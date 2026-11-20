El índice tecnológico se desplomó 10% a nivel semanal y revirtió con creces sus alzas previas del año, en una sesión donde también Anthropic también cayó. Por otro lado, el IPSA chileno logró desmarcarse de la bolsa neoyorquina en los últimos trades.

La Bolsa de Nueva York cerró una semana para el olvido y con ventas especialmente profundas de acciones tecnológicas, después de que la salida a bolsa de Anthropic no despejara las crecientes dudas sobre el panorama de la inteligencia artificial (IA).

Al cierre de este viernes, el Nasdaq perdió 5,3%, el S&P 500 cayó 3,7% y el Dow Jones bajó 1,9%. Esto significa que el S&P 500 abrochó una séptima jornada en rojo y, con ello, completó su racha de caídas más larga desde febrero de 2020.

El principal índice de Wall Street se hundió 8,6% en su peor semana desde abril de 2025, quedó en mínimos de siete meses y entró en la llamada "zona de corrección", vale decir, una caída de 10% o más desde su reciente peak. Por su parte, el Nasdaq se deplomó 10% solo en estos últimos cinco días y revirtió con creces sus alzas previas del año.

"La enorme inversión de capital realizada hasta ahora en la expansión de la infraestructura, la posibilidad de retrasos en centros de datos tras la victoria arrolladora de los demócratas en las midterms y la renuncia del CEO de Nvidia -que plantea dudas sobre China y la seguridad nacional de EEUU-; todo ello contribuyó a debilitar al mercado de la IA", escribió el head de Mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.

Las acciones de Anthropic (-9,1%) cayeron con fuerza, después de haber subido 17,1% en su jornada debut. "Dada la crisis generalizada del sector tecnológico, la prueba de fuego se dará en los próximos días y semanas, a medida que la euforia inicial vaya desapareciendo y la acción se integre en el contexto más amplio de la IA", dijo Hunter a propósito del desarrollador de Claude.

Previamente, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 retrocedió 2,8% y el FTSE 100 de Londres tropezó 1%. Asia vio una sesión especialmente negativa, donde el japonés Nikkei (-5,1%) y el coreano Kospi (-5,2%) anotaron las pérdidas más importantes, por el peso que tiene la tecnología entre sus componentes.

La demanda se concentró en los mercados de renta fija y, con ello, el rendimiento del Tesoro estadounidense se hundía 12,2 puntos base hasta 4,92%. El dólar global retuvo sus máximos de 20 meses, mientras que commodities como el cobre siguieron perdiendo terreno.

Mercado chileno

Por otro lado, la Bolsa de Santiago logró desmarcarse de Wall Street en los últimos trades de la semana. El MSCI IPSA subió 0,2% a 10.350,41 puntos, y así descontinuó una serie de cuatro sesiones de caídas, que además lo han puesto en riesgo de revertir por completo su repunte de noviembre.

La tríada de operadores de centros comerciales del IPSA -Mallplaza (3,7%), Cenco Malls (1,9%) y Parque Arauco (1,1%)- logró retornos destacados en la sesión, pues se trata de un sector altamente sensible a las tasas de interés, y estas cayeron con fuerza en Chile y a nivel mundial por la demanda de refugio.

Nombres como Santander (1%) y Bci (0,9%), que tienen una alta ponderación, le entregaron un respaldo no menor al selectivo, y las leves alzas de SQM-B (0,1%) y Latam (0,4%) fueron también de ayuda. Esto, con 19 de sus 31 componentes mostrando un saldo negativo en la sesión.

El leve avance de este viernes se logró únicamente gracias a la subasta de cierre, y en línea con los leves rebotes de pares regionales en Colombia, Argentina y México. Con todo, el IPSA registró una caída de 2,9% a nivel semanal, una baja que se amplía a 5,5% si se incluye la fuerte depreciación del peso chileno.

Itaú BBA degradó su recomendación sobre la renta variable latinoamericana, pasando a Chile y Brasil desde "sobreponderar" a "neutral". En el caso de Chile, "esperamos que el crecimiento del PIB se recupere hasta alcanzar 2,8% en 2027, pero prevemos un entorno de utilidades más desafiante, lo que respalda nuestra rebaja", apuntó la corredora de bolsa.

Pero manifestó que "nuestros temas de inversión preferidos incluyen infraestructura y activos sustitutos de los bonos, empresas de crecimiento sostenido de calidad, exportadoras con valoraciones atractivas y ciertas materias primas, así como valores cíclicos de calidad, en particular del sector financiero. Santander Chile sigue figurando entre nuestras 10 principales selecciones de acciones de América Latina".