Empresas avanzan en compliance, pero participación en las decisiones estratégicas sigue rezagada
Un estudio de la Universidad del Desarrollo profundiza en cómo se ha avanzado en esta materia en esta área de la economía.
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¿Se están tomando en serio el compliance las empresas en Chile? Es la inquietud que responde el estudio “Compliance en las empresas chilenas” de la Universidad del Desarrollo (UDD) en colaboración con Carey y Prelafit Compliance, cuyo propósito es aportar “evidencia empírica rigurosa” a la discusión sobre el compliance corporativo en Chile, contribuyendo “a comprender cómo las grandes empresas están enfrentando los desafíos contemporáneos de regulación, gobierno corporativo y gestión de riesgos”.
Para ello se analizó a 56 empresas que operan en Chile con área de compliance -entre marzo y abril de 2026- cuya estructura de negocios se basa en la de grupo empresarial nacional, grupo empresarial internacional, sociedad que transa en bolsa o empresa familiar; su estructura legal responde a sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, sociedad por acciones (SpA) y sociedad de responsabilidad limitada u otra; y, cuyo tamaño: menos de 50 trabajadores, entre 51 y 100, 101 y 500, entre 501 y 1.000, 1.001 y 5.000, 5001 y 10.000, y más de 10.000.
Según el estudio, el 100% de las empresas consultadas cuenta con un oficial de cumplimiento -aunque sólo el 44% se dedica a esa sola función, mientras que el 56% desempeña otros roles a la vez-; el 95% tiene un área o gerencia de cumplimiento; en el 93% el responsable es una persona interna y, también, el 93% tiene presupuesto propio.
80% de las empresas adoptó el compliance recién en los últimos 15 años.
Quién designa y a quién reporta el oficial de cumplimiento
Otro aspecto importante que aborda el estudio es la individualización de quién designa al oficial de cumplimiento y a quién este le responde este empleado. Así queda de manifiesto que en un 80% de las ocasiones lo designa el directorio de la empresa; sin embargo, sólo en un 62% el oficial le reporta al directorio. Otro aspecto que resulta relevante en lo que respecta al oficial de cumplimiento, tiene que ver con cuán involucrado está en las decisiones estratégicas de la empresa. El estudio da cuenta de que sólo en el 25% de las empresas participa “siempre” en las decisiones estratégicas, el 24% lo hace “regularmente”, el 31% “a veces” y el 20% “nunca”.
Ello, pese a que el 82% asegura que el oficial de cumplimiento tiene reuniones periódicas con el gerente general de la empresa, pero qué tan frecuentes son estos encuentros: el 24% semanal, 9% quincenal, 45% mensual, 9% semestral y 13% otro. En cuanto a las reuniones periódicas con el directorio, el 93% asegura que sí las tiene.
En cuanto a la periodicidad, se producen 2% de manera semanal, 2% quincenal, mensual 45%, semestral 37% y 14% otro. Y sobre cuántos trabajadores full time tienen las empresas en compliance. El 72% entre uno y cinco; 15% de seis a diez trabajadores; el 6% de 11 a 20 trabajadores; y, 7% más de 20 trabajadores.
Por otro lado, el grueso de las empresas, es decir el 80% de ellas, adoptó el compliance entre los años 2010 y 2024; aunque las primeras (7%) lo hicieron en el año 2005 y las más recientes en el año 2025 (7%).
El estudio también midió el número de personas dedicadas al compliance según la cantidad de trabajadores en la empresa y descubrió que en los tramos de hasta 50 trabajadores, de 51 a 100, de 101 a 500 y de 501 a 1.000 trabajadores, el 100% tiene un equipo de compliance con entre uno y cinco empleados; en los que la empresa tiene entre 1.001 y 5.000 trabajadores, el 79% tiene equipos de entre uno y cinco empleados; el 14% tiene equipos integrados por entre seis y diez trabajadores; y, el 7% tiene un equipo de 11 o más empleados. En las empresas de entre 5.001 y 10.000 trabajadores, los equipos de compliance 33% tiene uno a cinco trabajadores, el 33% tiene de tres a diez y el 33% 11 o más empleados. Mientras que, en las empresas de más de 10.000 trabajadores, un 27% tiene equipos de compliance de uno a cinco empleados; en el 36% lo componen de seis a diez trabajadores y en el 36% lo integran 11 o más trabajadores.
Áreas cubiertas por el modelo
El estudio también revela que el 100% de las empresas que participaron tiene un modelo de prevención, aunque sólo el 80% cuenta con certificación o auditoría externa. En general, las áreas cubiertas por el modelo de prevención son; penal (86%), libre competencia (71%), ciberseguridad/datos (55%), medio ambiente (52%), laboral (48%), tributario (36%), derechosa humanos (34%), protección al consumidor (29%) e inteligencia artificial (12%). Y el promedio de áreas cubiertas la estructura de negocios, reporta que los grupos internacionales alcanzan un promedio de 5,1, los grupos nacionales de 4,4, y las que tranzan en bolsa un promedio de 3,6.
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