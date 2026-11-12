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Contraloría instruye sumario a Municipalidad de Lago Ranco por compra de terreno y alcalde defiende que precio se fijó a valor de mercado

A través de redes sociales, el edil señaló que otras compras concretadas recientemente en el sector registran valores de $ 150 mil por m2 para paños ubicados lejos del lago, mientras que en este caso, el municipio pagó $ 95 mil por m2 tratándose de un paño a orillas del lago.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:30 hrs.

Contraloría investigación auditorías Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
Contraloría instruye sumario a Municipalidad de Lago Ranco por compra de terreno y alcalde defiende que precio se fijó a valor de mercado

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