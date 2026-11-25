Atentos al profundo declive del cobre, los agentes extranjeros han cargado sus forwards a nuevas alzas del dólar-peso en el mercado derivado, con lo que el monto vigente neto llegó a sus niveles más alcistas desde septiembre de 2019.

El tipo de cambio chileno se acercó a niveles récord este miércoles, ya que el mercado tecnológico global siguió temblando por las dudas sobre la inteligencia artificial (IA) y llegó a dejar al cobre en nuevos mínimos del año. Además, recientes datos de inflación en Estados Unidos sorprendieron levemente al alza.

La paridad dólar-peso escaló $ 7,1 hasta los $ 1.040,5 al cierre de la jornada, tras el peak de $ 1.050 que alcanzó al inicio de la tarde, y quedando en nuevos máximos desde julio de 2022. El precio estuvo cerca de los históricos $ 1.062 intradiarios que se vieron en ese entonces en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

Múltiples frentes

"Si bien en 2022 el dólar alcanzó su máximo intradía sobre $ 1.060, el cierre de esa sesión fue cerca de $ 1.050. Este miércoles ya tocamos ese nivel y ahí está el techo, y de acá para arriba no hay muchos techos tan claros como teníamos hasta ahora. Estamos en una zona donde probablemente vaya a salir bastante venta, pero va a depender de lo que pase afuera", dijo a DF el subgerente de Trading en el Banco Internacional, Diego Souper.

"Tenemos a la Reserva Federal (Fed) subiendo las tasas, volatilidad bursátil por los temas de IA, el desplome del cobre y la debilidad de la economía chilena", repasó el ejecutivo. A esto sumó "un Banco Central que, por el momento, no ha mostrado intención de intervenir el mercado cambiario", y apuntó también a los nuevos aranceles de EEUU, aunque "este último efecto no es tan directo, es bastante mixto y difícil de predecir".

Los forwards de agentes extranjeros se han cargado a nuevas alzas del dólar-peso en el mercado derivado, con lo que el monto vigente neto llegó a sus niveles más alcistas desde septiembre de 2019, según datos del Banco Central.

Los futuros del cobre hicieron amagos de seguir cayendo a mínimos del año en la Bolsa de Metales de Londres, aunque a esta hora revertían su caída. Fue tal cual como ocurrió con el tecnológico Nasdaq, que moderó significativamente sus pérdidas por una ola de compras de oportunidad.

Este fue el último día plenamente operativo de la Bolsa de Nueva York, que estará cerrada este jueves por el feriado de Acción de Gracias, mientras que al día siguiente tendrá un cierre anticipado por el mismo motivo.

Emergentes a la venta

El peso chileno fue la tercera divisa emergente más depreciada de la sesión, por detrás del dolar taiwanés y el peso mexicano. En el curso de 2026, sin embargo, la moneda nacional es la segunda más depreciada del mundo emergente, y tiene el peor desempeño si se incluye el retorno de interés (carry) en el ranking.

"Las monedas de América Latina siguen siendo particularmente vulnerables debido a su exposición a los metales, pero, en general, es la perspectiva de mayores obstáculos para el crecimiento mundial la que está afectando a la mayoría de los commodities y al conjunto de las monedas de los mercados emergentes", escribió el head global de Mercados en ING, Chris Turner.

El ejecutivo destacó que las divisas latinoamericanas han ocupado cuatro de los cinco puestos con peor desempeño desde el 10 de noviembre, cuando el gobernador Christopher Waller de la Fed, planteó la idea de un alza de tasas de 50 puntos base y desencadenó esta corrección generalizada en los activos de riesgo.

El dollar index -que compara al dólar con otras "monedas duras"- giró a una baja de 0,2%, mientras lo que se mantuvo firme a grandes rasgos fue la compra de bonos del Tesoro, con el rendimiento a 10 años cayendo 9,2 puntos base por la búsqueda de refugio.

Hubo demanda por treasuries aun cuando el índice de precios subyacente de gasto en consumo personal -conocido como el "dato de inflación favorito de la Fed"- subió en octubre 0,3% mensual y 3,3% anual, esta última cifra una décima por arriba de las estimaciones de consenso.

También se informó que el PIB estadounidense creció 4,3% trimestre a trimestre anualizado, de acuerdo con la segunda estimación oficial. El mercado tenía previsto solo una leve revisión al alza, que lo habría dejado en 3,5%.