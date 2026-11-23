Nvidia, el mayor fabricante de microprocesadores del mundo, anunció este lunes que volvió a nombrar a Jensen Huang como presidente ejecutivo, con efecto inmediato. Las acciones de Nvidia se dispararon más de un 33% tras conocerse la noticia.

El ejecutivo volvió a las oficinas de la compañía en Santa Clara, California, Estados Unidos, tras confirmarse su restitución como CEO. Lo hizo entre ovaciones de parte del personal. Decenas de trabajadores lo recibieron entre aplausos y vítores tras su breve ausencia, que duró apenas 11 días.

“Voy a ser un mejor CEO”

“Voy a ser un mejor CEO la segunda vez”, dijo Jensen Huang a los empleados. “Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, expresó el ejecutivo, según un comunicado, donde añadió: “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado”.

El empresario nacido cerca de Taipei (Taiwán), pero criado en Oregón (EEUU), declaró que “quiero agradecer al directorio su confianza y deliberación durante este proceso”.

La decisión de la firma de recuperar a Huang supone un giro radical respecto de la resolución tomada por su directorio apenas unos días antes, en la que se descartaba su regreso.

Jensen Huang convirtió a Nvidia, que en un principio se dedicaba al diseño de chips para videojuegos, en el principal proveedor de procesadores de inteligencia artificial (IA), dirigiendo durante el camino su estrategia de desarrollo de chips, los negocios con los clientes y las relaciones con Washington.

El empresario dimitió el 12 de noviembre tras salir a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria de la que las autoridades estadounidenses sospechan que espía para China, una acusación que Beijing niega.

Huang ha asegurado que no tenía conocimiento de que su amante trabajara para los servicios secretos del gobierno de China.

Tras recibir el apoyo de Donald Trump y de la plana mayor de Silicon Valley, Huang presionó al directorio para que lo readmitieran en la empresa que creó hace 33 años y llevó a lo más alto de Wall Street, consiguiendo una revalorización de las acciones de casi 700.000%.

El directorio dijo estar satisfecho con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang y, tras recibir información de altos funcionarios del gobierno de EEUU, consideró que su regreso no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.

No obstante, para precaverse de nuevos riesgos, el directorio de Nvidia indicó que formó un comité para investigar si los servicios de inteligencia extranjeros tenían como objetivo a Huang e inició la búsqueda de un nuevo director de cumplimiento normativo.

La empresa informó que Colette Kress -quien asumió como CEO interina- continuará como presidenta financiera.

“Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, aseguró Huang. “Voy a ser un mejor CEO la segunda vez”, enfatizó.

Repercusiones globales

La salida de Huang tuvo repercusiones desde Silicon Valley hasta Taipéi y Washington. Una petición para su reincorporación reunió más de 180 mil firmas, incluida la de Elon Musk.

Además, la reversión pone de relieve la profunda influencia de Huang sobre Nvidia y plantea interrogantes más amplias sobre hasta qué punto una de las empresas más valiosas del mundo sigue dependiendo de su cofundador.

Felipe Oyarzún, analista de mercados de XTB, indicó que el regreso de Jensen Huang provocó un fuerte rebote en Wall Street, después de varias jornadas marcadas por las caídas de las acciones tecnológicas. La acción de Nvidia cerró con un alza de 31,48% e impulsó al índice Nasdaq, que subió 6,51%.

“La reacción refleja la confianza que los inversionistas mantienen en el liderazgo de Huang, especialmente por su papel en el crecimiento de Nvidia y sus relaciones con las principales compañías tecnológicas. Su regreso permite despejar parte de las dudas que habían afectado a la acción, aunque todavía quedan investigaciones abiertas y preguntas sobre sus posibles consecuencias”, sostuvo.