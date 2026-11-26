El nuevo sistema contempla una entrada en régimen gradual, que se extenderá por cuatro años. Las primeras en acceder serán las trabajadoras con contrato, incluidas las de casa particular.

Tras años de discusión y varios intentos por modificar la normativa que regula el acceso a sala cuna en el país, este miércoles, tras una extensa votación en la Sala del Senado, el Congreso dio luz verde a una de las reformas más esperadas en materia de empleo femenino.

La iniciativa pone fin a la disposición del artículo 203 del Código del Trabajo que condiciona la obligación de entregar sala cuna a que las empresas cuenten con 20 o más trabajadoras, requisito que ha sido identificado como una barrera a la contratación de mujeres.

De hecho, según la Encuesta Laboral (Encla) 2023, el 89,7% de las empresas del país tiene menos de 20 trabajadoras.

“Son 109 años de historia de discriminación en contra de la contratación de mujeres”, destacó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, tras el despacho de la iniciativa a ley, instancia en la que también relevó los esfuerzos que realizaron las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric para avanzar en esta materia.

El proyecto, así, desvincula el acceso al beneficio del número de mujeres contratadas por una empresa y amplía progresivamente el derecho a sala cuna para los hijos menores de dos años de trabajadores dependientes e independientes, tanto hombres como mujeres.

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¿Cómo se financiará?

Uno de los principales nudos que tuvo la tramitación del proyecto fue la fórmula de financiamiento del nuevo sistema.

La propuesta que finalmente prosperó contempla la creación de un Fondo de Sala Cuna, que se financiará con una cotización equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador.

Para evitar un incremento de los costos laborales, se optó por reducir en igual proporción los aportes empresariales al Seguro de Cesantía: 0,15 puntos porcentuales de las cotizaciones destinadas a las cuentas individuales y otros 0,15 puntos del Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda.

“Hemos logrado destrabar una discriminación histórica con una solución sostenible en momentos en que el país atraviesa momentos muy complejos, fiscales, de desempleo, de una economía que se contrae”, sostuvo Rau.

En el caso de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, estos deberán financiar su cotización a través de la Operación Renta.

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¿Cuánto cubrirá el beneficio?

El monto que recibirán las familias para financiar la sala cuna no será necesariamente el mismo en todo el país.

Este se fijará anualmente por región y, en casos justificados, por provincia, sobre la base de las recomendaciones de una comisión técnica que deberá considerar los costos de funcionamiento de los establecimientos, las particularidades territoriales y los estándares de calidad educativa.

El aporte cubrirá los gastos de matrícula y mensualidad, y podrá utilizarse en establecimientos que cuenten con reconocimiento oficial del Estado o autorización de funcionamiento.

¿Qué ocurrirá si el precio de la sala cuna supera el aporte? Para estos casos se creó un suplemento solidario destinado a las familias pertenecientes al 60% más vulnerable.

Este cubrirá el 50% de la diferencia para los hogares del 40% más vulnerable y el 30% para aquellos que se ubiquen entre el 40% y el 60%, sujeto a un límite de cálculo.

En paralelo, además, el Ejecutivo comprometió incorporar en un próximo proyecto de ley misceláneo un tope máximo de 20% al copago.

La reforma también contempla un aporte de equidad para los jardines infantiles financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) vía transferencia de fondos (VTF), con el objetivo de reducir las brechas de financiamiento respecto de los establecimientos privados.

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Los plazos

Si bien la ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial -momento en que los empleadores comenzarán a cotizar-, habrá que esperar un año para que el Fondo comience a entregar los primeros aportes.

Las primeras beneficiarias serán las madres trabajadoras con contrato, incluidas las de casa particular, y los padres que tengan el cuidado personal exclusivo de sus hijos por resolución judicial.

A los 18 meses comenzará a operar el suplemento solidario, cuya solicitud deberá realizarse ante el Instituto de Previsión Social (IPS).

En el caso de las trabajadoras independientes que emiten boletas de honorarios, estas podrán acceder al beneficio a partir de julio del segundo año calendario siguiente al de publicación de la ley, siempre que hayan pagado su cotización.

Al tercer año se incorporarán los padres trabajadores, siempre que la madre no trabaje y se encuentre estudiando o buscando activamente empleo. Para los independientes, este hito se concretará en julio del tercer año calendario siguiente al de publicación.

Recién al cuarto año el acceso será universal, sin distinción entre hombres y mujeres ni condiciones adicionales asociadas a la situación laboral del otro progenitor. En esta etapa también se incorporará a los trabajadores del sector público, cuyas instituciones deberán proporcionarles directamente el beneficio.

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La transición de las grandes empresas

Un tratamiento especial tendrán las empresas con ingresos anuales superiores a 100 mil UF que al 1 de enero de 2027 estén obligadas a entregar sala cuna.

Estas deberán seguir financiando directamente el beneficio durante el período de transición y, en paralelo, pagar la nueva cotización de 0,30%.

Dicha obligación terminará una vez transcurridos cuatro años desde la publicación de la ley, aunque los niños que estén utilizando la sala cuna de la empresa podrán permanecer en ella hasta cumplir los dos años.

Los reparos que marcaron el debate

Si bien hubo consenso entre los parlamentarios respecto de la necesidad de terminar con la barrera que supone la actual normativa para la contratación de mujeres, la fórmula de financiamiento del nuevo sistema y las condiciones de acceso al beneficio estuvieron lejos de concitar la misma adhesión.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la reasignación de recursos del Seguro de Cesantía en momentos en que el país enfrenta un complejo escenario laboral.

“Esto significa sacar recursos de una protección social para financiar otra necesidad de protección social. Para mí es desvestir un santo para vestir otro”, sostuvo la senadora Karol Cariola.

La posibilidad de que las familias deban asumir parte del costo de la sala cuna también generó reparos. “Este proyecto, desde el momento en que permite un copago sin techo, deja de ser universal, porque el copago puede hacer inviable el acceso”, advirtió la senadora Beatriz Sánchez.

Otro de los flancos que se abrió durante la discusión fue la capacidad de la oferta de establecimientos para responder al incremento de la demanda que traerá consigo la reforma, especialmente en las comunas rurales y zonas aisladas del país.

“Podemos calcular un aporte que refleje mejor los costos de cada territorio, pero ese aporte por sí solo no crea un cupo donde falta”, planteó la senadora Ximena Órdenes, quien cuestionó la ausencia de un plan de expansión de la oferta pública de salas cuna durante la discusión legislativa.

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