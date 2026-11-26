La Mesa del Sector Público se reunió con autoridades de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, en busca de lograr un consenso.

Con una primera oferta sobre la mesa.

Así comenzó la reunión que sostuvieron desde las 17:30 de este jueves autoridades del Ejecutivo con los representantes de funcionarios estatales en el marco de la tradicional negociación anual de reajuste a los salarios de los empleados fiscales.

A la cita en Teatinos 120 arribaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a su par del Trabajo, Tomás Rau; el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona; el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres); José Ignacio Llodrá; y el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende.

Las contrapartes en la mesa del frente fueron el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez; el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz; el coordinador de la Mesa del Sector Público (MSP), Carlos Insunza; y el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, entre otros representantes de las 16 agrupaciones que engloban a empleados del Estado.

En la cita, el gobierno entregó una primera propuesta de reajuste salarial a las agrupaciones: un alza de 4,6% nominal, lo que está algo por encima del último Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en octubre se ubicó en 4,5% en doce meses.

Esto implicaría, en promedio, un nulo aumento del poder adquisitivo, al ubicarse el reajuste en línea con el aumento del costo de la vida.

La reunión se extendió por cerca de dos horas y terminó sin acuerdo. Las partes retomarán las negociaciones este viernes a partir de las 12:30.

El Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso con o sin acuerdo con los gremios, en lo que es el primer proceso de esta naturaleza que enfrenta la administración de José Antonio Kast.

Lo que pedían los gremios

El miércoles 4 de noviembre, las agrupaciones al alero de la Mesa del Sector Público le entregaron al gobierno su pliego de peticiones para la negociación salarial, destacando un incremento remuneracional nominal de 6,3%.

“Atendida la variación de los indicadores que inciden en esta negociación, requerimos que el acuerdo garantice, en todo caso, un incremento real no inferior al 2%, incorporando los mecanismos necesarios para resguardar este objetivo frente a la volatilidad de la inflación”, expone el documento.

La petición, expone el texto, busca resguardar el poder adquisitivo de los funcionarios frente a la inflación y asegurar una mejora efectiva de sus ingresos. Como argumento, las asociaciones destacan que el Índice Real de Remuneraciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registró un crecimiento de 3,4% anual en agosto, “superior al aumento real solicitado por la MSP CUT Chile”.

El requerimiento también contempla que el reajuste alcance a los trabajadores de los sectores centralizado, descentralizado y autónomo, incluyendo municipios, Gobiernos Regionales, universidades estatales y establecimientos educacionales subvencionados, entre otros.

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Además del reajuste, y como ya es habitual, el pliego de negociación contiene una serie de demandas económicas.

Así, los funcionarios también piden que, desde enero de 2027, ningún trabajador del Estado perciba una remuneración bruta mensual inferior a $ 609.766 en el estamento auxiliar, $ 678.612 en el administrativo y $ 721.885 en el técnico.

A ello se suma la solicitud de incrementar el bono mensual destinado a las rentas más bajas, fijando un aporte máximo de $ 67.935 para quienes perciban remuneraciones brutas iguales o inferiores a $ 727.582.

El pliego también considera mejoras en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, los bonos de escolaridad y vacaciones, así como en la bonificación que reciben los funcionarios al término de la negociación.

Sobre este último beneficio, las organizaciones proponen un pago de $ 250 mil para quienes tengan ingresos líquidos inferiores al umbral de $ 1.030.474 y de $ 125 mil para quienes superen esa cifra, sujeto a las condiciones de acceso correspondientes.

Otra de las demandas que vuelve a instalarse es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en el sector público. Las asociaciones piden reactivar la mesa de trabajo sobre esta materia y acordar un cronograma para avanzar en su implementación, sin disminución de remuneraciones ni deterioro de la atención a la ciudadanía. En materia de teletrabajo, el pliego solicita extender hasta 2030 las normas que permiten su aplicación en distintos organismos del Estado, mientras se avanza hacia una regulación permanente.