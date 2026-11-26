La entidad denunció a la compañía de cerrar el iPhone a tiendas alternativas, obligar a usar su sistema de pagos y prohibir que las apps informen precios más baratos fuera de ellas. Pide además que el TDLC le ordene abrir iOS en Chile.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Apple por abuso de posición dominante, acusando a la empresa tecnológica de restringir la competencia en dos mercados dentro de su sistema operativo iOS: la distribución de aplicaciones y la venta de bienes digitales dentro de ellas, "al menos desde el año 2019 a la actualidad".

El organismo, encabezado por Jorge Grunberg, solicita una multa de 92.378 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a unos $ 80.300 millones o cerca de US$ 80 millones según el valor de noviembre. La cifra corresponde al 30% de las ventas de la App Store en Chile asociadas a la infracción durante el período acusado.

Se trata de uno de los montos más altos solicitados por la FNE. En caso de abusos por posición dominante, solo está detrás de lo requerido en Google y, si se consideran todos los proceso, está como la tercera multa más onerosa solicitada, siendo la mayor aquella contra Dreams por el caso colusión de los casinos de juego.

En este proceso, la gigante tecnólógica será representada por Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie.

La acusación

Según el escrito del persecutor, Apple incurrió en tres prácticas. Primero, impidió el "sideloading", es decir, la descarga de aplicaciones y de tiendas alternativas desde el navegador. Segundo, obligó a los desarrolladores a vender sus bienes digitales "utilizando exclusivamente su sistema de facturación", llamado In-App Purchase (IAP). Tercero, aplicó la llamada regla anti-steering, que prohíbe "informar y/o redirigir, dentro de la aplicación, a los consumidores a métodos de pago alternativos".

Para la FNE, estas prácticas "han permitido a la requerida asegurar que la App Store sea el único canal de descarga de aplicaciones". También sostiene que "han conducido a degradar la experiencia de los consumidores y han dejado a Apple en condiciones de asegurar ganancias que no obtendría sin estos comportamientos".

El persecutor afirma que Apple concentra el 100% de ambos mercados en Chile y que, en síntesis, "no sólo monopoliza la distribución de las aplicaciones, sino que luego obliga a usar su sistema de pago, e impide que se difunda la existencia de mecanismos de compra alternativos".

La FNE detalló que App Store cobra comisiones de 30% sobre las ventas de apps y bienes digitales, con tramos de 15% para pequeños desarrolladores y renovaciones de suscripciones. El requerimiento contrasta esas tasas con las de tiendas alternativas que operan donde se levantó la prohibición: Epic Games Store cobra 12% y Onside, 10%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El escrito incluye ejemplos concretos. En este sentido, hace ver que la suscripción mensual individual de YouTube Premium es 23,6% más barata en su sitio web que vía IAP, y en Roblox el mismo precio compra un 25% más de Robux en la web. Sin embargo, "las restricciones impuestas por Apple impiden comunicar esta diferencia a los usuarios dentro de la aplicación".

El caso local que destaca la FNE es el de Mercado Libre. En 2021 la plataforma quiso incluir en su programa de fidelización beneficios de servicios de streaming. Apple rechazó primero la contratación directa desde la app, invocando el uso obligatorio de IAP, y luego el enlace a su sitio web, aplicando la regla anti-steering. Para la fiscalía, esto "constituye una forma de clausurar la más mínima competencia potencial en la intermediación de bienes digitales". El escrito precisa que desde octubre de 2025 Apple permite de facto vender ese programa, pero sin promocionarlo dentro de la aplicación.

El documento también cita a Spotify, que en 2016 dejó de vender suscripciones dentro de su app para iOS. Hoy advierte a sus usuarios: "No se puede cambiar tu plan desde la aplicación. Sí, sabemos que no es lo ideal".

Durante la investigación, Apple defendió sus reglas en la seguridad y privacidad de los usuarios. Sostuvo que "el iPhone es un dispositivo profundamente personal" y que su proceso de revisión ha llevado a rechazar casi dos millones de aplicaciones, más de 100 mil de ellas por motivos de seguridad.

La FNE responde que la prohibición "no resulta proporcional, en tanto el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios puede ser logrado por medios menos lesivos para la competencia". Agrega que buena parte de esas protecciones operan a nivel del sistema operativo y no dependen del canal de distribución. Como prueba cita a la Unión Europea, Japón y Brasil, donde Apple ya debe admitir tiendas alternativas. Sobre el IAP, plantea: "Si el IAP ofrece mayores garantías de seguridad, privacidad, facilidad de uso o confianza, dichos atributos debieran permitirle prevalecer por sus propios méritos".

Entre los agravantes, la entidad menciona la "conciencia de ilicitud". Recuerda los fallos contra Apple en Reino Unido y Australia en 2025 y su acuerdo con el Cade de Brasil, y señala que pese a ellos la compañía "decidió mantener las restricciones en Chile".

En esta línea, la FNE dice en su requerimiento: "Existen antecedentes que revelan que la requerida tendría conocimiento de la ilicitud de su actuar, a raíz de la existencia de precedentes en otras jurisdicciones, por hechos similares a los acusados en este requerimiento, que demuestran el carácter anticompetitivo de las conductas acusadas".

No obstante, sostiene la Fiscalía, Apple "decidió mantener las restricciones en Chile, al igual que en las demás jurisdicciones en las que no ha sido compelida a dejarlas sin efecto, o no ha acordado con la respectiva autoridad su supresión o modificación".