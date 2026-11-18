Como una forma de agilizar la votación y los apoyos, el gobierno comprometió un tope para el copago que podrían enfrentar las familias más vulnerables.

La Cámara de Diputados despachó este miércoles el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca equiparar este derecho al eliminar la actual exigencia de contar con 20 mujeres contratadas para que una empresa proporcione el beneficio.

Tras la aprobación, que contó con 132 votos a favor, 12 abstenciones y cero en contra, ahora serán los senadores quienes deberán revisar las modificaciones introducidas en su discusión en la Cámara Baja.

La votación fue seguida atentamente por los ministros de Estado presentes, entre ellos el del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; de Educación, María Paz Arzola; y el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot.

Este último, así como el mismo Rau, tuvieron una intervención clave antes de que los diputados se pronunciaran. Haciéndose eco de un punto cuestionado por algunos diputados, comprometieron acotar el copago que podrían enfrentar las familias más vulnerables a la hora de acceder a sala cuna.

El proyecto, tal como está, no propone un tope, sino que incluye suplementos diferenciados según la situación socioeconómica de las familias, considerando el Registro Social de Hogares (RSH), con un beneficio del 50% para el 40% más vulnerable y un 30% para el tramo entre el 41% y 60%.

Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social: “Nos queda la última milla, pero estamos muy esperanzados que vamos a lograr la aprobación”



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Antes de la votación, varios parlamentarios solicitaron al Ejecutivo reducir ese costo. Así, representantes del Partido de la Gente (PDG) y del Partido por la Democracia (PPD) habrían alcanzado el entendimiento con las autoridades de gobierno, con el PPD comprometiéndose a retirar todas sus indicaciones.

En respuesta, García explicitó que harán el cambio mediante la primera ley miscelánea que se presente antes del cierre del año y, según lo que adelantó Rau, el límite equivaldría al 20%.

Una de las principales modificaciones que deberá revisar la Cámara Alta es el mecanismo de financiamiento del Fondo de Sala Cuna. Esto, luego de que en septiembre aprobaran su creación, pero rechazaran la fórmula propuesta inicialmente por el Ejecutivo, que contemplaba una cotización de 0,35% para financiarlo, con 0,20% con cargo a las cuentas individuales y 0,15% al Fondo de Cesantía Solidario.

Durante su trámite en la Cámara, el gobierno planteó una nueva fórmula, reduciendo la cotización a 0,30%, con 0,15% con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía y otro 0,15% al Fondo de Cesantía Solidario.

“Nos queda la última milla, pero estamos muy esperanzados que vamos a lograr la aprobación”, dijo Rau tras la sesión. “Las mayorías convocadas en esta votación de hoy nos hacen estar muy entusiastas y convencidos de que va a ser así”, añadió el secretario de Estado.

La misma presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), comprometió agilizar su tramitación y adelantó que el martes se dará cuenta del proyecto en la Sala para que pase a la Comisión de Trabajo, presidida por el senador Luciano Cruz-Coke. “Esperamos que al día siguiente pueda volver a la Sala para su despacho”, señaló.

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Impacto positivo

Desde el mundo académico, la valoración del paso dado llegó de parte de la directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica (UC), Claudia Martínez; la académica de la Escuela de Gobierno UC, Andrea Repetto; el economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Juan Bravo; y la académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Andrea Bentancor, quienes coincidieron en que esta iniciativa permitirá corregir los desincentivos a la contratación femenina que establece la legislación vigente.

Bravo explicó que “en la actualidad, en las empresas que ya superaron el umbral de 19 trabajadoras, hay un desincentivo a la contratación de mujeres en edad fértil, porque en el caso de que tengan hijos incurrirán en un costo adicional por sala cuna por cada nuevo niño nacido”.

En ese sentido, Martinez acotó que el proyecto de ley “permite romper el vinculo entre la contratación de mujeres y el costo de la sala cuna que establece la ley actual”.



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Sin embargo, Bentancor y Repetto repararon en la discusión pendiente respecto al tope al Copago. Al respecto, Repetto aseveró que “hay que asegurar ponerle un límite al copago”.

De todas formas, Bentancor valoró que “independiente de las mejoras que aún están conversándose como los límites al copago, (el proyecto) permitirá retirar una discriminación a las mujeres del Código del Trabajo”.

Un punto del cual se hizo eco también el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien valoró el avance tras 10 años de discusión. “En esta etapa se resolvieron varios de los problemas que habían surgido tras la votación en el Senado”, señaló y añadió que para asegurar la lógica universalista del proyecto resta “limitar los copagos y permitir que el Fondo que se crea financie las extensiones horarias de establecimientos de Junji e Integra”.

La presidenta de la Fundación ChileMujeres, Francisca Junemann, enfatizó que la sala cuna universal es una “política de Estado” y llamó a agilizar el trámite en la Cámara Alta. “Nos debe generar un orgullo como país que seamos capaces de una política pública que trascienda de un gobierno a otro (...), y finalmente logremos aprobarla por el bien de las mujeres en el desempleo”, aseveró.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, añadió que “para una mujer que recibe una oferta de trabajo, contar con sala cuna puede ser lo que le permita aceptarla. Esa es la diferencia que esta reforma puede hacer”.

El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales y, en su momento, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, instancia técnica que incluyó la Sala Cuna Universal como una de sus medidas prioritarias, David Bravo, calificó como “gran noticia” la aprobación de la iniciativa sin votos en contra y destacó que se llegará a un acuerdo en la fórmula de financiamiento.

“Con este proyecto se remueve un impuesto a la contratación de mujeres escondido detrás de un beneficio”, indicó. Así, planteó que esta nueva medida incentivará el empleo femenino en el corto plazo.