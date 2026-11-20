Tras una semana donde el gobierno consiguió sacar adelante dos proyectos de ley clave - como el de Presupuesto 2027 y Sala Cuna Universal -, el Encuentro Anual de la Industria 2026 de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) fue el espacio para que el Presidente José Antonio Kast buscara capitalizar nuevos logros, en especial el impulso de una economía que termina un débil 2026 .

Ante unos 600 invitados entre representantes empresariales, diplomáticos y parlamentarios, el mandatario les planteó directamente: “Quiero invitarlos a que hagamos de 2027 el año de las grandes decisiones de inversión en Chile”.

En su discurso en la cena de la industria, Kast no escatimó en su lenguaje para transmitir un mensaje pro crecimiento e instó a “que cada directorio, cada empresa y cada gremio se pregunte qué puede hacer concretamente para contribuir a la recuperación económica”.

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En esta lógica, Kast enfatizó: “Mi invitación es a que vuelvan a confiar en Chile. Los gobiernos pasan, las autoridades cambian, pero las empresas que ustedes construyen, los empleos que generan y las oportunidades que crean pueden transformar la vida de generaciones de chilenos”.

Su llamado apuntó a que se realicen “menos diagnósticos y más decisiones. Menos obstáculos y más proyectos; menos incertidumbre y más confianza”.

Frente a las recientes cifras que muestran una lenta actividad de la economía, sostuvo que “es la hora de invertir en Chile. Es la hora de crear empleo en Chile. Es la hora de volver a creer en Chile”.

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Kast recordó que “hace 143 años, un Presidente le pidió a la industria que ayudara a construir Chile” para luego afirmar que “esta noche les pido lo mismo: que nuestra voluntad de hacer esté a la altura de nuestra voluntad de ser”.

“Entiendo la prudencia. Entiendo las dificultades y la incertidumbre. Pero también sé que las grandes obras de nuestro país fueron realizadas por personas que se atrevieron a avanzar cuando las condiciones no eran perfectas”, dijo Kast.

La directiva de la Sofofa, encabezada por Rosario Navarro, junto al Presidente Kast y la Primera Dama, María Paz Adriasola.

“Lo mejor está por delante”

El Presidente aseguró que “lo mejor de Chile no quedó atrás. Lo mejor de Chile está por delante, y lo vamos a construir juntos”.

El mandatario enfatizó que “Chile necesita recuperar esa convicción. Necesitamos recuperar el orgullo de producir, la audacia de emprender y la confianza para invertir”.

Siguiendo su línea argumentativa de alentar más inversión, el jefe de Estado expresó que “Chile necesita empresarios que vuelvan a asumir riesgos” y que “aquellos proyectos que han estado guardados durante años salgan del cajón”.

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Y, en este contexto, reforzó que “necesitamos empresarios que piensen en los próximos 20 ó 30 años”.

El mandatario dejó en claro que necesita más acción de los privados: “Ustedes son la columna vertebral de la economía de Chile. Gracias a ustedes, Chile se ha desarrollado; y gracias a ustedes, Chile volverá a crecer”.

Agustín Romero, Susana Jiménez, Loreto Pelegrí y Patricio Melero.

Kast admitió que “entiendo la prudencia. Entiendo las dificultades y la incertidumbre. Pero también sé que las grandes obras de nuestro país fueron realizadas por personas que se atrevieron a avanzar cuando las condiciones no eran perfectas”.

Y les manifestó que “si esperamos a que desaparezcan todos los riesgos para invertir, probablemente nadie va a invertir”.

Al respecto, subrayó que “el gobierno tiene que hacer su parte. El Congreso tiene que hacer su parte. Y el mundo empresarial también tiene que hacer la suya”.

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A propósito de la gestión de estos ocho meses de gobierno, subrayó que “la señal ya está” y es ley, como la reconstrucción, Sala cuna, desaladoras, agilización de permisos y amparo minero; entre otras.

El mandatario remató su discurso con que “vinimos a cambiar Chile, y Chile lo cambiamos entre todos”.

“Y hay un llamado a quien pueda evitar un despido, hágalo, confíe en Chile... Yo los invito a pensar en esas familias que se quedan sin trabajo y que a veces, se puede mantener ese puesto de trabajo hasta que nuestro país logre encender esos motores y salir adelante”, dijo.

Pilar Doñabeitía y Matías Concha.

Acuerdo tripartito por el empleo

El discurso del Presidente fue el segundo de la noche. Antes, la máxima dirigenta de la Sofofa, Rosario Navarro, también hizo un llamado al mundo político y empresarial a redoblar los esfuerzos para recuperar el crecimiento económico y la capacidad del país de generar empleo.

“Tenemos una deuda con Chile y debemos concentrar nuestras energías en saldarla”, dijo en su último encuentro anual de la industria al mando del gremio.

En este marco, la presidenta del gremio industrial hizo un repaso de las propuestas que impulsó durante su administración y que hoy comenzaron a traducirse en decisiones concretas.

Oscar Hasbún, el canciller Francisco Pérez Mackenna y Fernando Agüero.

Entre ellas, destacó la rebaja gradual del impuesto corporativo, el avance hacia la reintegración tributaria, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y el reciente despacho a ley del proyecto de Sala Cuna Universal.

Sin embargo, advirtió que “el éxito de esta nueva etapa no se medirá por las leyes aprobadas, sino por los proyectos que logremos materializar y los empleos que seamos capaces de crear”.

En esa línea, recogió el llamado que de Kast al sector privado a invertir y contratar. “Recibimos ese llamado con claridad. Tenga la seguridad de que las empresas hoy se están preguntando ¿qué más podemos hacer?”, sostuvo.

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Uno de los principales focos de su intervención fue la compleja situación del mercado laboral. “Hemos complejizado y encarecido el mercado laboral, con efectos sobre la contratación”, señaló, agregando que “una política que protege a quienes tienen trabajo, pero cierra la puerta a quienes lo buscan, termina convirtiendo la protección en exclusión”.

Frente a este escenario, Navarro propuso al mandatario impulsar un acuerdo tripartito entre empresas, trabajadores y Gobierno, que contemple medidas concretas de capacitación, reconversión y flexibilidad para generar más y mejores empleos formales.

En materia de inversión, adelantó que el gremio está desarrollando una agenda tecnológica junto al Estado, con la meta de reducir en un 30% los tiempos de tramitación de proyectos.

La líder empresarial también presentó Horizontes Industriales para Chile 2026-2050, un ejercicio de anticipación estratégica que identificó 27 oportunidades de desarrollo industrial.

Un estudio complementario elaborado para el gremio estimó que, si se duplicara la producción de la manufactura avanzada y los servicios globales, el Producto Interno Bruto (PIB) del país podría aumentar un 24,7% y se podrían generar 2,1 millones de empleos adicionales, sin establecer plazos para alcanzar dichos resultados.

Jorge Ortúzar, Gonzalo Said, Francisca Jünemann, Ignacio Yarur, Heriberto Urzúa y Patricio Jottar.