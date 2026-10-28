Autoridades locales exigen decretar Emergencia Agrícola en Maule y O'Higgins para mitigar daños económicos provocados por temporales

La emisión de un decreto desde el Ejecutivo permitiría destrabar la inyección de recursos para paliar los impactos económicos en pequeños y medianos productores, ad portas de una nueva temporada de cosecha.

La intensidad de los sistemas frontales registrados los últimos días, han dejado severos daños económicos en los cultivos agrícolas de las regiones del Maule y O'Higgins que amenazan las cosechas y la liquidez de los productores de la zona. El escenario motivó a parlamentarios y autoridades regionales a solicitar al ministro de Agricultura, Jaime Campos, que decrete Emergencia Agrícola en la zona, con la finalidad de destinar recursos extraordinarios para mitigar la afectación económica en la zona.

El delegado Presidencial Regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, detalló que ya se levantó una solicitud a Agricultura, que para el caso de esta región, especifica de manera preliminar la magnitud de la emergencia en 14 comunas. Enfatizó que la medida busca “abordar las situaciones imprevistas para coordinar acciones entre los distintos organismos competentes y gestionar recursos para apoyar la rehabilitación productiva” .

En esta línea, adelantó que, una vez que el ministerio apruebe el decreto que declare la condición de emergencia, se aplicará la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria (FAS) para consolidar los daños. “Viene toda esta etapa de ver qué instrumentos, a través de líneas de apoyo de Banco de Estado u otra institución bancaria” se pueden activar, además de “evaluar y ver cuál es el instrumento con que nos va a poder apoyar el Gobierno Regional de Maule” .

Llamado parlamentario

Uno de los sectores más afectados es la localidad de Colín, comuna de Maule, donde la disminución de los cultivos de hortalizas y tomates se vio agravada por la destrucción estructural de invernaderos .

Es precisamente este escenario el que llevó a parlamentarios de la zona a sumarse en esta solicitud. El diputado Guillermo Valdés anunció gestiones para agilizar los fondos, y dijo que “solicitaré y oficiaré al Ministro de Agricultura, además de pedir el apoyo de mis colegas de la comisión para que se declare zona de emergencia agrícola en la región del Maule y O'Higgins. No podemos dejar solos a nuestros agricultores; necesitamos gestionar ayudas concretas y oportunas”.