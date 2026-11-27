Inmobiliaria Galilea deberá indemnizar a propietarios y reparar viviendas de barrio rancagüino tras dictamen judicial
Las compensaciones económicas equivalen al 6,6% del valor de cada unidad habitacional, además del pago de una multa fiscal de UTM 50.
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La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia que obliga a Inmobiliaria Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción a financiar las reparaciones estructurales de las casas del proyecto Villa Santa Blanca y a pagar a cada propietario afectado una indemnización equivalente al 6,6% del valor de su vivienda. El fallo unánime consigna además el pago de una multa a beneficio fiscal de UTM 50.
La corte rechazó los recursos de apelación presentados por la empresa y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), dejando firme la sentencia que dictó el Segundo Juzgado Civil de Rancagua en septiembre de 2024.
Depreciación de las viviendas
Las indemnizaciones validadas por los jueces responden a una estimación elaborada por el Sernac, que fijó el 6,6% sobre el precio de cada propiedad. Según detalla el dictamen, ese porcentaje “comprende un 5% vinculado a los defectos o fallas de calidad y un 1,6% correspondiente a otros perjuicios económicos, entre ellos, los mayores gastos de energía y las consecuencias financieras derivadas de la disminución del valor de los inmuebles”.
De este modo, la sentencia desestimó la tesis de la defensa que buscaba impedir una compensación monetaria global y cuestionaba la falta de un listado cerrado de demandantes. Sobre este punto, el tribunal detalló que “el establecimiento de una indemnización en el contexto de un procedimiento colectivo no exige necesariamente una cuantificación individual de los perjuicios sufridos por cada consumidor, siendo jurídicamente factible acudir a criterios generales de estimación, en la medida de que estos encuentren sustento razonable en el proceso”.
En la misma línea, aclaró que “la naturaleza colectiva de la acción ejercida no exige necesariamente la individualización nominal de cada uno de los beneficiarios en la sentencia, sino la determinación de un grupo de consumidores identificable a partir de características y circunstancias objetivas comunes”.
Peritaje técnico
El litigio se originó luego que, en noviembre de 2016, el Sernac presentara una demanda colectiva de los afectados, amparándose en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por deterioros en el conjunto habitacional edificado en etapas, con recepciones municipales otorgadas entre 2012 y 2015.
Durante el juicio, los residentes denunciaron problemas de humedad, aparición de hongos y fallas estructurales que afectaron tanto su calidad de vida como la valorización comercial de las viviendas.
La responsabilidad de Galilea S.A. quedó acreditada mediante un peritaje técnico del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile (Idiem), respaldado por inspecciones oculares del tribunal e informes de organismos de vivienda. El estudio separó los deterioros propios del desgaste diario de las falencias de fabricación, identificando siete problemas atribuibles directamente a la constructora: tabiquería deficiente, puertas y ventanas descuadradas, pisos desnivelados, panderetas sueltas o quebradas, defectos en cierres perimetrales y aislación térmica insuficiente o inexistente.
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