Los nombramientos se suman a la reestructuración de agosto y llegan tres semanas después de la junta extraordinaria convocada por las cifras de producción abultadas.

Codelco sigue cambiando su primera línea. Mediante un hecho esencial enviado este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la estatal informó nuevos titulares para las vicepresidencias de Proyectos y de Comercialización, y una gerenta general para la División Ventanas. Dos de los tres cargos quedan en manos de ejecutivos que llegan desde fuera de la corporación.

James Galatoire asumirá como vicepresidente de Proyectos el 1 de diciembre. Este ingeniero civil medioambiental de Texas A&M University, dirigía desde 2024 el proyecto de expansión de Collahuasi, la minera controlada por Anglo American y Glencore. Antes trabajó más de dos décadas en evaluación y gestión de proyectos de inversión en la industria de combustibles en Bechtel, y pasó por BHP a nivel regional.

Galatoire se suma a la lista de ejecutivos que han pasado por Collahuasi, la compañía que el CEO de Codelco, Jorge Gómez, lideró por 14 años. Desde la empresa tarapaqueña han llegado a la minera estatal Mario Quiñones (VP Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación), Leonardo Biaggini (VP Estrategia y Control de Gestión) y Francisco Carvajal (VP Operaciones Centro Sur), quien tiene pasado tanto en Collahuasi como en CMP.

En comercialización, el actual gerente de Cobre Refinado, Carlos Olavarría Brown, reemplazará a Braim Chiple, quien presentó su renuncia tras ocupar el cargo desde 2024. Olavarría es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene experiencia en trading y comercialización de commodities en Chile, Singapur, Canadá y EEUU, y asumirá el 1 de enero de 2027.

En la división Ventanas, Paulina Andreoli Celis será gerenta general a partir del 14 de diciembre. Llega desde la Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial de CAP, donde era gerenta de Riesgos y Sostenibilidad. Reemplaza a Claudio Flores, que ocupaba el cargo de forma interina desde agosto. Ese mes, el entonces gerente general de Ventanas, Ricardo Weishaupt, fue trasladado a Chuquicamata. Andreoli es la segunda ejecutiva de CMP que se incorpora a Codelco en 2026, después de Francisco Carvajal, exgerente general de esa compañía y hoy vicepresidente de Operaciones Centro Sur.

"Con estos cambios, queremos seguir consolidando un equipo que combine conocimiento de la Corporación con experiencia adquirida en distintas compañías de la industria, incorporando capacidades complementarias para avanzar en nuestras prioridades estratégicas y operacionales", dijo el presidente ejecutivo, Jorge Gómez.

Movimiento de piezas

Desde que asumiera en julio pasado, Jorge Gómez ha realizado una serie de movimientos de piezas en Codelco. Así, un mes después de arribar, el 14 de agosto, anunció la renovación de cinco vicepresidencias y cuatro gerencias generales, incluidas El Teniente, Chuquicamata y Ministro Hales.

Los movimientos ocurren mientras la estatal enfrenta la crisis por la contabilización de su producción. El 29 de octubre Codelco desvinculó a ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y la Casa Matriz por presuntas irregularidades en las cifras de 2024 y 2025. Entre ellos estaban el gerente general de Salvador y el gerente corporativo de Recursos Mineros.

En la junta extraordinaria del 5 de noviembre, convocada por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Economía y Minería, Daniel Mas, el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, dio una cifra preliminar: 42.100 toneladas de cobre contabilizadas sin haberse producido. El impacto contable estimado es de entre US$ 120 millones y US$ 140 millones. KPMG revisa la producción de todas las divisiones y EY realiza una auditoría forense de las duplicidades en Ministro Hales y Salvador.

En cuanto a Ventanas, esta división opera hoy como refinería, luego de que su fundición cerrara en 2023.