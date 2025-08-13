Ya no hay vuelta atrás: Justicia decreta oficialmente la quiebra de Corona y da curso a liquidación de sus activos
La liquidadora titular, Alejandra Massis, procederá "a la incautación bajo inventario de todos los bienes del deudor, sus libros y documentos".
Ya no hay vuelta atrás. Este martes, el 1° Juzgado Civil de Santiago, tras determinar que se cumplieron los requisitos establecidos por la legislación concursal, decretó la liquidación voluntaria como empresa deudora de Multitiendas Corona.
Así, se designó como liquidadora titular a Alejandra Massis Valencia, socia del estudio Massis & Carrasco, quien deberá "proceder a la incautación bajo inventario de todos los bienes del deudor, sus libros y documentos".
La quiebra de Corona se materializó luego de que, el 22 de julio, la multitienda ligada a la familia Schupper no lograra cumplir el acuerdo de reorganización judicial que tenía como fin sacar a flote la empresa.
Ahora, todos los acreedores de la firma tienen un plazo de 30 días para presentar los documentos justificativos de sus créditos.
La liquidación del retailer ya ha generado roces antes de haberse iniciado, luego de que alrededor de un centener de trabajadores iniciaran acciones legales contra la firma, adelantándose a eventuales disputas derivadas de los pagos laborales que deberán hacerse durante este proceso.
