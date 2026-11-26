Un auge impulsado por yacimientos de alta ley y una ola de inversiones ha más que triplicado la producción en una década, transformando al país centroafricano en el segundo mayor proveedor mundial del codiciado metal.

La República Democrática del Congo está acortando la distancia con Chile, el mayor productor mundial de cobre, después de que sus exportaciones trimestrales superaran por primera vez 1 millón de toneladas en los tres meses hasta septiembre.

Un auge impulsado por yacimientos de alta ley y una ola de inversiones ha más que triplicado la producción en una década, transformando al país centroafricano en el segundo mayor proveedor mundial del codiciado metal.

El ascenso del Congo cobra mayor importancia mientras el mundo busca suficiente cobre para satisfacer la creciente demanda de redes eléctricas, vehículos eléctricos y centros de datos.

Chile y Perú —que en conjunto todavía representan alrededor de un tercio de la producción minera mundial— han tenido dificultades para recuperar el crecimiento en medio de la caída de las leyes del mineral, retrasos en proyectos y otros problemas operativos y de permisos. Esto deja al Congo, con sus abundantes reservas y una capacidad en expansión, desempeñando un papel cada vez más crucial ante la perspectiva de una escasez.

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Las exportaciones de cobre del Congo superaron levemente 1 millón de toneladas en el tercer trimestre, llevando los envíos acumulados en los primeros nueve meses de 2026 a 2,7 millones de toneladas, según datos del gobierno. Eso representa un aumento del 8% frente al mismo período del año pasado. Las cifras acercan al Congo a Chile, que exportó 1,28 millones de toneladas el trimestre pasado.

Dos grandes minas congoleñas propiedad de la china CMOC Group Ltd. representaron casi 550.000 toneladas hasta septiembre, mientras las operaciones de Glencore Plc y el complejo Sicomines aportaron 212.000 toneladas cada uno. Sicomines es una empresa conjunta entre China Railway Group Ltd., Power Construction Corp. of China —conocida como Powerchina— y una minera estatal congoleña.

Kamoa-Kakula —copropiedad de la canadiense Ivanhoe Mines Ltd. y Zijin Mining Group Co. Ltd.— exportó 187.000 toneladas, mientras Brother Mining Sasu, una empresa relativamente poco conocida, envió 112.000 toneladas. BMS es una empresa conjunta en la que participa la china Chengtun Mining Group Co. Ltd.

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Trayectoría favorece a Congo

Se espera que la producción de Chile caiga por debajo de 5 millones de toneladas este año, hasta su nivel más bajo desde 2003. Aun así, sería alrededor del 40% superior a la producción del Congo en 2025, pero la trayectoria favorece actualmente al país africano.

Sin embargo, la reducción de la brecha podría ser temporal, ya que Chile espera que la oferta se recupere gradualmente a medida que entren en operación ampliaciones de minas y nuevos proyectos, encaminando al país nuevamente hacia una producción de 6 millones de toneladas anuales para fines de la década.

Sin embargo, la creciente importancia del Congo está alimentando las ambiciones del país de acelerar su reciente incursión en la comercialización de una parte de su cobre. La estatal Gecamines —que posee participaciones minoritarias en varias minas importantes— planea establecer una mesa de negociación en Suiza, dijo el miércoles su director ejecutivo, Baraka Kabemba, durante la conferencia Makutano en la capital, Kinshasa.

“No podemos ser el principal productor de cobre del mundo, ser los custodios de la próxima revolución tecnológica y no tener presencia en el mercado de materias primas”, dijo el directivo. “Desde mi punto de vista, eso no tiene sentido”.