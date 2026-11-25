El directorio de la compañía acordó descontinuar la actividad que dio origen a la firma en 1953. La decisión, junto con otros ajustes contables, tendrá un impacto negativo de US$ 37,8 millones en sus resultados.

Después de más de siete décadas, Empresas Iansa decidió poner fin a la producción de azúcar de remolacha, el negocio que dio origen a la compañía en 1953 -que fue primero estatal y luego privatizada- y que durante décadas marcó el desarrollo agrícola e industrial del centro sur del país.

Este miércoles, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general de la firma, Pablo Montesinos, informó que el directorio acordó descontinuar esta actividad y reconocer un deterioro de US$ 28,6 millones en infraestructura, equipos, repuestos y otros activos vinculados a este negocio.

A ello se suman ajustes por US$ 9,8 millones asociados a la valorización de terrenos y otros activos que están en proceso de venta, además de US$ 8,2 millones por el deterioro de activos por impuestos diferidos, producto de un cambio en el régimen tributario aplicable a la compañía.

Tras considerar los efectos tributarios, el impacto negativo en los resultados de la empresa ascenderá a US$ 37,8 millones.

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La decisión se produce siete meses después de que Iansa anunciara que no contrataría remolacha para la temporada agrícola 2026-2027 y que destinaría la capacidad productiva de su planta de San Carlos, en la Región de Ñuble, al procesamiento de azúcar cruda.

En esa oportunidad, la compañía atribuyó la medida a los bajos precios internacionales del azúcar, derivados de una mayor producción mundial, y a las presiones de costos de su cadena productiva. Sin embargo, hasta entonces, la decisión estaba circunscrita a una temporada agrícola.

El ocaso del negocio remolachero

Fundada por Corfo en 1953, Iansa inauguró su primera planta azucarera en Los Ángeles, en la Región del Biobío. En las décadas siguientes amplió sus operaciones con instalaciones en Linares, Chillán, Rapaco y Curicó.

Tras su privatización en 1988, la empresa comenzó a diversificar sus negocios y, con el paso de los años, concentró sus operaciones azucareras.

De hecho, la salida del negocio del azúcar de remolacha no fue una decisión repentina, sino que venía gestándose desde hacía varios años. En la temporada 2018-2019, la compañía operaba tres plantas productivas y contaba con cerca de 11.400 hectáreas sembradas. Cuatro temporadas después, esa superficie se había reducido a 6.284 hectáreas y la operación se concentraba en una sola fábrica.

En 2020, Iansa anunció el cierre de su emblemática fábrica de Los Ángeles, dejando a San Carlos como su último bastión de producción de azúcar de remolacha. Todavía en su memoria integrada de 2023, la compañía se identificaba como la única productora de este tipo de azúcar en Latinoamérica.

Sin embargo, dos fuentes ligadas a la compañía, que pidieron mantener su identidad en reserva, señalaron a DF que la decisión de abandonar la producción de azúcar de remolacha responde a los costos de producción y a la volatilidad del precio internacional del azúcar.

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Las alternativas de producción

La determinación del directorio no implica que Iansa abandone el mercado azucarero, donde mantiene una posición de liderazgo en Chile, sino el término de su elaboración a partir de la materia prima cultivada por agricultores nacionales.

Según su última memoria anual, la compañía ya contaba con tres vías de abastecimiento: la producción a partir de cultivos nacionales, la importación de azúcar cruda de caña para su posterior refinación en San Carlos y la compra directa de azúcar refinada a ingenios extranjeros. De hecho, en 2025 su filial Iansagro adquirió 50.400 toneladas de azúcar cruda de caña a ED&F Man Sugar Limited.

El cambio se produce en el principal segmento de negocios de la compañía. El área de azúcar y otras marcas generó ingresos por US$ 330,2 millones en 2025, equivalentes a cerca del 64% de la facturación consolidada del grupo, aunque esta cifra también incluye otras categorías de consumo masivo.

En paralelo, Iansa ha diversificado su portafolio hacia los endulzantes no calóricos, alimentos para mascotas, legumbres y platos preparados.