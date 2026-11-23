Nvidia recupera a Jensen Huang como su CEO y desata la algarabía en Wall Street
La reincorporación del directivo con efecto inmediato revirtió la decisión adoptada días atrás por el directorio. Tras el anuncio, la acción subió más de 33%.
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Nvidia, el mayor fabricante de microprocesadores del mundo, anunció este lunes que volvió a nombrar a Jensen Huang como presidente ejecutivo, con efecto inmediato. Las acciones de Nvidia se dispararon más de un 33% tras conocerse la noticia.
El ejecutivo volvió a las oficinas de la compañía en Santa Clara, California, Estados Unidos, tras confirmarse su restitución como CEO. Lo hizo entre ovaciones de parte del personal. Decenas de trabajadores lo recibieron entre aplausos y vítores tras su breve ausencia, que duró apenas 11 días.
“Voy a ser un mejor CEO”
“Voy a ser un mejor CEO la segunda vez”, dijo Jensen Huang a los empleados. “Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, expresó el ejecutivo, según un comunicado, donde añadió: “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado”.
El empresario nacido cerca de Taipei (Taiwán), pero criado en Oregón (EEUU), declaró que “quiero agradecer al directorio su confianza y deliberación durante este proceso”.
La decisión de la firma de recuperar a Huang supone un giro radical respecto de la resolución tomada por su directorio apenas unos días antes, en la que se descartaba su regreso.
Jensen Huang convirtió a Nvidia, que en un principio se dedicaba al diseño de chips para videojuegos, en el principal proveedor de procesadores de inteligencia artificial (IA), dirigiendo durante el camino su estrategia de desarrollo de chips, los negocios con los clientes y las relaciones con Washington.
El empresario dimitió el 12 de noviembre tras salir a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria de la que las autoridades estadounidenses sospechan que espía para China, una acusación que Beijing niega.
Huang ha asegurado que no tenía conocimiento de que su amante trabajara para los servicios secretos del gobierno de China.
Tras recibir el apoyo de Donald Trump y de la plana mayor de Silicon Valley, Huang presionó al directorio para que lo readmitieran en la empresa que creó hace 33 años y llevó a lo más alto de Wall Street, consiguiendo una revalorización de las acciones de casi 700.000%.
El directorio dijo estar satisfecho con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang y, tras recibir información de altos funcionarios del gobierno de EEUU, consideró que su regreso no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.
No obstante, para precaverse de nuevos riesgos, el directorio de Nvidia indicó que formó un comité para investigar si los servicios de inteligencia extranjeros tenían como objetivo a Huang e inició la búsqueda de un nuevo director de cumplimiento normativo.
La empresa informó que Colette Kress -quien asumió como CEO interina- continuará como presidenta financiera.
“Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, aseguró Huang. “Voy a ser un mejor CEO la segunda vez”, enfatizó.
Repercusiones globales
La salida de Huang tuvo repercusiones desde Silicon Valley hasta Taipéi y Washington. Una petición para su reincorporación reunió más de 180 mil firmas, incluida la de Elon Musk.
Además, la reversión pone de relieve la profunda influencia de Huang sobre Nvidia y plantea interrogantes más amplias sobre hasta qué punto una de las empresas más valiosas del mundo sigue dependiendo de su cofundador.
Felipe Oyarzún, analista de mercados de XTB, indicó que el regreso de Jensen Huang provocó un fuerte rebote en Wall Street, después de varias jornadas marcadas por las caídas de las acciones tecnológicas. La acción de Nvidia cerró con un alza de 31,48% e impulsó al índice Nasdaq, que subió 6,51%.
“La reacción refleja la confianza que los inversionistas mantienen en el liderazgo de Huang, especialmente por su papel en el crecimiento de Nvidia y sus relaciones con las principales compañías tecnológicas. Su regreso permite despejar parte de las dudas que habían afectado a la acción, aunque todavía quedan investigaciones abiertas y preguntas sobre sus posibles consecuencias”, sostuvo.
Los hitos del negocio, los récords bursátiles y la crisis de liderazgo: de la salida al regreso de Jensen Huang. Actualizado el 23 de noviembre de 2026. De superar a Amazon en febrero de 2024 a alcanzar los US$ 5 billones en octubre de 2025: capitalización alcanzada durante esas jornadas. US$ billones Selecciona una barra para ir al hito. Precio de la acción en dólares: cierres mensuales hasta octubre de 2026 y última cotización intradía del 23 de noviembre. Valores ajustados por las divisiones de acciones de 2021 y 2024. Al cierre de noviembre de 2016, la acción de Nvidia valía US$ 2,31. Su mejor cierre mensual fue de US$ 228,38, en septiembre de 2026. La cotización intradía del 23 de noviembre de 2026 · 16:39 (Chile) · intradía fue de US$ 164,53. Pasa el cursor, toca el gráfico o usa las flechas para recorrerlo. Los puntos naranjos marcan hitos. Tramo punteado: cotización intradía del 23 de noviembre, 16:39 (Chile). Fuente: Nasdaq. Precio de la acción en dólares: cierres diarios y última cotización intradía. El detalle permite ver la caída de noviembre y el rebote tras el regreso de Huang. 23 de noviembre · 16:39 (Chile) · Intradía Frente al cierre del 20 de noviembre Cierre anterior: US$ 125,53 El primer cierre de 2026 fue de US$ 188,85, el 2 de enero de 2026. El mayor cierre diario fue de US$ 239,24, el 6 de octubre de 2026. El 20 de noviembre cerró en US$ 125,53; el 23 de noviembre a las 16:39 (Chile) cotizaba a US$ 164,53, una variación intradía de +31,07%. Pasa el cursor, toca el gráfico o usa las flechas para recorrerlo. Los puntos naranjos marcan hitos. Tramo punteado: cotización intradía del 23 de noviembre, 16:39 (Chile). Fuente: Nasdaq. Recorre la historia en orden cronológico y haz clic en cada título para abrir la noticia completa. Huang renunció y Colette Kress asumió como CEO interina mientras el directorio buscaba un reemplazo. Al cierre del 13 de noviembre, la acción terminó en US$ 162,85, con una baja semanal de 12,7%. Días después, Huang conversó con aliados sobre un posible regreso. La semana de tres tecnológicas Variación semanal al 13 de noviembre de 2026 (%) La salida siguió a una relación extramarital admitida con Alice Huang, ejecutiva de un cliente y señalada por autoridades de EEUU por presuntos vínculos con el espionaje chino, y al reporte de otra relación con una ejecutiva de Nvidia. Después se conocieron una investigación de California y un comité del directorio para investigar posibles acciones de inteligencia extranjera. Nvidia reportó ingresos de US$ 116.000 millones en el trimestre terminado en octubre, un 103% más que un año antes y por encima de los US$ 109.000 millones esperados. Proyectó ventas de US$ 130.000 millones, con un margen de ±3%, para el trimestre siguiente. Ingresos trimestrales: previsión y resultado Trimestre terminado en octubre de 2026 · US$ millones 23 de noviembre de 2026 Nvidia restituyó a Jensen Huang como CEO con efecto inmediato. La acción llegó a subir más de 33% intradía. El directorio anunció un comité para investigar posibles acciones de inteligencia extranjera y la búsqueda de un director de cumplimiento. Colette Kress continuó al frente de las finanzas.
Nvidia: del videojuego al centro de la economía de la IA
Cuatro hitos de valor bursátil
1 billón = 1 millón de millones
La acción en los últimos 10 años
El detalle de 2026
La historia, hito a hito
Los orígenes
Nace Nvidia
El salto a la bolsa
CUDA amplía el negocio posible
Un acuerdo de US$ 1.500 millones
La expansión
La apuesta por Arm
La regulación frena la compra
La IA impulsa la acción
Supera a Amazon
Llega al primer lugar mundial
Alcanza los US$ 4 billones
Primera en los US$ 5 billones
Una inversión para conectar la IA
El peso de Nvidia en los mercados
Una delegación chilena visita Nvidia
El cambio de mando
Huang deja la dirección ejecutiva
¿Por qué salió Huang?
El directorio descartaba el regreso de Huang
Nvidia duplica sus ventas en medio de la crisis
California abre una investigación sobre Nvidia
Huang regresa a Nvidia y la acción se dispara
Los hitos del negocio, los récords bursátiles y la crisis de liderazgo: de la salida al regreso de Jensen Huang.
Actualizado el 23 de noviembre de 2026.
De superar a Amazon en febrero de 2024 a alcanzar los US$ 5 billones en octubre de 2025: capitalización alcanzada durante esas jornadas.
US$ billones
Selecciona una barra para ir al hito.
Precio de la acción en dólares: cierres mensuales hasta octubre de 2026 y última cotización intradía del 23 de noviembre. Valores ajustados por las divisiones de acciones de 2021 y 2024.
Al cierre de noviembre de 2016, la acción de Nvidia valía US$ 2,31. Su mejor cierre mensual fue de US$ 228,38, en septiembre de 2026. La cotización intradía del 23 de noviembre de 2026 · 16:39 (Chile) · intradía fue de US$ 164,53.
Pasa el cursor, toca el gráfico o usa las flechas para recorrerlo. Los puntos naranjos marcan hitos. Tramo punteado: cotización intradía del 23 de noviembre, 16:39 (Chile). Fuente: Nasdaq.
Precio de la acción en dólares: cierres diarios y última cotización intradía. El detalle permite ver la caída de noviembre y el rebote tras el regreso de Huang.
23 de noviembre · 16:39 (Chile) · IntradíaUS$ 164,53
Frente al cierre del 20 de noviembre+31,07%
Cierre anterior: US$ 125,53
El primer cierre de 2026 fue de US$ 188,85, el 2 de enero de 2026. El mayor cierre diario fue de US$ 239,24, el 6 de octubre de 2026. El 20 de noviembre cerró en US$ 125,53; el 23 de noviembre a las 16:39 (Chile) cotizaba a US$ 164,53, una variación intradía de +31,07%.
Pasa el cursor, toca el gráfico o usa las flechas para recorrerlo. Los puntos naranjos marcan hitos. Tramo punteado: cotización intradía del 23 de noviembre, 16:39 (Chile). Fuente: Nasdaq.
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Huang renunció y Colette Kress asumió como CEO interina mientras el directorio buscaba un reemplazo. Al cierre del 13 de noviembre, la acción terminó en US$ 162,85, con una baja semanal de 12,7%. Días después, Huang conversó con aliados sobre un posible regreso.
La semana de tres tecnológicas
Variación semanal al 13 de noviembre de 2026 (%)
La salida siguió a una relación extramarital admitida con Alice Huang, ejecutiva de un cliente y señalada por autoridades de EEUU por presuntos vínculos con el espionaje chino, y al reporte de otra relación con una ejecutiva de Nvidia. Después se conocieron una investigación de California y un comité del directorio para investigar posibles acciones de inteligencia extranjera.
Nvidia reportó ingresos de US$ 116.000 millones en el trimestre terminado en octubre, un 103% más que un año antes y por encima de los US$ 109.000 millones esperados. Proyectó ventas de US$ 130.000 millones, con un margen de ±3%, para el trimestre siguiente.
Ingresos trimestrales: previsión y resultado
Trimestre terminado en octubre de 2026 · US$ millones
23 de noviembre de 2026
Nvidia restituyó a Jensen Huang como CEO con efecto inmediato. La acción llegó a subir más de 33% intradía. El directorio anunció un comité para investigar posibles acciones de inteligencia extranjera y la búsqueda de un director de cumplimiento. Colette Kress continuó al frente de las finanzas.
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