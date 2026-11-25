La constructora e inmobiliaria registra 15 iniciativas en desarrollo por US$ 270 millones en ingresos potenciales y advierte que la incertidumbre en torno a la OGUC está frenando las decisiones de inversión.

Durante los primeros nueve meses de 2026, Moller & Pérez-Cotapos registró ingresos por $ 83.127 millones, lo que representa una caída de 13,3% respecto de igual período del año anterior. Pese a ello, la constructora e inmobiliaria cuadruplicó sus utilidades, las que aumentaron un 301,4%, pasando de $ 1.724 millones a $ 6.922 millones.

Según explicó la compañía en el análisis razonado de sus estados financieros, este desempeño se debe principalmente a una mejora en los márgenes brutos tanto del negocio inmobiliario como de construcción a terceros, además de una reducción de 30% en los costos financieros, producto del proceso de desapalancamiento de la firma.

En tanto, el Ebitda alcanzó los $ 1.703 millones, revirtiendo el resultado negativo de $ 2.267 millones registrado a septiembre del ejercicio anterior.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Nuevos proyectos

En los últimos 24 meses, Moller ha iniciado la comercialización y construcción de 15 proyectos inmobiliarios, que representan ingresos potenciales por UF 6,5 millones (US$ 270 millones).

Las iniciativas se distribuyen en Lo Barnechea (3), Vitacura (2), Las Condes (3), Ñuñoa, Quillota, Talagante, Melipilla (2), Rancagua y Chillán.

A estos se suman ocho proyectos que ya cuentan con permisos de edificación aprobados y un noveno próximo a obtenerlo.

“Esperamos comenzar durante el último trimestre de 2026 la construcción de dos nuevos proyectos en Talagante y Talca. Además, contamos con seis proyectos que están en proceso de ajuste a la nueva normativa vigente de la OGUC, para sus modificaciones y posterior lanzamiento durante el año 2027”, señaló la firma.

La compañía explicó que el inicio de estos desarrollos responde principalmente al déficit estructural de oferta de viviendas en el sector oriente de la Región Metropolitana y a la recuperación del mercado hipotecario.

De hecho, el mejor desempeño comercial, sumado a las medidas impulsadas por el Gobierno -entre ellas, la exención temporal del IVA a la vivienda, la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria, los cambios al DS1 y al DFL 2-, llevó a la inmobiliaria a reconsiderar sus decisiones de adquisición y desarrollo de terrenos, con el objetivo de reponer el inventario de aquellos proyectos que se encuentran en su última etapa de comercialización.

Sin embargo, la firma advirtió que el principal foco de incertidumbre para la industria radica en el futuro de las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional.

“La postergación de esta medida frena las decisiones de inversión y la creación de empleo. Su pronta implementación es fundamental para generar una oferta que responda al déficit habitacional, acercar los servicios a las personas y promover ciudades más eficientes”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Pagos pendientes

Respecto del negocio de construcción a terceros, Moller anticipó una reactivación durante 2027, impulsada principalmente por los planes de inversión pública anunciados por el Gobierno.

Entre ellos, destacó el plan Chile Despega del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que contempla $ 376.000 millones en obras de infraestructura a nivel nacional, y el Megaplan de Infraestructura y Modo Empleo, que proyecta inversiones cercanas a los US$ 15.000 millones.

Pese a estas perspectivas, la constructora continúa enfrentando retrasos en los pagos por parte de mandantes del Ministerio de Salud (Minsal). Al cierre de septiembre, estos ascendían a $ 8.022 millones -en moneda base de 2017-, correspondientes a obras ya recibidas y autorizadas por los respectivos servicios de salud, algunas de ellas desde 2021.

En el negocio inmobiliario, en tanto, la firma alertó que persisten los retrasos de las autoridades en la entrega de recepciones y autorizaciones de copropiedad, así como demoras de los proveedores de servicios básicos y organismos competentes en la entrega de documentación necesaria para obtener las recepciones definitivas de los proyectos.