Consalud y Colmena lideraron las utilidades de la industria, mientras que Vida Tres y Esencial fueron las únicas aseguradoras que cerraron la primera mitad del año con números rojos.

La Superintendencia de Salud publicó los resultados del sistema de isapres entre enero y junio de este año, período en el que las aseguradoras privadas registraron utilidades por $ 32.794 millones, lo que se compara favorablemente con las pérdidas por $ 6.357 millones que anotaron en igual lapso de 2025.

Del total de las ganancias de la industria, $ 28.735 millones correspondieron a las siete isapres abiertas, que durante la primera mitad del ejercicio anterior habían registrado pérdidas por $ 7.035 millones. En tanto, las tres aseguradoras cerradas casi sextuplicaron sus utilidades, pasando de $ 678 millones a $ 4.059 millones.

El desempeño estuvo acompañado de un crecimiento de 5,6% en los ingresos de la industria, que ascendieron a $ 2.264.636 millones. A su vez, los costos de ventas, que incluyen las prestaciones de salud y los subsidios por incapacidad laboral, totalizaron $2.051.779 millones.

"Al revisar el comportamiento a lo largo del año 2026, se observa que entre abril y junio los ingresos aumentaron un 2,1% respecto de los tres meses previos, mientras que los costos de operación, que consideran las prestaciones de salud, crecieron un 6,7%. Esa diferencia redujo el margen del trimestre, que cerró con un saldo negativo de $ 1.297 millones. Así, la ganancia acumulada pasó de $ 34.091 millones a marzo a $ 32.794 millones a junio", indicó la superintendencia.

Panorama por isapre

A nivel individual, Consalud fue la isapre que registró las mayores utilidades durante el primer semestre, con $ 15.301 millones, un 29,2% más que en igual período del año anterior.

Le siguió Colmena, que más que duplicó sus ganancias respecto de la primera mitad de 2025, pasando de $ 3.839 millones a $ 9.951 millones.

Por su parte, Cruz Blanca y Banmédica dejaron atrás los números rojos que habían registrado durante los primeros seis meses del ejercicio anterior. La primera pasó de anotar pérdidas por $ 8.374 millones a utilidades por $ 5.584 millones, mientras que la segunda pasó de registrar pérdidas por $ 14.771 millones a ganancias por $ 1.295 millones.

En tanto, Nueva Masvida cerró el semestre con utilidades por $ 1.896 millones, un 25,3% menos que en igual período de 2025.

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Vida Tres y Esencial fueron las únicas aseguradoras de la industria que terminaron la primera mitad del año con números rojos, aunque mostraron desempeños dispares respecto del ejercicio anterior.

Mientras Vida Tres pasó de registrar utilidades por $ 286 millones a pérdidas por $ 3.041 millones, Esencial redujo en 6,3% sus pérdidas, hasta los $ 2.250 millones.

Esta última, pese a ser la isapre abierta de menor tamaño en términos de ingresos, fue la aseguradora que registró el mayor crecimiento porcentual en esta partida, con un alza de 38,3% interanual, hasta los $ 60.247 millones.