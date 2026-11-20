El videojuego de Rockstar Games, que tardó más de ocho años en desarrollarse y llegó 13 años después de la última entrega, vendió 32,5 millones de unidades en preventa.

Take-Two Interactive Software informó que su nuevo lanzamiento, Grand Theft Auto VI (GTA VI), ha generado ingresos por US$ 3.790 millones hasta el jueves, convirtiéndose en el producto de entretenimiento más exitoso de la historia.

La compañía dijo que vendió 32,5 millones de unidades en preventa. Se espera que más adelante se lance una versión del juego para PC, así como un componente en línea. El juego cuesta US$ 80 en su edición estándar y US$ 100 en un paquete que incluye un vehículo adicional, armas, atuendos y otros artículos para usar dentro del juego.

La expectativa antes del lanzamiento del jueves era enorme. Han pasado 13 años desde la última entrega completamente nueva de Grand Theft Auto, una de las franquicias más populares de la historia. El nuevo juego permite a los jugadores explorar y cometer robos en una versión ficticia de Miami llamada Vice City. Rockstar Games, filial de Take-Two que ahora cuenta con más de 4.700 empleados, dedicó más de ocho años al desarrollo del juego. Las reseñas han sido las mejores jamás recibidas por un videojuego, y Bloomberg lo calificó como “una obra maestra”.

El lanzamiento se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular. Take-Two pagó una campaña publicitaria que copó Miami, ciudad que celebró el estreno incluso mientras la iniciativa generaba rechazo entre algunos residentes. Miami Heat, de la NBA, disputó el miércoles un partido en un estadio decorado con referencias al juego. Take-Two planea realizar un concierto el sábado en la ciudad. Influencers en internet han transmitido maratónicas sesiones de juego en plataformas como Twitch, de Amazon.com, y YouTube, de Alphabet.

Muchos fanáticos se tomaron el jueves libre en el trabajo para jugar, y también se espera que el título reste tiempo a las reuniones familiares durante el próximo fin de semana de acción de gracias.

Grand Theft Auto V, el título anterior de la franquicia, generó ventas por US$ 800 millones en sus primeras 24 horas tras su lanzamiento en 2013. Take-Two informó que alcanzó US$ 1.000 millones en tres días.