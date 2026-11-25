El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 1,9% a US$ 11.596 por tonelada métrica o US$ 5,25 por libra a las 1530 GMT, su mínimo desde el 16 de diciembre.

El cobre cayó el miércoles a su menor nivel en más de 11 meses y se encamina a entrar en territorio bajista, ya que los inversionistas se mostraron reticentes tras las nuevas caídas de los mercados bursátiles provocadas por los nuevos aranceles y los datos de inflación de Estados Unidos, que avivaron los temores de nuevas alzas de las tasas de interés.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 1,9% a US$ 11.596 por tonelada métrica o US$ 5,25 por libra a las 1530 GMT, su mínimo desde el 16 de diciembre.

Las pérdidas se acentuaron después de que los datos mostraran que la inflación en EEUU siguió aumentando en octubre y de que el presidente Donald Trump anunciara nuevos aranceles.

El cobre de la LME ha caído un 18% este mes debido a la fortaleza del dólar, las perspectivas de un alza de las tasas de interés y a la preocupación por la reducción del gasto en centros de datos de IA, que se esperaba que fueran un importante motor de crecimiento.

El cobre, un metal clave para los centros de datos de IA, se había disparado el lunes después de que Nvidia reincorporara a Jensen Huang como director ejecutivo, lo que desencadenó un repunte generalizado de los activos relacionados con la IA. Sin embargo, el repunte resultó ser efímero, debido a que Nvidia cayó un 5,9% el martes y las bolsas asiáticas se desplomaron el miércoles.

"El mercado descontó rápidamente las noticias positivas sobre el regreso de Huang, y la renovada y aguda volatilidad de las acciones estadounidenses, en particular de las tecnológicas, desencadenó el pánico en el mercado", señalaron en una nota los analistas de la correduría china Everbright Futures.

El resurgimiento de las preocupaciones sobre la salida de cobre de EEUU también lastró los precios, añadió la correduría.

Uno de los peores noviembre en la historia

“Las caídas de precios reflejan preocupaciones por revisiones a la baja del gasto de capital relacionado con la IA”, dijo Li Xuezhi, jefe de investigación de la corredora Chaos Ternary Futures Co. “Sumado a la débil demanda interna en China, esto probablemente también lleve a reducir las estimaciones de la demanda agregada mundial”.

El cobre, en particular, se ha visto afectado por el giro bajista de las acciones vinculadas a la IA, después de que el optimismo sobre la demanda de los centros de datos ayudara a llevar al metal utilizado en cableado a un récord cercano a US$15.000 por tonelada en septiembre. Si el cobre termina el mes cerca de sus niveles actuales, noviembre quedará como uno de los peores meses de su historia.

Las acciones tecnológicas prolongaron sus caídas esta semana después de un breve repunte el lunes, tras el inesperado regreso de Jensen Huang a la dirección del fabricante de chips Nvidia Corp.

Fuerte presión vendedora

El estaño, otro metal que se espera que se beneficie de la expansión de la infraestructura de IA, también sufrió una fuerte presión vendedora.

El estaño de la LME cayó un 7,2% a US$ 36.710 por tonelada, su mínimo en un año, y el contrato más negociado de Shanghái se desplomó hasta un 9,6%, la mayor caída en más de un año.

El aluminio de la LME cedió un 0,7% a US$ 2.750 por tonelada, tras alcanzar su mínimo en 13 meses.

Después de que la LME endureciera temporalmente sus normas de préstamo el martes para aliviar la tensión en el mercado del aluminio, la prima del aluminio al contado de la LME respecto al contrato a tres meses se desplomó a US$ 95 por tonelada, desde los US$ 405 del lunes, su nivel más alto desde 1988.

El zinc de la LME cayó un 1,3% a US$ 3.389 por tonelada; el plomo cedió un 0,1% a US$ 1.830, y el níquel ganó un 0,1% a US$ 15.175. El zinc tocó su mínimo de seis meses y el níquel, el de un año

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