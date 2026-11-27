Las compensaciones económicas equivalen al 6,6% del valor de cada unidad habitacional, además del pago de una multa fiscal de UTM 50.

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia que obliga a Inmobiliaria Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción a financiar las reparaciones estructurales de las casas del proyecto Villa Santa Blanca y a pagar a cada propietario afectado una indemnización equivalente al 6,6% del valor de su vivienda. El fallo unánime consigna además el pago de una multa a beneficio fiscal de UTM 50.

Depreciación de las viviendas

Las indemnizaciones validadas por los jueces responden a una estimación elaborada por el Sernac, que fijó el 6,6% sobre el precio de cada propiedad. Según detalla el dictamen, ese porcentaje “comprende un 5% vinculado a los defectos o fallas de calidad y un 1,6% correspondiente a otros perjuicios económicos, entre ellos, los mayores gastos de energía y las consecuencias financieras derivadas de la disminución del valor de los inmuebles”.

De este modo, la sentencia desestimó la tesis de la defensa que buscaba impedir una compensación monetaria global y cuestionaba la falta de un listado cerrado de demandantes. Sobre este punto, el tribunal detalló que “el establecimiento de una indemnización en el contexto de un procedimiento colectivo no exige necesariamente una cuantificación individual de los perjuicios sufridos por cada consumidor, siendo jurídicamente factible acudir a criterios generales de estimación, en la medida de que estos encuentren sustento razonable en el proceso”.

Peritaje técnico

El litigio se originó luego que, en noviembre de 2016, el Sernac presentara una demanda colectiva de los afectados, amparándose en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por deterioros en el conjunto habitacional edificado en etapas, con recepciones municipales otorgadas entre 2012 y 2015.

Durante el juicio, los residentes denunciaron problemas de humedad, aparición de hongos y fallas estructurales que afectaron tanto su calidad de vida como la valorización comercial de las viviendas.