El peso chileno ha sufrido por un posicionamiento más agresivo desde el mercado derivado, donde el monto vigente neto en forwards de agentes extranjeros alcanzó su nivel más alcista desde octubre de 2019 sobre el precio del dólar.

Un alivio sintió el peso chileno al comienzo de esta semana, ya que los inversionistas de renta variable recuperaron confianza en torno a la inteligencia artificial (IA), sobre todo después de que Jensen Huang fuera restituido como CEO de Nvidia.

El precio del dólar cayó $ 7,7 hasta los $ 1.016,8 al cierre de este lunes en Chile, después de haber superado el viernes la marca de $ 1.020 por primera vez desde julio de 2022 en las pantallas de Bloomberg.

Regreso estelar

Las acciones tecnológicas volaron, muy distinto a su desplome de la semana pasada, mientras que el cobre transado en Londres subía 2,6% a US$ 5,66 por libra, después de hundirse 9,3% a nivel semanal, una vez que el directorio de Nvidia anunció el regreso de Huang.

"Fue la noticia que marcó el día e hizo que subiera el cobre, cuya caída reciente es uno de los temas que ha golpeado con fuerza al peso chileno", dijo a DF el head of FX de Vector Capital, Vicente Scarneo, también destacando el hecho que el tipo de cambio ya llevaba tres días consecutivos al alza.

El peso ha sufrido por un posicionamiento más agresivo desde el mercado derivado, donde el monto vigente neto en forwards de agentes extranjeros alcanzó su nivel más alcista desde octubre de 2019 sobre el precio del dólar, según datos del Banco Central al cierre del jueves.

"Hemos visto un fuerte flujo comprador de dólares por parte de los no residentes, y también de las AFP, por lo que hay muy pocos locales que puedan defender el precio", apuntó Scarneo.

Los mercados en general han estado revueltos, observó el trader, pues "tenemos expectativas de alzas de tasas en Estados Unidos, incertidumbre en el tema de la IA, un euro que se está debilitando bastante y, por ende, un dólar global que se está fortaleciendo. Las monedas emergentes se han depreciado bastante fuerte en los últimos meses".

Las novedades sobre Huang fueron buenas para divisas como el peso, pero fortalecieron al dólar frente a otras "monedas duras" como el euro, el yen y la libra esterlina, haciendo que el dollar index suba 0,6% a máximos desde marzo de 2025. También subieron las tasas cortas de EEUU, pero las de más largo plazo tendieron a la baja.

Se prevé que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas dos y probablemente tres veces más en los próximos seis meses, si se toman como referencia los precios de futuros y swaps estadounidenses.

Pronto habrá nuevos datos para medir las presiones inflacionarias que trajo la guerra de Irán, y la determinación de la Fed a insistir con una política restrictiva. El reporte de gasto en consumo personal de octubre, junto con la segunda estimación oficial del PIB del tercer trimestre, están agendados para este miércoles.

Mientras, el petróleo Brent retrocedía 2,9% a US$ 89,9 por barril, su precio más bajo desde agosto, después de que Donald Trump dijera a Fox News que, si las negociaciones diplomáticas fallan, EEUU podría retomar la guerra contra Irán el próximo año.

Los comentarios parecen extender la tolerancia de Washington al tiempo que requiera alcanzar un acuerdo de paz. Esto ocurre además en momentos en que los flujos energéticos desde el golfo Pérsico se han recuperado, e importantes bancos de inversión señalan que esperan ver una sobreoferta.