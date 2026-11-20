Un gerente general de una gran compañía puede salir de su cargo porque asume nuevos desafíos profesionales, como es el caso del reciente anuncio de BCI; o porque el directorio decidió removerlo tras un escándalo, como fue el caso del CEO de Nvidia, Jensen Huang. Sea planificado o no, lo importante para las empresas es siempre contar con un plan de sucesión que permita definir qué hacer, diferenciando qué es contingencia y qué es una estrategia.

En Chile el plan de sucesión en la alta gerencia no es obligatorio, pero de existir debe quedar consignado en la memoria anual como parte de la gestión de riesgos del directorio. En general, las empresas informan planes similares en lo que respecta a la responsabilidad del directorio en las definiciones de la primera línea, pero no precisan ni profundizan respecto a perfiles, plazos o el horizonte que busca dicho plan.

De acuerdo al documento “Sucesión de la gerencia general en Chile: cambios entre 2019 y 2023”, elaborado por el Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad de la Universidad de Los Andes, los directorios en Chile en general no parecen preparados para la sucesión de sus CEO, aunque las empresas IPSA se muestran levemente mejor que el resto ante dicho escenario pues prácticamente todas cuentan con una estrategia de relevos clara y definida.

Qué implica contar con ese plan

A grandes rasgos, el consenso es que disponer de este plan otorga confianza al mercado, da continuidad operativa y evita los riesgos reputacionales ante una salida imprevista. “Una organización que toma decisiones improvisadas y que no es capaz de anticiparse a los cambios, se percibe como inestable por el mercado. Por el contrario, aquellas empresas que poseen un plan de acción y se anticipan a distintos escenarios posibles, irradian estabilidad y confianza, tanto en los colaboradores como en los inversionistas”, menciona el documento.

Por otro lado, está el impacto que puede tener en las empresas la salida de un CEO. Ya vimos en Nvidia lo que pasó, desde que salió Jensen Huang la compañía ha perdido US$ 790 mil millones en valor bursátil, y ni siquiera sus buenos resultados lograron evitar su caída.

En ese sentido, un plan debe tener al menos tres miradas, según el Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Los Andes: anticipación, ownership y prácticas. La primera intenta responder la pregunta de cuán preparada está la organización para una sucesión a corto plazo, atendiendo, por ejemplo, la muerte o enfermedad del CEO. La segunda busca abordar hasta dónde el directorio ve la sucesión como su responsabilidad y se hace cargo; mientras que la tercera abarca si la organización aplica buenas prácticas cuando se trata de suceder al gerente general, contando, por ejemplo, con un programa de desarrollo de talentos para altos ejecutivos.

Empresas que lo han aplicado

Al revisar las memorias de las empresas IPSA, hay dos tipos de estrategias: empresas que cuentan con un pipeline de talentos revisado anualmente por los comités respectivos, entre ellas, Bci, Mall Plaza, Colbún y Santander; y las que tienen un protocolo de contingencia o de reemplazo, como Aguas Andinas y Concha y Toro, por mencionar algunas.

Ahora bien, hay empresas donde la línea entre un plan de contingencia, es decir, quién asume mañana ante cualquier eventualidad, y un plan de sucesión, que supone la preparación de talentos a mediano y largo plazo, es difusa. “Muchas no tienen ni siquiera el de contingencia. La contingencia es un sobre cerrado que contiene quién toma el mando mañana si pasa algo. La sucesión es un proceso de tres a cinco años que responde quién necesitará la empresa cuando cambie su estrategia, y cómo lo desarrollamos. La primera protege la operación y la segunda protege el futuro. Una empresa puede tener buenos candidatos para dentro de dos años y, aun así, no saber qué hacer el lunes si su gerente se va el viernes”, profundiza el director del Centro, Alfredo Enrione.

Dentro del grupo que tiene un pipeline de talentos, en todo caso, también hay diferencias, las empresas se dividen entre las que identifican candidatos a corto, mediano y largo plazo; las que incluyen un componente de género en el análisis y aquellas que analizan la sucesión no solo del gerente general, sino también de la plana ejecutiva en función de desempeño y objetivos.

El socio de la consultora Spencer Stuart, Pepe Barroilhet, explica que “las empresas que lo hacen bien, tienen el tema de la sucesión como un tema permanente. Y es la sucesión del directorio, del CEO y la de las posiciones críticas debajo de este. Son todas materias críticas que el directorio está mirando todo el tiempo. Están con procesos vivos, por decirlo así. Entonces, en un proceso de un CEO, en que tú quieres, por ejemplo, que en la segunda línea haya alternativas, y darte opciones dentro de la segunda línea, tienes que trabajar esa segunda línea y tener un plan de desarrollo para ese gerente de finanzas, o para ese gerente comercial, para que en un plazo de 2, 3, 4 años, esté en condiciones de ser una alternativa válida para el directorio”.

En lo más reciente, hay empresas que han ejecutado sus estrategias de relevo con éxito y se han vuelto una especie de ejemplo para otras compañías. Uno de ellos es Quiñenco, que tras la salida de Andrónico Luksic de todos los directorios del grupo, en 2023, paulatinamente fue moviendo su plana de gerentes generales y terminó de cerrar dicho proceso cuando Francisco Pérez fue nombrado Canciller y se movieron prácticamente todas las gerencias generales del holding.

“Ahí hay un ejemplo. En el caso de Quiñenco, la mayoría (de los nuevos nombramientos) venía de adentro, lo que habla de que habían planificado la sucesión. No fue una respuesta a una crisis”, menciona la directora ejecutiva del Centro de Gobierno Corporativo UC (CGC), Alejandra Wood.

Para que una ejecución del plan se considere exitosa el mercado valora, entre otras cosas, el tiempo entre que se informa y se hace efectiva la renuncia, el anuncio del reemplazante en el plazo más breve posible -idealmente, en el hecho esencial-, y la ausencia de interinatos. En ese sentido, otros casos de éxito son Mall Plaza en 2025-26, que solo tuvo cuatro meses entre el anuncio de renuncia y la asunción del nuevo CEO; Santander Chile en 2025, que tuvo seis meses; y también Itaú en 2024, que tuvo tres meses para el cambio.

Otro caso emblemático es Empresas Copec. Eduardo Navarro asumió como gerente general de Empresas Copec el 1 de octubre de 2003, cambio que fue parte de la reestructuración que convirtió a Copec en holding. Antes de ello, Copec era liderada por Jorge Bunster, quien renunció a la gerencia general para asumir como CEO de la filial Copec Combustibles. Bunster llevaba más de 13 años como gerente general de Copec. Ese mismo día Navarro, que era gerente de Estudios, asumió la gerencia general de la matriz, Empresas Copec S.A. Había llegado a Copec en 1990, por gestión de Felipe Lamarca, para trabajar en la unidad de estudios.

Según expertos se trata de un caso de relevo planificado. El sucesor salió de adentro, se anunció en el mismo hecho esencial que informó la renuncia y no hubo interinato. Además, con 23 años en el cargo, Navarro es hoy uno de los gerentes generales con más trayectoria del IPSA.

Empresas Copec y sus filiales cuentan con un procedimiento a seguir en caso de ausencia temporal o permanente del gerente general y de los ejecutivos principales. Ello, definido en políticas corporativas aprobadas por los directorios.

Riesgos de no tener un plan

De todas formas los planes que se conocen están reflejados a modo general en las memorias y no especifican en detalle sus alcances. Sin embargo, también existen un par de empresas que declaran no tener un plan como tal, ya sea porque se tiene definido un interinato o porque la composición accionaria de la compañía permite el reemplazo de cualquier vacante por el propio directorio.

“Una gran empresa chilena se demoraría cerca de seis meses en tener a alguien que no sea interino. En ese tiempo se congelan las decisiones importantes: inversiones, adquisiciones y cambios de estructura quedan "para cuando llegue el nuevo". El interino rara vez se atreve a decidir, y la organización lo sabe. Nvidia lo muestra con claridad: hoy una sola persona cumple dos de los cargos más críticos de la compañía, CEO y CFO. Esa es la cara de una contingencia, no de una sucesión”, dice Enrione.

Al ver este caso es inevitable analizar lo que pasó en Falabella en 2023, no por una salida inesperada, sino porque un ejecutivo asume la gerencia general y mantiene su cargo de CFO.

En septiembre de 2023, Gastón Bottazzini anunció su renuncia a la gerencia general de Falabella tras cinco años en el cargo, en medio de resultados a la baja y a cinco meses de que Enrique Ostalé reemplazara a Carlo Solari en la presidencia. Aunque se quedó hasta fin de año para colaborar con la sucesión, el directorio no logró definir un reemplazante a tiempo. En diciembre optó por la misma fórmula que hoy aplica Nvidia: nombrar gerente general interino a su gerente de Administración y Finanzas, Alejandro González, quien asumió el 1 de enero de 2024 sin dejar su cargo de CFO. Recién en abril, tras tres meses de interinato, fue confirmado como titular. En total pasaron siete meses entre el anuncio de la renuncia y la designación definitiva, pese a que la compañía tuvo cuatro meses de aviso.

La solución fue interna, pero sin un sucesor anunciado en el hecho esencial, que es lo que el mercado más valora porque, de lo contrario, los riesgos internos y de mercado se multiplican.

En lo interno, dice Barroilhet, la operatividad se puede ver afectada producto de interinatos largos, se pueden producir fugas de talento y también hay un efecto reputacional: “Que se te vayan los buenos talentos porque queden ‘picados’ unos con otros porque no fue manejado el proceso es un riesgo grande, malo y dañino (...) los directorios tienen que administrar esos riesgos, esa es su pega”.

A ello se suma que un gerente general que lleva muchos años en el cargo podría derivar en que la organización se adapte a la persona y no al revés, y genera, aseguran los analistas, un vacío proporcional a su duración en el cargo.