión.

Aunque respecto a la enmienda que exime del pago de contribuciones a la vivienda principal, señala que es “perfectible” aún.

- ¿Qué cambios al anteproyecto que se han aprobado le parecen bien?

- Respecto de la Comisión de Derechos Económicos y Sociales lo que se ha venido haciendo es destacable y valorable todo lo que tiene que ver con derechos de propiedad, derechos económicos; básicamente, porque un tema muy discutido en la Convención pasada, un tema que generó mucho debate, mucha incertidumbre e incerteza jurídica fue la protección del derecho a la propiedad en la Constitución. Entonces es valorable que en esta etapa inicial del proceso, tanto en el anteproyecto de la Comisión Experta como ahora se fortalece este tema. Hay una mirada de distintos sectores políticos que, efectivamente, valoran cómo se protege hoy día el derecho de propiedad y también en nuestra Constitución vigente.

- ¿O sea que el aspecto económico la deja conforme?

- Es una buena noticia, en el contexto de ir despejando dudas respecto de certezas en lo económico y una forma de dejar de lado viejas banderas de lucha, como por ejemplo el decrecimiento, introducirle más inestabilidad al sistema… Y eso es valorable.

- ¿Qué le parece que se permita concesionar los hidrocarburos?

- Lo que existe en la Constitución vigente es una prohibición de que sean concesionables. Acá se levanta a nivel constitucional, pero será la ley la que finalmente va a definir si son o no concesionables y en qué contexto; es decir, no es que automáticamente pasen a ser concesionables. Me parece que es un paso hacia adelante, porque en el pasado quedó así en la Constitución vigente, porque en ese momento, a fines de los años ’70, había una mirada más bien desde lo estratégico-geopolítico de mantenerlo sólo reservado al Estado; pero hoy día vemos que en el mundo hay distintas formas de explotar ese recurso natural y me parece razonable dar ese paso y abrir más posibilidades. Sabemos que como país no somos una potencia en esa materia, pero también hemos visto cómo, quizás, una mayor participación del sector privado pudiera potencialmente encontrar nuevas reservas.

- Desde la centroizquierda lo ven como una aberración a la que ni Pinochet se atrevió.

- La verdad, no se entiende mucho la actitud, porque fue un tema que también discutimos en su momento en el anteproyecto, finalmente no quedó; pero en ningún caso parecía ser un tema tan central, tan medular para la izquierda del país, pero bueno…

- La oposición aprobó también la enmienda que exime del pago de contribuciones a la vivienda principal promovida por republicanos, pese a que en Chile Vamos muchos se oponen a esa medida, el propio presidente del Senado por mencionar a uno. ¿Qué le parece a usted? ¿También la respalda?

- Sin duda es un tema tremendamente debatible si debiera o no estar en la Constitución. Me parece que la Constitución, en materia tributaria, tiene que definir ciertos lineamientos generales y no necesariamente entrar en tributos específicos, como en este caso. Ahí también hay consideraciones más amplias, en términos de distintas enmiendas, distintas prioridades que desde distintos sectores se fueron construyendo. En ese contexto, se tomó la decisión por parte de los consejeros de apoyar esa enmienda. Pero, sin duda que es un enmienda que todavía es perfectible, lo que sí hay que tener presente es que hoy día es difícil cuantificar el efecto que tendría en las arcas municipales, que ha sido uno de los puntos que se ha levantado con fuerza, precisamente porque eso sólo es para las personas naturales y sólo para una vivienda. De ahí que uno no puede asumir que se dejará de recaudar automáticamente todo lo que se recauda por contribuciones de roles habitacionales. Pero eso ya es muy específico y como es tan específico es el tipo de materias que uno diría que no debe estar en la Constitución.

- Esa parece ser la postura mayoritaria entre los entendidos.

- A mi modo de ver, aquí se ha armado una discusión con demasiada fuerza, lo que de alguna forma también refleja que, en general, en los otros temas hay acuerdos mucho más amplio, lo cual es bueno. Cuando estamos tan preocupados de ese tema solamente es porque, en general, los otros temas ya están saliendo más fáciles.

Libertad de elección en derechos sociales

- En esa línea, ¿qué le parece el hecho de que el Partido Republicano haya retirado la enmienda que prohibía el impuesto al patrimonio? Un tema que era también muy polémico.

- Yo diría que lo que primó al final fue una conversación en general respecto de distintas enmiendas que había de distintos sectores en materia de tributos, para ir confluyendo a una mirada más compartida. Y eso implicaba, sin duda, hacer ciertas concesiones, ciertas entregas, pero sí mantener otros temas que son relevantes para el sector.

- ¿Siente que ha habido acuerdo en algo? Porque lo que parece es que la oposición unida ha aprobado aquello que es de su interés, sin acuerdo con la izquierda.

- Habría que ver el conteo definitivo; pero, efectivamente, también hay que entender que luego del anteproyecto y después de como quedó configurado el consejo, sin duda que para sectores amplios de la izquierda su mejor propuesta es la que estaba en el anteproyecto. Pero que era un anteproyecto que, sin duda, todavía tenía falencias y ciertas debilidades. Pero, bueno, era parte del proceso que el consejo también pudiera hacerle modificaciones a este anteproyecto. Entonces, es entendible que aquellos que quedaron en una posición minoritaria cuestionen con mayor fuerza, el legítimo derecho de hacerle cambios a lo que se presentó como anteproyecto.

- ¿Qué es lo rescatable y que es lo peor de lo que se ha aprobado hasta ahora?

- Una cosa rescatable, es el Estado social y democrático de derecho, que ciertos sectores lo veían, quizás, como un empoderamiento excesivo del Estado respecto de las personas. Esto de haber mantenido, en sus líneas generales, la protección y el fortalecimiento del derecho de propiedad es un buen contrapeso para aquellos que tenían más dudas respecto del Estado social y democrático de derecho, ante la inquietud de que ello pudiera implicar que el día de mañana se pudieran coartar otras libertades individuales, otros derechos de las personas, en pos de un Estado social mucho más presente en nuestra economía, entonces, creo que ese equilibrio hoy día está bien resguardado.

- ¿Y lo peor?

- No lo peor, pero lo que me preocupa es que en estos meses de conversación que hemos tenido no se haya acogido la libertad de elección en cuanto a la prestación de derechos sociales, en salud, seguridad social… Y creo que ese es un nudo muy crítico que hay que desatar y debe estar en línea con lo que espera la ciudadanía y con lo que también está en las bases, en cuanto a que el Estado social también tiene que ser con el robustecimiento y la ayuda que puede prestar el sector privado.

- ¿Qué opina de que se haya cambiado en cuanto a las funciones del Banco Central el concepto “estabilidad de precios” por “estabilidad de la moneda”?

- Es un tema que en lo sustantivo no cambia en nada ni el rol ni la función del Banco Central. Hoy día, el Banco Central tiene el objetivo de la estabilidad de la moneda, que es prácticamente lo mismo que la estabilidad de los precios y que tiene que ver con el control de la inflación, que es uno de sus roles fundamentales.