A una década de la puesta en marcha de la herramienta, la Fiscalía Nacional Económica anunció que incorporará análisis más breves y reforzará el seguimiento de sus propuestas de cambios normativos ante el Ejecutivo y el Congreso.

A una década de la puesta en marcha de los estudios de mercado en materia de libre competencia, la herramienta ya requiere ajustes. Así lo planteó Jorge Grunberg, quien anunció que, a partir de 2027, la Fiscalía Nacional Económica (FNE, de la que es su titular) aumentará el número de estudios que realiza cada año e incorporará análisis más breves, enfocados en mercados regionales o locales y en segmentos específicos de una industria.

Hasta ahora, la fiscalía ha realizado, por regla general, algo más de un estudio al año. En la mayoría ha examinado sectores completos y, en varios casos, ha abarcado distintos segmentos y mercados geográficos. Esos análisis de mayor envergadura continuarán junto con los nuevos formatos.

“Habrá mercados que seguirán requiriendo un examen de largo aliento, pero también existen problemas de competencia bien delimitados que pueden abordarse mediante un análisis más focalizado, sin renunciar al rigor técnico que caracteriza nuestro trabajo”, dijo Grunberg.

Desde que recibió esta atribución en 2016, la FNE ha concluido diez estudios, entre ellos los de compras públicas, gas, hospedaje, educación superior y comercio electrónico. En nueve propuso cambios legales o reglamentarios. En el de comercio electrónico, en cambio, dirigió sus recomendaciones a las empresas que participan en ese mercado.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El seguimiento de las recomendaciones

El segundo ajuste apunta a lo que ocurre una vez publicado el informe final. Grunberg adelantó que la Fiscalía acompañará más activamente la discusión de sus propuestas de cambios normativos, pondrá la evidencia y el análisis técnico a disposición del Ejecutivo y del Congreso y dará seguimiento a su implementación.

Aunque las recomendaciones han tenido buena acogida en gobiernos de distinto signo político, el fiscal advirtió que su adopción puede ser lenta, especialmente cuando exige cambios legales.

“Cada año de demora es un año en que los consumidores siguen pagando más de lo que pagarían en un mercado más competitivo”, sostuvo.

Según una estimación de la FNE, la implementación íntegra de sus propuestas regulatorias generaría beneficios por más de US$ 2.000 millones al año para las personas y el Estado, en forma de menores precios, mejor calidad y más alternativas.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Grunberg citó la reforma a la Ley de Compras Públicas como el principal avance legislativo derivado de los estudios. En el caso del sistema notarial, valoró que se aprobara una reforma tras años de discusión, aunque señaló que esta recogió solo parte de las propuestas de la fiscalía.

El mercado de los medicamentos ilustra lo que queda pendiente. Parte de las recomendaciones del primer estudio, concluido en 2020, se incorporó al proyecto de Ley de Fármacos II, cuya discusión quedó paralizada en comisión mixta.

En junio, la FNE abrió un segundo estudio para evaluar qué medidas se implementaron, revisar si el diagnóstico sigue vigente y examinar segmentos como los medicamentos protegidos por patentes y los biosimilares. Su informe preliminar está previsto para marzo de 2027.