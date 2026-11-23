Southbridge y Starr presentaron una demanda reconvencional para recuperar parte de los honorarios que adelantaron para la defensa del exgerente general. El retailer sostiene que los fallos que mantuvieron la multa de la CMF no bastan para excluir esos gastos de la póliza.

Southbridge y Starr demandaron a Cencosud para recuperar $ 109.257.149 que adelantaron para la defensa de Matías Videla, exgerente general del retailer. Las aseguradoras piden al Primer Juzgado Civil de Santiago que ordene a la compañía devolver esa suma, más reajustes, intereses y costas.

La contrademanda se presentó en el mismo juicio que Cencosud inició en junio para que el tribunal declarara que la póliza cubría esos gastos y que la compañía podía quedarse con los fondos. El 3 de noviembre, el juzgado rechazó la objeción que las aseguradoras habían planteado a la forma en que el retailer presentó su demanda.

Southbridge y Starr sostienen que el seguro cubre la defensa de los ejecutivos por actuaciones en el ejercicio de sus funciones. Según las aseguradoras, Videla tuvo acceso a información reservada por su cargo en Cencosud, pero compró las acciones por cuenta propia y en su beneficio. Por eso, argumentan, los gastos de su defensa quedan fuera de la póliza.

En mayo de 2022, Videla compró 613.026 acciones de Cencosud por cerca de $ 800 millones. Tres días antes, en representación de la compañía, había pedido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mantener en reserva las negociaciones de su filial brasileña para adquirir Torre, propietaria de parte de una cadena de supermercados en Río de Janeiro.

La CMF concluyó que Videla utilizó información privilegiada para comprar los títulos y lo multó con 15.000 UF en 2023. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad del ejecutivo y la Corte Suprema confirmó esa decisión en febrero de 2026.

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El alcance de los fallos

Las aseguradoras sostienen que los fallos que mantuvieron la multa establecieron que Videla usó información privilegiada. Según Southbridge y Starr, eso basta para excluir los gastos de su defensa, incluso si el juez considera que la compra fue un acto corporativo.

Cencosud afirma que la póliza exige que una sentencia determine que Videla incurrió en esa conducta. Según el retailer, las cortes se limitaron a revisar si la CMF había aplicado la multa conforme a la ley.

Las aseguradoras desembolsaron $ 129,6 millones para financiar la defensa. En abril, el liquidador Charles Taylor Chile reconoció cobertura por $ 20,3 millones y recomendó recuperar los $ 109,3 millones restantes. Cencosud impugnó esa conclusión y el liquidador la ratificó el 1 de junio.

La firma ligada a la familia Paulmann contrató el seguro de responsabilidad civil para directores y ejecutivos en dos tramos. La póliza primaria, cuya cobertura se discute en el juicio, tenía un límite de US$ 20 millones. Una segunda póliza contemplaba hasta US$ 40 millones adicionales. Southbridge y Starr asumieron el riesgo en partes iguales, con la primera como aseguradora líder.

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Según el escrito, las aseguradoras pagaron parte de los gastos de defensa directamente a los estudios de abogados y reembolsaron el resto a Cencosud. Para recuperar esos desembolsos, invocan una cláusula que, según su lectura, obliga al retailer a devolver cualquier pago que quede fuera de cobertura, con independencia de quién haya recibido los fondos.

Southbridge y Starr afirman que pidieron el reintegro por vía extrajudicial el 10 de junio. Ahora solicitan que el tribunal ordene a Cencosud pagar unos $ 54,6 millones a cada una. Si el juez concluye que la devolución solo puede exigirse una vez resuelta la disputa sobre la cobertura, piden que el pago se haga dentro de los tres días siguientes a que la sentencia quede firme.

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