Contraloría instruye sumario a Municipalidad de Lago Ranco por compra de terreno y alcalde defiende que precio se fijó a valor de mercado
A través de redes sociales, el edil señaló que otras compras concretadas recientemente en el sector registran valores de $ 150 mil por m2 para paños ubicados lejos del lago, mientras que en este caso, el municipio pagó $ 95 mil por m2 tratándose de un paño a orillas del lago.
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* El texto de esta nota fue modificado para reflejar mejor la posición de las partes involucradas.
La Contraloría General de la República (CGR) informó al Ministerio Público e instruyó un sumario a la Municipalidad de Lago Ranco tras detectar que en febrero de 2025 adquirió un terreno por el que pagó más de $ 567 millones y cuyo avalúo fiscal alcazaba los $ 33,5 millones.
La auditoría determinó que el municipio desembolsó $ 424 millones por sobre la tasación comercial más baja, “sin acreditar el correspondiente análisis en las diferencias en los montos de las tasaciones obtenidas y las restricciones normativas y urbanísticas que afectan al inmueble”.
Desde el municipio, el alcalde Miguel Meza defendió la compra y el valor pagado, equivalente a unos $ 95.920 por metro cuadrado (m2), argumentando que la operación contó con aprobación del Concejo Municipal y recursos propios, y cuestionando el avalúo fiscal como parámetro de mercado.
A través de sus redes sociales, el edil señaló que según consta en el Conservador de Bienes Raíces, otras compras de terrenos concretadas este año en la comuna, registraron valores de entre $ 120 mil y $ 150 mil por m2, para paños ubicados lejos del lago, mientras que en este caso se trata de un terreno a 20 metros de la orilla, y que cuenta además con tres accesos y factibilidad de agua, alcantarillado y luz. "
También apunto a las dimensiones del predio, de 5.900 m2, donde la municipalidad busca recuperar un espacio de valor patrimonial vinculado a la antigua red ferroviaria maderera para destinarlo al uso comunitario y a eventos masivos, como competencias deportivas y ferias locales.
Protocolos de validación
Según Contraloría, los fundamentos del decreto alcaldicio que respaldan la adquisición, “carecen de precisión y respaldos que demuestren la necesidad y procedencia de la adquisición”, a lo que se sumó la adjudicación por trato directo “sin acreditar las razones que demostraran de manera efectiva y documentada la procedencia de utilizar esa modalidad excepcional de compra”.
Aunque el presupuesto municipal de 2025, aprobado en octubre de 2024, consideraba $ 285 millones para esta partida, la administración debió modificarlo para financiar el 50% restante.
El ente fiscalizador ordenó al municipio implementar protocolos de validación técnica de tasaciones y ajustar su programación financiera, “asegurando que las estimaciones de gastos sean consistentes con las actividades e iniciativas proyectadas”.
Por su parte, el alcalde Meza reiteró su confianza en la validez de la operación y dijo que pondrá todos los antecedentes a disposición de la fiscalía para demostrar su pertinencia y probidad.
* En la versión original se omitió el argumento del alcalde sobre los valores de mercado pagados en el sector.
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