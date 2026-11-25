"Esto que está ocurriendo confirma nuestro énfasis en la prudencia fiscal”, dijo el titular de Hacienda, y agregó que “no estamos administrando el país suponiendo que todas las cosas van a ser siempre con el precio del cobre por allá arriba”.

La Moneda reconoció que le “preocupa” y que está “monitoreando” el alza del precio del dólar, que en esta jornada nuevamente escaló sobre los $1.040, mientras que Hacienda sostuvo que cualquier intervención es una materia que corresponde al Banco Central.

Fue primero el subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, quien indicó que “es un tema que preocupa al gobierno, que el gobierno está monitoreando, y que por supuesto va a formar parte de los análisis de política pública económica que hagamos los próximos días”.

Luego, en el Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “la subida del dólar siempre representa un problema, porque puede generar presiones de costo y porque afecta los objetivos de inflación. Nosotros siempre mantenemos una conversación con el Banco Central en esta materia en los ámbitos institucionales que corresponden, las Reuniones de Política Monetaria y son temas que tiene que ver siempre el Banco Central principalmente”.

Consultado si se debe intervenir el mercado del dólar para evitar que continúe escalando, la autoridad planteó que “no es mi opinión sobre el tema y no me corresponde, es un tema del Banco Central”.

Quiroz también señaló frente a la escalada de la divisa “como siempre hay que cuidar la plata, los gastos y estar siempre atentos, esperamos que esta situación sea transitoria, hay fenómenos mundiales que están ocurriendo y el dólar está subiendo en todo el mundo”.

Prudencia fiscal

El ministro también tuvo una lectura más de largo plazo por la situación, afirmando que “esto que está ocurriendo confirma nuestro énfasis en la prudencia fiscal. Los números fiscales y las proyecciones de gasto las hemos calculado con precio del cobre de largo plazo, no con los precios que estábamos viendo hace unos meses, hemos calculado todos nuestros gastos con ingresos más bajos, así que está dentro de las cosas que pueden ocurrir”.

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Enfatizó que “no estamos administrando el país suponiendo que todas las cosas van a ser siempre con el precio del cobre por allá arriba. Hemos calculado nuestro gasto con un precio del cobre más bajo. Lo que sí, es que este precio actual del cobre aún es un precio muy positivo para el Chile. A este precio los proyectos van a continuar, se va a seguir invirtiendo, sigue siendo un precio muy atractivo en términos históricos. Lo que pasa es que un precio arriba de US$ 6 era extraordinario, pero este precio sigue siendo muy atractivo”.