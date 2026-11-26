La investigación, que busca servir como insumo en la discusión legislativa sobre la reforma al sistema de licencias médicas y al régimen del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), analiza los efectos de las condiciones de pago y fiscalización y propone un nuevo mecanismo que reduciría en 27 % el gasto asociado.

En medio de la actual discusión legislativa sobre la reforma al sistema de licencias médicas y al régimen del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), un nuevo estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), titulado “Licencias Médicas y Subsidio por Incapacidad Laboral”, estimó que un cambio en el sistema de pago disminuiría en más de la mitad las licencias médicas breves en el sector público.

La investigación, que fue entregada como insumo al gobierno, examina la evolución del gasto, las diferencias en la utilización del beneficio entre trabajadores públicos y privados y la efectividad de los mecanismos de fiscalización.

Asimismo, a través de registros administrativos de licencias médicas, cotizaciones y sanciones a profesionales emisores, junto a análisis econométricos y ejercicios de simulación, compara cómo las condiciones de pago y la fiscalización influyen en el uso de licencias médicas y en el gasto asociado.

Uno de los principales resultados del estudio corresponde a la estimación de los efectos que tendría modificar las condiciones de pago de las licencias médicas para trabajadores públicos y privados.

Actualmente, los funcionarios públicos sujetos a estatutos administrativos mantienen la totalidad de sus remuneraciones durante los períodos de licencia, mientras los trabajadores privados no reciben subsidio por los primeros tres días cuando la licencia es de diez días o menos.

A través de un modelo simulado, la CNEP calculó que establecer dos días iniciales sin pago tanto para trabajadores públicos como privados reduciría en 52% las licencias de hasta cinco días en el sector público y aumentaría en 15% las del sector privado.

En respuesta, el gasto asociado a estas licencias, considerando tanto el financiamiento del subsidio como el costo que asume el Estado por la mantención de remuneraciones de sus funcionarios, se reduciría un 27%, es decir, 1,3% del gasto total en licencias médicas.

Además, los días de reposo en el sector público disminuirían un 49% con esta medida. Por el contrario, en el sector privado, estos experimentarían un aumento de 17%.

Según los registros de Fonasa correspondientes a 2024, los trabajadores públicos promediaron 2,09 licencias médicas por cotizante, mientras los trabajadores privados registraron 0,92 en promedio.

En particular, la diferencia más significativa se observó en las licencias de hasta tres días, que en el caso de los trabajadores públicos, representaron el 32% del total de emitidas. En el sector privado, en tanto, estás representaron un 15%.

Si bien la duración promedio fue menor en el sector público, con 11,1 días frente a 19,4 días, su mayor frecuencia se tradujo en más días acumulados de reposo. En ese sentido, mientras los trabajadores públicos registraron 23,2 días en promedio por cotizante al año, los trabajadores privados arrojaron 15,1.

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Los incentivos

De acuerdo al estudio de la CNEP, estos patrones son consistentes con la existencia de incentivos asociados a las distintas condiciones de pago, aunque advierte que las diferencias entre ambos sectores no pueden atribuirse completamente al diseño del subsidio, pues también pueden intervenir otras características de los trabajadores y sus condiciones laborales.

En ese sentido, la investigación dio cuenta como las reglas actuales generan incentivos para extender las licencias hasta los 11 días, contrario a otros países donde los días iniciales sin cobertura se mantienen independientemente de la duración total del reposo.

Así, en el sector privado, las licencias de hasta diez días no cubren los primeros tres días de reposo. Sin embargo, cuando la duración alcanza los once días, el subsidio se paga desde el primer día.

Mientras una licencia de 10 días da derecho al pago de siete, una de 11 días se paga íntegramente.

En esta línea, el análisis de los registros administrativos muestra una concentración de licencias en torno a este umbral entre los trabajadores sujetos a estas reglas, un patrón consistente con la existencia de incentivos económicos asociados.

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Licencias cercanas a feriados

Por otra parte, el estudio dio a conocer una relación entre las licencias de corta duración y la proximidad a fines de semana y feriados. Así, las licencias de tres días se emitían con mayor frecuencia los miércoles, las de dos días los jueves y las de un día los viernes.

No obstante, la CNEP aclaró que los datos disponibles no permitían determinar qué proporción de estas licencias carecía de justificación médica.

Además, la investigación constató que el gasto en Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) aumentó entre 2018 y 2024, pasando de $ 1.939 mil millones a $ 3.082 mil millones, expresados en pesos de diciembre de 2024.

Esto se traduce en un incremento real de 59% y supera el equivalente al 1% del PIB.

La CNEP explicó que cerca del 60% de este crecimiento se explica por una mayor frecuencia y duración de las licencias.

Mientras las licencias autorizadas por cotizante crecieron 19,2%, explicando el 38% del aumento del gasto, los días pagados por licencia experimentaron un alza de 10,6%, contribuyendo con otro 22%.

El aumento se concentró principalmente en Fonasa, donde las licencias autorizadas por cotizante crecieron 34% y los días pagados por cotizante aumentaron 37%. En las Isapres, en cambio, ambos indicadores disminuyeron o se mantuvieron prácticamente constantes.

En Fonasa, las licencias de 21 días o más concentraron el 65% del gasto de este seguro, explicado principalmente por los diagnósticos de salud mental, cuya participación en el total de licencias autorizadas pasó de 24% a 34%, y representaron el 60% del incremento del gasto en licencias prolongadas.

Cabe señalar que la investigación aclara que estos resultados no permiten establecer cuántas licencias médicas carecían de justificación clínica.

A partir de los datos de 2024, la CNEP también calculó que, si ese año se hubiesen efectuado todos los traspasos correspondientes, el gasto registrado en SIL de Fonasa habría aumentado aproximadamente en $ 395 mil millones, correspondientes a transferencias entre instituciones públicas que no se materializaron. En ese escenario, la participación de los trabajadores públicos en el gasto total estimado del SIL de Fonasa habría aumentado de 15% a 27%.

En cuanto a la mantención de remuneraciones durante los días de carencia de funcionarios públicos, la CNEP estimó que esta representó un gasto estatal de al menos $ 156 mil millones durante 2024.

En los servicios públicos de salud, en tanto, el estudio también identificó otros costos asociados a las licencias médicas.

Al respecto, se obtuvo que estos servicios registraron un promedio de 34,2 días de reposo por cotizante y destinaron $ 313.466 millones a suplencias y reemplazos, equivalente al 76% del gasto del Gobierno Central en este ítem.

Sin embargo, la CNEP precisó que el presupuesto destinado a suplencias y reemplazos también financia otras necesidades de personal, por lo que no se puede atribuir íntegramente a las licencias médicas.

Finalmente, a partir del análisis de 530 profesionales sancionados entre 2021 y mayo de 2023, la investigación arrojó que las sanciones redujeron significativamente la emisión de licencias, con disminuciones de 34% para afiliados a Fonasa y 26% para Isapres.

Los efectos persistieron al menos 12 meses después de la sanción y se explicaron principalmente por las suspensiones de la facultad de emitir licencias médicas, contrario a las multas aplicadas, que no mostraron efectos estadísticamente significativos por sí solas.