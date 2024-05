Huachipato golpeó resultados del Grupo CAP: registra pérdidas por US$38,5 millones en el primer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La operación deficitaria de Huachipato, que no alcanzó a ser compensada por otros negocios como el minero, explicó la pérdida neta de US$ 38,5 millones que registró el Grupo CAP al primer trimestre de 2024, cifra que se compara negativamente con una utilidad de US$ 1,3 millones que tuvo la compañía en igual lapso de 2023, informó la compañía.

“Estos menores resultados consolidados en el primer trimestre de 2024 se explican principalmente por el desempeño del negocio de producción siderúrgica, que no alcanzó a ser compensado por los resultados del segmento minero, el cual, a pesar de alcanzar una mayor producción y volumen de despachos que en el primer trimestre de 2023, se vio impactado por el efecto negativo de liquidaciones de precios (Mark to Market), de US$ 151 millones, debido a la tendencia a la baja de los precios del hierro durante los primeros tres meses del año”, indicó CAP en su análisis razonado.

La compañía tuvo, al cierre del primer trimestre de 2024, ingresos que alcanzaron US$ 512,6 millones, reflejando una disminución de 26,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que el Ebitda se redujo en 52,9% interanual a US$ 88,1 millones.

Resultados por segmentos de negocios

Entre las empresas operativas de Grupo CAP, Compañía Minera del Pacífico (CMP) alcanzó una ganancia bruta de US$ 27,7 millones, un 83,9% menos que el mismo periodo del año anterior. En tanto, su Ebitda disminuyó 53,2%, a US$ 101,2 millones, y la utilidad neta del segmento minero fue de US$ 5,6 millones, menor a los US$ 94,1 millones alcanzados al primer trimestre de 2023.

En el primer trimestre de 2024, CMP operó todas sus faenas de acuerdo con lo planeado, registrando un nivel de producción y despachos de 4,2 millones y 4,0 millones de toneladas, respectivamente, mayores a los 4,1 millones y 3,4 millones de toneladas producidas y despachadas en el mismo periodo de2023.

La Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), en tanto, registró durante el primer trimestre ingresos totales por US$ 115,2 millones, 27,7% menores a los del mismo periodo de 2023.

Además, la empresa tuvo un margen bruto negativo de US$ -24,4 millones (versus US$ -42,7 millones en 2023), un Ebitda de US$ -30,2 millones (versus US$ -46,4 millones de 2023), y una pérdida neta de US$ 41,8 millones al trimestre, cuando US$ 72,5 millones en 2023.

“Esta disminución en los ingresos se explica, en parte, por un nivel de despachos 11,3% menor al del primer trimestre del año anterior, sumado a una reducción en el precio promedio de venta de acero de 12,3%. Dichos efectos fueron parcialmente contrarrestados por un costo unitario de venta de acero 22,1% menor al del mismo periodo 2023, como resultado de una disminución de costos en personal y servicios asociados a la operación, y por las iniciativas de reducción de costos que comenzaron a implementarse desde abril de 2023, y que al cierre de marzo 2024 se tradujeron en ahorros acumulados de aproximadamente US$ 43 millones", señaló la empresa.

En Soluciones en Acero -segmento compuesto por Cintac en Chile; Tupemesa, Calaminon y Sehover en Perú; TASA en Argentina; y Promet en Chile y Perú- los ingresos y Ebitda del primer trimestre del 2024 alcanzaron US$ 87,0 millones y US$ 5,1 millones, respectivamente.

Finalmente, en CAP Infraestructura, que comprende a la compañía productora y distribuidora de agua desalinizada Aguas CAP, la de transmisión eléctrica Tecnocap y el terminal multipropósito Puerto Las Losas, los ingresos fueron de US$24,7 millones en el primer trimestre, lo que implica una disminución de 9,1% con respecto al mismo periodo de 2023. En tanto, la utilidad neta del trimestre fue de US$ 5,6 millones, versus US$ 5,3 millones en 2023.

Nicolás Burr, gerente general de CAP, afirmó que “seguimos enfocados en viabilizar el negocio de acero, continuando los esfuerzos en la reducción de costos operacionales y optimizando la gestión de inventario para que, de mantenerse las medidas antidistorsiones, podamos asegurar la sostenibilidad del negocio. En CMP, destaca la estabilidad en su operación, con un nivel de despachos para un primer trimestre que no se veía desde el año 2017; además, mantenemos la proyección para aumentar la producción en 2 millones de toneladas anuales adicionales de mineral de hierro al 2028”.

El ejecutivo agregó que “en el desarrollo de nuestro portafolio, avanzamos con la consolidación de nuestro nuevo acuerdo con Aclara para desarrollar Tierras Raras en la región del Biobío, y nos encontramos constantemente buscando nuevas oportunidades para seguir desarrollando nuestra Estrategia 2030, para ser líderes en el mercado global de los materiales para la descarbonización, a través de un portafolio integrado de negocios y el desarrollo de productos y soluciones innovadoras y sostenibles”.