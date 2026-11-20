Utilidades de Patio Comercial se disparan a septiembre y crecen más de 600%
La filial de Grupo Patio también elevó su Ebitda en 139%, pese al menor consumo, gracias al aporte de nuevos activos en Chile y de sus centros comerciales en Perú.
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Patio Comercial, filial de Grupo Patio, registró utilidades por $ 27.110 millones en los primeros nueve meses de 2026, un 656% más que en igual lapso de 2025, cuando ganó a septiembre $ 3.587 millones.
El Ebitda llegó a $ 26.469 millones, un alza de 139% frente a igual período de 2025, en un contexto de menor consumo y ajustes inflacionarios.
Según la compañía, el salto se explica principalmente por la consolidación de nuevos activos en operación, con flujos estabilizados, en las sociedades Renta Patio X, Estructuras Marfil y Rentas Patio IV, y por el mayor aporte de sus centros comerciales en Perú.
Los flujos de fondos de operación (FFO) sumaron $ 15.610 millones, un aumento de 141%. Los ingresos por arriendo de activos comparables crecieron 16%, hasta $ 44.853 millones.
"Los resultados de este período reflejan el crecimiento y la consolidación de nuestra operación, así como el aporte de los activos incorporados a nuestra cartera", afirmó el gerente de administración y finanzas de Grupo Patio, Pablo Cortés.
Al cierre de septiembre, la compañía tenía 53 activos consolidados, con 313.547 m2 de superficie arrendable (GLA). La ocupación llegó a 96% y la duración promedio de los contratos es de nueve años. Ningún arrendatario supera el 11% de los ingresos. Las ventas de los arrendatarios aumentaron 3,2%, hasta $ 762.211 millones.
La empresa terminó las ampliaciones de Patio Outlet La Calera y Patio Outlet La Fábrica. La primera abrirá en el último trimestre de este año y la segunda, en el primer trimestre de 2027.
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