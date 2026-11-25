SEA apelará ante la Suprema anulación de proyecto inmobiliario ligado a la familia Piñera Morel en la Región de Los Ríos
La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto la aprobación ambiental de la iniciativa de Inmobiliaria Arenas Blancas y ordenó realizar una consulta indígena. La compañía defendió el cumplimiento normativo del proyecto.
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El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acudirá a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo que dejó sin efecto la aprobación ambiental del proyecto inmobiliario vinculado a la familia Piñera Morel, que contempla la construcción de más de 200 casas de veraneo en la comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos.
La decisión del organismo responde a la sentencia unánime dictada el pasado 23 de noviembre por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió un recurso de protección presentado por la Comunidad Indígena Isla Huapi y dejó sin efecto la aprobación ambiental otorgada a la iniciativa de Inmobiliaria Arenas Blancas el 7 de septiembre.
Con ello, el desarrollo inmobiliario, emplazado en el sector de Bahía Coique, quedó en suspenso, luego de que la justicia ordenara “retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a fin de que, antes de su calificación, se realice un proceso de consulta indígena con la Comunidad Indígena Isla Huapi”.
La delegada presidencial regional de Los Ríos y presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), Vicky Carrasco, confirmó a BioBioChile “que se realizará por parte del SEA una apelación”, aunque declinó profundizar en el tema por tratarse de un proceso judicial en curso.
Consulta indígena
En su recurso de protección, la Comunidad Indígena Isla Huapi advirtió sobre los eventuales riesgos sanitarios y ambientales asociados a la descarga de aguas servidas en el lago Ranco, su única fuente de abastecimiento de agua potable rural.
Al acoger la acción judicial, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia determinó que, durante la evaluación ambiental del proyecto, se “omitió un trámite que el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo le impone”, en referencia a la consulta indígena.
El tribunal sostuvo que “al omitirla, la resolución impugnada es ilegal y priva a la recurrente del trato igual que el ordenamiento le asegura, con afectación de la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.
Declaración pública
Desde la gerencia general, Inmobiliaria Arenas Blancas defendió la viabilidad y el cumplimiento normativo de la inversión.
Según cita Biobío Chile, a través de una declaración pública, la compañía subrayó que el diseño del proyecto incorpora estándares técnicos internacionales, busca constituir un aporte al desarrollo económico de la zona y superó todas las etapas de tramitación institucional, integrando las observaciones planteadas durante la participación ciudadana.
En esa línea, la firma manifestó su expectativa de que prevalezca el criterio técnico original de la autoridad ambiental.
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