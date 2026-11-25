I-Med acuerda pagar US$ 4 millones al Fisco tras investigación de la FNE por riesgos a la libre competencia
La compañía se comprometió a eliminar una serie de cláusulas de sus contratos con isapres, prestadores de salud y aseguradoras.
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un acuerdo extrajudicial con I-Med, empresa dedicada a la intermediación tecnológica en el sector de la salud, mediante el cual la compañía se comprometió a pagar US$ 4 millones a beneficio fiscal y a implementar una serie de medidas para resguardar la libre competencia.
El acuerdo pone término a una investigación iniciada en noviembre de 2024 por el organismo, en la que se analizaron los mercados de servicios tecnológicos para la liquidación, pago y emisión de bonos de atención en salud y licencias médicas electrónicas, así como los mercados laborales vinculados a isapres, prestadores de salud, compañías de seguros y la propia I-Med.
En el marco de la investigación, la Fiscalía detectó una serie de cláusulas en los contratos que mantiene la compañía con isapres, prestadores de salud y aseguradoras que generaban riesgos para la libre competencia. Entre ellas, identificó disposiciones de exclusividad, limitaciones a la contratación de trabajadores y ejecutivos, y restricciones para poner término a los contratos.
Así, entre los compromisos asumidos por I-Med figura la renuncia unilateral a las cláusulas de exclusividad y a aquellas que limitan la contratación de trabajadores y ejecutivos, además de no volver a incorporarlas en sus contratos. Asimismo, deberá permitir a sus clientes poner término anticipado a estos.
El mercado
Los antecedentes recopilados por la FNE dieron cuenta de la posición dominante que mantiene I-Med en los mercados en los que opera.
Al cierre de 2025, la compañía registraba una participación de mercado de 100% en los servicios asociados a bonos electrónicos de atención en el segmento de la salud privada, mientras que en el sistema público esta cifra alcanzaba un 98%.
En tanto, en el mercado de servicios asociados a licencias médicas electrónicas, entre 2022 y 2025 la firma registró una participación promedio de 70% en el segmento privado.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, destacó que “este acuerdo permitirá remover barreras contractuales que impedían la entrada o expansión de competidores en mercados tecnológicos críticos para el sistema de salud chileno, como los que inciden en el bono de atención y la licencia médica electrónicos”.
Asimismo, señaló que los compromisos asumidos por la compañía contribuyen a resguardar la innovación, la libre movilidad de los trabajadores y la libertad de elección de los clientes en estos mercados.
El acuerdo extrajudicial entrará en vigor únicamente si es aprobado por el TDLC, organismo que fijó para el próximo 1 de diciembre, a las 12:00 horas, la audiencia pública para conocer sus términos.
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