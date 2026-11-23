Cuartas pistas y Free Flow: VíasChile ingresa proyecto por US$ 456 millones para ampliar tramo de la Ruta 5 Norte
Según el cronograma, el inicio de las obras está previsto para marzo de 2029, mientras que la puesta en servicio definitiva está proyectada para el primer semestre de 2033.
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VíasChile, a través de la Sociedad Concesionaria Nueva Aconcagua, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto por US$ 456,2 millones para ampliar y modernizar la Ruta 5 Norte, entre la salida norte de Santiago y el acceso sur al Túnel El Melón, en la Región de Valparaíso.
La iniciativa, que considera la intervención de más de 116 kilómetros de carretera, forma parte de la segunda concesión de la Ruta 5 Santiago-Los Vilos.
Entre las principales obras figura la ampliación de tres a cuatro pistas por sentido entre los enlaces Buenaventura y Batuco-Liray, en una extensión de 10,7 kilómetros, y la incorporación de terceras pistas en ambos sentidos a lo largo de cerca de 102 kilómetros, desde Batuco-Liray hasta el acceso sur al Túnel El Melón, con excepción de la cuesta Las Chilcas, donde se mantendrá la configuración actual.
El proyecto también contempla la construcción de nuevas calles de servicio en sectores de Lampa, Tiltil, Llay-Llay, Hijuelas, La Calera y Nogales, además del mejoramiento y pavimentación de las existentes.
A ello se suma la construcción y renovación de enlaces, el reemplazo de puentes que hayan cumplido su vida útil o presenten deficiencias estructurales y la renovación de gran parte de las pasarelas peatonales.
La concesionaria también contempla implementar un sistema integral de cobro electrónico de peajes mediante tecnología Free Flow, que reemplazará progresivamente los actuales sistemas de cobro convencional.
Según el cronograma del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el inicio de las obras está previsto para marzo de 2029, sujeto a que la tramitación ambiental no supere los 30 meses. En tanto, la puesta en servicio definitiva está proyectada para el primer semestre de 2033.
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