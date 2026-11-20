Las acciones de la compañía detrás de Claude llegaron a cotizar a US$ 88,91, levemente por encima del precio de su salida a bolsa. El retroceso se produce en medio de una ola de ventas de las tecnológicas y crecientes dudas sobre el auge de la IA.

El entusiasmo por el histórico debut bursátil de Anthropic duró poco. Las acciones de la compañía detrás del chatbot de inteligencia artificial (IA) Claude se desplomaron casi 9% al cierre del mercado este viernes en Wall Street, borrando gran parte de las ganancias obtenidas durante su estreno en el Nasdaq, en medio de una nueva ola de ventas que golpea a las principales empresas tecnológicas.

Los títulos de la firma cerraron en US$ 88,91, quedando levemente sobre los US$ 83 fijados como precio de colocación en su oferta pública inicial (OPI).

El retroceso contrasta con el entusiasmo que despertó la compañía en su primera jornada de cotización, el jueves, cuando sus acciones llegaron a dispararse más de 34% y elevaron brevemente su valor de mercado por encima del de Amazon. Sin embargo, los títulos perdieron fuerza durante la sesión y terminaron el día con un avance de 17%.

Para Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, el comportamiento de las acciones responde a una combinación entre la corrección generalizada del sector tecnológico y la pérdida del impulso inicial de la salida a bolsa.

"El movimiento sigue un patrón típico de las grandes IPO, donde el mayor rendimiento se concentra en el primer día de negociación, impulsado por una colocación con fuerte demanda institucional, casi siete veces superior a lo previsto, y una participación minorista relevante", explicó.

En esa línea, el analista agregó que "superado el efecto debut, el precio empieza a reflejar la incertidumbre que afecta de forma generalizada al mercado".

La corrección también coincide con una jornada negativa para otras compañías vinculadas a la inteligencia artificial, entre ellas Nvidia y AMD, en medio de las crecientes dudas de los inversionistas sobre la sostenibilidad de las elevadas valoraciones del sector.

La ola de ventas tecnológicas golpea a Anthropic

El retroceso de Anthropic coincidió con una nueva jornada negativa para los mercados estadounidenses, que extendieron las pérdidas acumuladas durante las últimas semanas.

El Nasdaq 100, índice con fuerte presencia de compañías tecnológicas, caía cerca de 1,5% en las primeras operaciones, después de retroceder 2,2% el jueves, mientras que el S&P 500 perdía alrededor de 0,5%.

La corrección refleja las crecientes preocupaciones de los inversionistas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA y, especialmente, sobre el mayor uso de deuda para financiar la construcción de centros de datos y la adquisición de infraestructura tecnológica.

De hecho, el Nasdaq 100 acumula una caída superior al 15% desde su máximo de comienzos de octubre, en una señal del cambio de ánimo que atraviesa el sector.

"Anthropic se encuentra en huelga de compradores, al igual que el sector más amplio de la IA y la tecnología", señaló Emmanuel Valavanis, de Forte Securities, citado por Bloomberg.

Según el ejecutivo, algunos inversionistas que no lograron obtener acciones durante la colocación inicial estarían optando por mantenerse al margen y esperar a que los precios se estabilicen, en lugar de exponerse a nuevas pérdidas.

Una visión similar planteó Raphael Thuin, jefe de estrategias de mercados de capitales de Tikehau Capital, quien destacó la extraordinaria creación de riqueza de Anthropic, aunque advirtió que prefiere invertir en compañías más diversificadas y esperar a que disminuya la volatilidad posterior a la salida a bolsa.

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Operación récord

La presión sobre las acciones se produjo también en momentos en que los bancos colocadores ejercieron la denominada opción de sobreasignación o greenshoe, un mecanismo que permite vender títulos adicionales a los contemplados originalmente en una oferta pública.

Con esta operación, el monto total recaudado por Anthropic y sus cofundadores ascendió a US$ 119.500 millones, de los cuales US$ 93.500 millones correspondieron a la oferta pública y otros US$ 26.000 millones a una colocación privada simultánea, entre los que estaban Google y el propio Amazon.

La transacción superó ampliamente el récord de US$ 86.200 millones establecido por SpaceX en junio y convirtió a Anthropic en protagonista de la mayor salida a bolsa de la historia.

Pese a la caída de sus acciones, la compañía mantenía una valoración de mercado cercana a US$ 1,5 billones (millón de millones), lo que la situaba entre las 15 mayores empresas cotizadas del mundo.

La operación también generó importantes ganancias patrimoniales para sus primeros inversionistas. Según Bloomberg, la fortuna conjunta de sus siete fundadores alcanzó los US$ 166.000 millones, mientras que Goldman Sachs, Morgan Stanley y otras 20 entidades financieras obtuvieron comisiones récord por US$ 550 millones por su participación en la colocación.