La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que esta actualización busca ser un "marco de referencia" para los códigos de conducta que elaboren gremios y empresas respecto a la adopción de la inteligencia artificial.

Este miércoles, las ramas que conforman la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunieron en su sede con cerca de 50 líderes empresariales para presentar la actualización del Marco Ético del Empresariado Chileno y una guía para incorporar la inteligencia artificial con decisión y responsabilidad.

En el contexto de aceleración digital y nuevos desafíos sociales, políticos y climáticos, este nuevo documento actualiza el anterior Marco Ético desarrollado por la CPC y sus ramas en 2012 e incorpora orientaciones sobre la inteligencia artificial y la automatización, equilibrio entre lo humano, lo económico y lo ambiental, conciliación de la vida laboral y familiar y apoyo a las familias de los trabajadores.

En el ámbito gremial, en tanto, plantea mecanismos independientes para abordar dilemas éticos y contribuir a recuperar la confianza pública.

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Al respecto, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, enfatizó que “la inteligencia artificial obviamente nos irrumpe con nuevas herramientas, con nuevas preguntas y tenemos que tener respuesta frente a eso”.

En ese sentido, planteó: “Acá no hay un cuestionamiento al uso de la tecnología, todo lo contrario, los países que no adoptan los cambios tecnológicos se van quedando rezagados. Pero esa adopción también tiene que ser con responsabilidad”.

“Los valores siguen siendo exactamente los mismos, pero frente a la irrupción de la inteligencia artificial era necesario actualizar nuestro marco ético y dar con eso un marco de referencia para lo que puedan ser los códigos de conducta que elaboren los gremios y las empresas al interior de sus organizaciones”, precisó.

Tras la reunión, Jiménez valoró la convocatoria, destacando la “buena acogida” de este insumo. No obstante, precisó que aún se trata de un marco de referencia, ya que “los códigos de conducta tienen la bajada específica a cada realidad”.

En ese sentido, planteó que desde la CPC esperaban continuar con estas conversaciones al interior de los gremios sectoriales y ampliarlas a los socios de estos, las empresas y, en particular, con foco en las redes regionales, “para que todos vayan haciendo propio este marco ético”.

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Principales ajustes que se incorporan

La guía, elaborada por la CPC, la especialista en dirección de empresas, Carolina Dell’Oro, la experta en cultura organizacional, Agnes Ortega, y el especialista en inteligencia artificial, Fernando Sánchez, se titula “Principios y orientación para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial”.

El documento apunta a incorporar la inteligencia artificial manteniendo el compromiso y respeto por los ocho principios ya existentes: la persona y el desarrollo humano en el centro; la libertad, autonomía y la protección de vínculos humanos; el trabajo humano y las capacidades para el futuro; la privacidad, datos y seguridad; la equidad y no discriminación; la transparencia, veracidad y propiedad intelectual; el medioambiente y uso responsable de recursos; y la gobernanza, evaluación y responsabilidad en el tiempo.

Además, incorpora el Modelo de Madurez Ética, que permite evaluar las prácticas de cada empresa en ocho dimensiones, identificar brechas frente a los estándares propuestos y establecer prioridades de mejora.

En cuanto a las orientaciones principales de este, se encuentran la medición por separado de la adopción tecnológica y la madurez ética; la evaluación del valor que la IA aporta a las personas y a la empresa, anticipando los cambios que incorpora y las oportunidades de capacitación y reconversión a tiempo que se pueden abrir; y la responsabilidad de quienes dirigen la empresa en la conducción y supervisión de los sistemas que incorporan.

“El modelo permite que empresas de distintos tamaños partan de su propia realidad y establezcan prioridades”, explicó la presidenta.

Por ello, a través de una escala de cinco niveles de madurez, -ausente, emergente, declarado, practicado y ejemplar-, el modelo busca evaluar que tan interiorizado está cada principio en la práctica.

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Jiménez descarta intervención del Banco Central

Consultada por el alza del dólar por sobre el umbral de los $ 1.000, la presidenta de la CPC señaló que están monitoreando lo que ocurre en los mercados financieros, ya que "eso tiene un efecto en el tipo de cambio y eso a su vez puede terminar impactando y generando presiones inflacionarias"

En esa línea, expresó su preocupación respecto a los posibles efectos en la economía chilena, que "ha mostrado una inercia, un bajo ritmo de crecimiento", y agregó: "estamos a la espera de que esto repunte".

No obstante, respecto a una eventual intervención en el mercado cambiario, Jiménez aclaró que "esa decisión, que compete al Banco Central, tiene mucho que ver con cuánto se considera que estos son movimientos transitorios producto de la volatilidad internacional y, por lo tanto, creo que todavía es muy anticipado pensar en intervenciones".