Los grupos Falabella y Cencosud han eliminado 37 mil puestos de trabajo desde marzo de 2018

Cencosud y Falabella, las dos principales empresas chilenas del comercio minorista, han eliminado 37 mil puestos de trabajo (considerando todos los países en los que operan) desde marzo de 2018, con lo cual la dotación de ambas compañías se ha reducido en 16% en seis años.

Las compañías emplearon en conjunto 237.881 personas a marzo de 2018 (133.431 Cencosud y 104.450 Falabella), cifra que cayó a 200.801 al cierre del primer trimestre del presente año (120.396 versus 80.405, respectivamente).

La matriz de las multitiendas Falabella, la cadena de mejoramiento del hogar Sodimac, los supermercados Tottus, los centros comerciales Mall Plaza y el banco homónimo, entre otros negocios, informa el número de trabajadores por países: tiene operaciones en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay. Chile es la nación donde más ha bajado su personal: casi 10 mil personas menos en los últimos tres años.

Falabella sorprendió al mercado al cerrar el primer trimestre de este año con ganancias por unos US$ 60 millones, en contraste con los US$ 55 millones de pérdidas en el mismo período del año pasado.

La racha partió a fines del año pasado, cuando reportó una utilidad neta de US$ 80 millones para el cuarto trimestre.

“Vemos estos resultados con satisfacción, ya que avalan que nuestro plan estratégico”, dijo el recién ratificado gerente general corporativo de la firma, Alejandro González, tras los resultados del primer cuarto del año.

Consultada la compañía en relación a si concretará más despidos este año, señaló: “En línea con nuestra estrategia de ser una organización cada vez más efectiva, estamos constantemente adaptando nuestra operación y estructura organizacional, con el objetivo de tener la agilidad necesaria para evolucionar en escenarios dinámicos. Esto cobra especial relevancia para las empresas de retail en un contexto de consumo desafiado como el actual”.

Evitar más cierres de locales

Cencosud (con filiales en Chile, Perú, Argentina, Brasil y Colombia) en los últimos tres años sumó 6.233 trabajadores a su nómina total, tras aterrizar en el mercado norteamericano con la compra de la cadena de supermercados Fresh Market.

La compañía -dueña de los supermercados Jumbo, el mall Costanera Center, entre otros negocios- reportó pérdidas por US$ 23 millones en los primeros tres meses de 2024. El golpe se debió principalmente a la hiperinflación en Argentina: sin ella, habrían ganado US$ 151 millones, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2023. La compañía informó ambas cifras al regulador, argumentando que el efecto hiperinflacionario es contable y no de flujo.

De hecho, los ingresos del grupo ligado a la familia Paulmann crecieron un 12,4% en el trimestre, llegando a US$ 4.008 millones.

“A pesar de un contexto económico desafiante, comenzamos con fuerza este 2024”, dijo Rodrigo Larraín, gerente general de Cencosud, al analizar sus resultados de inicios de año.

Consultada la firma si efectuará despidos este 2024, no respondió.

En abril pasado, el abogado Jorge Bell, en representación de Paris y Cencosud Retail, contestó a una de las varias demandas por supuesto despido injustificado que enfrenta la compañía en Chile. Dijo que la empresa debió realizar una serie de reestructuraciones tras la crisis social y la pandemia.

“Actualmente, nuestro país atraviesa las consecuencias de los hechos descritos con anterioridad, encontrándose nuestra económica en una situación extremadamente compleja, que no se había visto en décadas, que ha significado una alta, permanente y sostenida inflación y que nuestro país se encuentre en recesión lo que, lamentablemente, ha implicado el aumento sostenido de la pobreza, la paralización de diversos rubros, aumento del desempleo, aumento en el costo de los productos básicos, el fin de múltiples inversiones, la salida de empresas de nuestro país, y la considerable afectación en el segmento de tiendas por departamentos, de forma que mi representada se ha visto obligada a restructurar su funcionamiento, al igual que sus competidores; de manera de salvaguardar su operación y promover la recuperación de pérdidas recibidas”, sostuvo.

Añadió que la multitienda Paris ha sufrido los embates no sólo del bajo consumo por la pandemia, sino que también de la crisis económica actual, lo que ha derivado, añadió, en la supresión y disminución de puestos de su dotación.

El jurista explicó que una serie de locales de la compañía no han logrado “superar el valor operacional”, lo que -dijo- ha obligado a su representada a maximizar los recursos, efectuando diversos cambios y restructuraciones. “Se busca evitar el cierre de otros de sus locales, como sucedió con el histórico Paris Alameda y Paris Mall Plaza Tobalaba, debiendo tener en especial consideración todas las dificultades experimentadas por todo nuestro país hace más de tres años. Adicionalmente, la tienda Paris de Ahumada también fue cerrada recientemente, y algunas de las principales tiendas han sufrido recortes importantes de los metros cuadrados utilizados en sala de venta”, detalló.