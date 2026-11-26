La nueva estación, ubicada en la localidad de Liucura, registró velocidades de transmisión de 200 Mbps. durante las pruebas en terreno.

Claro Chile anticipó la puesta en marcha de su primera estación base 5G en la localidad cordillerana de Liucura, Región de La Araucanía. La infraestructura, ubicada a 17 kilómetros del paso fronterizo Pino Hachado, recibió la aprobación técnica sin observaciones por parte de la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), marcando el avance de la tercera y última etapa de las obligaciones de despliegue de la compañía con el Estado.

Durante las pruebas en terreno, la red registró velocidades de transmisión de 200 Mbps. En la inspección también se auditó el funcionamiento de los respaldos energéticos y la operatividad del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Desde la compañía aseguraron que las operaciones se anticipan al cronograma definido para 2027. “Seguimos cumpliendo de manera anticipada las diferentes etapas del despliegue 5G, y ya estamos avanzando en la tercera y última etapa de nuestro compromiso con el Estado”, señaló vicepresidente de Marca, Comunicación y Sostenibilidad de Claro Chile, Rodrigo Sahr.

La recepción de la estación se enmarca en un incremento del 73% en las fiscalizaciones en terreno ejecutadas por la Subtel respecto del año anterior, orientadas a asegurar la continuidad operativa y el cumplimiento de plazos regulatorios en zonas extremas.

“La recepción sin observaciones de esta primera antena 5G de Claro en Liucura demuestra que, cuando hay gestión y supervisión seria, la tecnología de punta sí llega a los lugares más difíciles de nuestra geografía”, afirmó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, quien vinculó el despliegue con el Plan Nacional Digital.

Cadena productiva local

En paralelo, la compañía, junto al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Municipalidad de Lonquimay entregaron 17 tablets con conectividad móvil gratuita a agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes de la zona, además de equipamiento tecnológico para la Escuela de Liucura, como una forma de dinamizar el comercio y las actividades productivas locales.

La directora nacional de Indap, Antonella Pecchenino, precisó que la iniciativa responde a la Estrategia Institucional 2026-2030 del organismo para fortalecer la Agricultura Familiar Campesina en territorios aislados. “Sabemos que la conectividad digital es una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo productivo, facilitar el acceso a los servicios del Estado y abrir nuevos canales de comercialización”, sostuvo.

El despliegue móvil de Claro complementa los proyectos de infraestructura mayorista financiados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) en la zona. Entre ellos destaca la Fibra Óptica Nacional (FON) Macrozona Sur, carretera troncal de acceso abierto que interconectará 24 comunas de La Araucanía con puntos en Lonquimay, Liucura e Icalma, además del programa Conectividad para la Educación 2030, que subsidia el acceso a internet en 17 establecimientos educacionales de la comuna, beneficiando a más de 2 mil estudiantes.