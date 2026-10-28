Devés y Palacios plantean en Enade los desafíos de la educación superior ante el avance de la inteligencia artificial

La exrectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y el rector de Inacap, Lucas Palacios, abordaron la vinculación entre educación y empleo y los riesgos de la IA para las capacidades cognitivas. En tanto, el Head of Government de OpenAI, Felipe Millon abordó las oportunidades de la IA para las empresas.

La necesidad de preparar a las personas ante los cambios tecnológicos y fortalecer la colaboración entre la academia y las empresas, marcaron el panel Convicciones en tiempos de cambio en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2026, que reunió a la exrectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y al rector de Inacap, Lucas Palacios.

Devés planteó que, si bien las universidades deben preparar a las personas para las transformaciones tecnológicas, también tienen que formar ciudadanos capaces de enfrentar el “futuro difícil que viene”, preparándolos para "transformarse a sí mismos, por supuesto, pero también para ser resilientes y sobre todo para vivir con otros”, dijo.

La exrectora destacó la importancia de las universidades como espacios de convivencia y formación integral, frente a la posibilidad de que la educación se desplace progresivamente hacia herramientas digitales y de inteligencia artificial (IA). “Las necesitamos (a las universidades) más que nunca, porque es ahí donde se aprende a vivir como adultos con otros y otras”, comentó.

Devés también cuestionó los recortes presupuestarios en educación superior, cultura y ciencia, e hizo un llamado a reflexionar sobre la necesidad de invertir en estas áreas.

“Chile tiene capacidades, tiene buenos científicos y científicas, y buenos humanistas (…) Así que a creer en este país. Nosotros somos optimistas (...) Pero también hay que corregir lo que no estamos haciendo bien”, dijo.

Vínculos con la industria

El rector Palacios advirtió que la velocidad de los cambios tecnológicos está presionando a las instituciones educativas a adaptar su formación para asegurar que los estudiantes puedan “transformar la trayectoria formativa en una proyección laboral”.

En ese contexto, destacó el “rol formador” de las empresas y planteó estrechar los vínculos con el mundo productivo y de servicios, mediante un esfuerzo conjunto con las instituciones de educación superior.

“En Chile hay 75 mil jóvenes que egresan de la educación media técnico profesional, de los cuales 22.500 no pueden llevar a cabo su práctica profesional (...) A veces las instituciones se ven el ombligo y no se abren a un mundo que está cambiando permanentemente. La épica que tiene que existir acá es muy colaborativa; es una visión de país en donde todos tenemos una oportunidad”, subrayó Palacios.

También advirtió sobre los riesgos asociados al uso de la IA, y señaló que, pese a sus beneficios en productividad, también puede “vaciar por completo la capacidad reflexiva y caer en un sedentarismo cognitivo”, disminuir la creatividad y la capacidad para enfrentar problemas más complejos. “Entonces tenemos una gran oportunidad y un gran desafío que tenemos que abordar en conjunto”, enfatizó.

IA y empresa

Durante el encuentro también se presentó el Head of Government de OpenAI, Felipe Millon con la exposición Oportunidades de la IA, quien compartió casos de uso de ChatGPT y las opciones que abre la inteligencia artificial para ampliar las capacidades de las personas y transformar la forma de realizar tareas en las empresas.

“Mucha gente está hablando de la inteligencia artificial, pero la tiene que usar (...) Es hora de invertir en sus empresas, en el gobierno; usar esta tecnología. La tecnología existe y se está poniendo mejor cada día”