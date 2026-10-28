Autoridades locales exigen decretar Emergencia Agrícola en Maule y O'Higgins para mitigar daños económicos provocados por temporales
La emisión de un decreto desde el Ejecutivo permitiría destrabar la inyección de recursos para paliar los impactos económicos en pequeños y medianos productores, ad portas de una nueva temporada de cosecha.
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La intensidad de los sistemas frontales registrados los últimos días, han dejado severos daños económicos en los cultivos agrícolas de las regiones del Maule y O'Higgins que amenazan las cosechas y la liquidez de los productores de la zona. El escenario motivó a parlamentarios y autoridades regionales a solicitar al ministro de Agricultura, Jaime Campos, que decrete Emergencia Agrícola en la zona, con la finalidad de destinar recursos extraordinarios para mitigar la afectación económica en la zona.
El delegado Presidencial Regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, detalló que ya se levantó una solicitud a Agricultura, que para el caso de esta región, especifica de manera preliminar la magnitud de la emergencia en 14 comunas. Enfatizó que la medida busca “abordar las situaciones imprevistas para coordinar acciones entre los distintos organismos competentes y gestionar recursos para apoyar la rehabilitación productiva”
En esta línea, adelantó que, una vez que el ministerio apruebe el decreto que declare la condición de emergencia, se aplicará la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria (FAS) para consolidar los daños. “Viene toda esta etapa de ver qué instrumentos, a través de líneas de apoyo de Banco de Estado u otra institución bancaria” se pueden activar, además de “evaluar y ver cuál es el instrumento con que nos va a poder apoyar el Gobierno Regional de Maule”
Desde el GORE, el gobernador, Pedro Pablo Álvarez - Salamanca planteó que “tenemos toda la voluntad de ayudar a nuestros agricultores, pero necesitamos que se decrete la emergencia agrícola para poder disponer de los recursos y llegar con apoyo a quienes lo perdieron todo”
Llamado parlamentario
Uno de los sectores más afectados es la localidad de Colín, comuna de Maule, donde la disminución de los cultivos de hortalizas y tomates se vio agravada por la destrucción estructural de invernaderos
Es precisamente este escenario el que llevó a parlamentarios de la zona a sumarse en esta solicitud. El diputado Guillermo Valdés anunció gestiones para agilizar los fondos, y dijo que “solicitaré y oficiaré al Ministro de Agricultura, además de pedir el apoyo de mis colegas de la comisión para que se declare zona de emergencia agrícola en la región del Maule y O'Higgins. No podemos dejar solos a nuestros agricultores; necesitamos gestionar ayudas concretas y oportunas”.
Esta exigencia por inmediatez administrativa fue reforzada por la senadora Paulina Vodanovic, quien emplazó al Ejecutivo a reducir la burocracia desde el nivel central. “Oficiamos al Ministro de Agricultura para que tenga el papelito que le ha pedido al Gobernador Regional para poder cursar fondos extraordinarios para la emergencia agrícola que vive nuestra región”, remarcando que la zona afectada es de donde “sale la alimentación para nuestro país. Si no hay ayuda, vamos a tener también una carestía que va a incidir en el presupuesto familiar de todas las familias de Chile”, dijo la parlamentaria.
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