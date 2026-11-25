Esta tarde, el Senado aprobó el acuerdo logrado en la comisión mixta de este martes. Más temprano la Cámara había hecho lo mismo.

Cuatro días antes de que se cumpla el plazo máximo constitucional, el Congreso despachó a ley el Presupuesto 2027, el primero elaborado por la administración de José Antonio Kast, durante la tarde de este miércoles.

La luz verde se da después de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado ratificaran el acuerdo logrado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la comisión mixta del martes, conformada para resolver las discrepancias entre ambas cámaras respecto a diez puntos del erario.

Pasadas las 13 horas, la Cámara aprobó por 113 votos a favor, nueve en contra (algunos diputados del Partido Nacional Libertario) y nueve abstenciones el acuerdo de la mixta, mientras que el Senado hizo lo mismo a las 18:27 con 44 votos a favor y cuatro en contra.

Lo acordado en la recta final

Luego de que la Cámara de Diputados analizara en tercer trámite el texto la tarde-noche de este lunes, la Corporación envió a la mixta 10 partidas. En el Congreso Nacional, las asignaciones pagadas a exPresidentes de la República; en el Ministerio del Interior, programas y transferencia en áreas como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas (Senda), y algunos programas municipales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) como la denominada “Ley Cholito”.

En Culturas y en Justicia, principalmente los recursos para los sitios de memoria; en Agricultura, el rechazo de recursos en servicios como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

En Trabajo, el programa de empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence); en Vivienda, el programa Subsidio de Protección al Patrimonio Familiar; en Deporte, recursos para el Instituto Nacional del Deporte (IND); en Mujer, los recursos para la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu); y en Seguridad, los fondos para la implementación de la Ley de Seguridad Municipal.

Entre las propuestas realizadas en la mixta por el ministro Quiroz y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, destacan el traspasar los recursos para asignaciones a exPresidentes desde la partida del Congreso a la Segpres, para que así queden bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. En Trabajo, se repusieron los fondos de empleo en el Sence y se adoptó el compromiso de suplementar recursos para el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) para cupos desde el 1 de abril en caso de ser necesario.

Asimismo, Quiroz anunció que Hacienda encargará un estudio para analizar el impacto en el empleo de los subsidios estatales y de una serie de cambios legislativos aprobados en la última década.

En Justicia y Culturas, se repusieron los recursos para los sitios de memoria a cambio de un mayor rendimiento de cuentas. En Mujer, se acordó crear una mesa de trabajo para reasignar recursos humanos luego del cierre de Prodemu previsto para inicios de 2027.

Quiroz señaló que todos los cambios en la mixta serán financiados a través de reasignaciones o provisiones del Tesoro Público, ya que el gasto total legislado hasta el momento es superior a lo ingresado al Congreso, algo que -dijo- ha ocurrido en años como 2012, 2019 y durante la pandemia.

De hecho, tras la aprobación del erario, Quiroz explicó que el crecimiento total del gasto no será un 1,5% como se anunció al ingresarse la propuesta al Congreso, sino finalmente un 1,7%, lo que implica $ 140.000 millones por sobre el marco fiscal original.