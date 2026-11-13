3.500 personas, misa con monseñor Chomali y fiesta hasta la madrugada: Los detalles de los 90 años del Saint George’s College

Cerca de las 18:00 horas del viernes 6 de noviembre empezaron a llegar los primeros invitados al Saint George’s College, en Vitacura. Esa noche se juntaron unas 3.500 personas entre exalumnos de 80 generaciones -el más antiguo egresado en 1946- y casi 200 personas vinculadas actualmente al colegio entre profesores, directivos y administrativos.

¿La ocasión? Celebrar los 90 años del colegio en una gran fiesta organizada entre el establecimiento y la Old Georgians Association (OGA), organización que agrupa a sus egresados.



Muchos de los presentes, de todas las edades, lucieron sus corbatas escolares con rayas amarillas y azul. La lista de asistentes connotados en diversos ámbitos es extensa. Había exministros, empresarios, políticos, arquitectos, artistas y científicos. Entre los más reconocidos estuvieron Bernardo Matte, Gonzalo Mardones, Susana Jiménez, José Luis del Río junto a varios de sus hijos, los hermanos Cecilia, Magdalena y Sebastián Piñera Morel; Carlos Alberto Délano, José Miguel Insulza, Matías Walker, los hermanos Pedro, Javier y Gonzalo Darraidou, Baltazar Sánchez, Pelayo Larraín, Patricio Parodi, Harold Mayne-Nicholls, Claudio Orrego, Juan Carlos Cruz, Jaime de la Barra, Francisco Vial y Félix de Vicente, entre muchos otros.

Francisco Vial, Bernardo Matte, Alvaro Izquierdo y Arturo Costabal.



También se hicieron presentes exalumnos destacados en el mundo de las comunicaciones y la cultura como Mónica Pérez, Gonzalo Restini, Andrea Hoffmann, Matías Lira, Nicolás Poblete y Paz Bascuñán.



La jornada partió con una misa en el gimnasio. Dio la bienvenida el Superior General de la Congregación de Santa Cruz, Paul Bednarczyk, y la ceremonia estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, acompañado de 30 sacerdotes. En su homilía monseñor destacó la diversidad del colegio.

“Aquí no los adoctrinaron, sino que les hicieron reflexionar, hacer un discernimiento ético, espiritual, intelectual para sacar los carismas y habilidades. En estos tiempos es un tema importante que tenemos que valorar”, señaló durante la ceremonia.



“Siempre el colegio se caracterizó por escudriñar el acontecer para dar una educación amplia a sus alumnos. Los resultados están a la vista: políticos, artistas, empresarios, científicos han salido de allí con una mirada de país amplia”, comenta Fernando Chomali a DF MAS días después de la celebración.



La misa terminó con la entrega del premio Best Old Georgian, con el que la OGA distingue a un exalumno por su trayectoria. Este año fue para Pablo Ayala Rolando (generación 1978), director de Oxiquim y uno de los fundadores de la OGA. “El gran mérito de Pablo Ayala ha sido unir, articular e inspirar a los exalumnos bajo el Georgian Spirit”, comenta Pablo González, presidente de la OGA, sobre la entrega del reconocimiento.



“El lema del colegio resume nuestra historia: Recte ad ardua, derecho a lo difícil. No elegimos el camino fácil ni la complacencia; elegimos asumir los desafíos con la mirada puesta en el futuro y la mano extendida al prójimo para construir una mejor sociedad. (...) Recibo esta distinción en nombre de nuestra comprometida comunidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por recordarme, día a día, el orgullo de ser georgiano”, expresó Pablo Ayala en sus palabras de agradecimiento.

Hno Paul Bednarczyk, superior Congregación Santa Cruz; Paula Noemi, rectora colegio; Pablo Ayala Best Old Georgian; Monseñor Fernando Chomali; Pablo González y el padre José Ahumada.

Muchos colores e historias

Al atardecer vino un cóctel en la cancha de fútbol y luego los invitados se trasladaron hasta la cancha de rugby, que se encontraba encarpada para la ocasión. La producción estuvo a cargo de Marketing NGH y la banquetería fue de Rivas & Correa. La comida principal era carne al horno con papas, aunque existía una alternativa también para vegetarianos.

Pelayo Arrieta, Baltazar Sánchez, Ignacio González, Mauricio Larraín, Óscar Lería.



Cada invitado tenía una pulsera de un color correspondiente al año en que egresó. Los colores abarcaban una década y cada mesa tenía un conjunto de globos de helio que representaba la generación de sus comensales.



Durante la celebración se proyectó un video y se rememoró la historia del colegio que se fundó en 1936 y que desde 1943 es administrado por la Congregación de Santa Cruz. Saint George’s College comenzó en una sede en el barrio Pedro de Valdivia, Providencia, y se trasladó al actual campus de Vitacura en 1970.



En su discurso, la rectora Paula Noemi recordó que la primera generación, que egresó en 1941, tenía sólo 13 alumnos hombres. Desde entonces han pasado más de 13 mil estudiantes por el colegio y desde 1971 es mixto. “Estos 90 años nos unen y los próximos 90 años nos desafían. Para recorrer ese camino necesitamos a nuestros Old Georgians, porque llevan el sello georgiano más allá y representan el espíritu que queremos seguir transmitiendo”, destacó la rectora.



Ese día también se presentó The Lance, un libro de anécdotas y fotos de exalumnos que toma el nombre de la antigua revista estudiantil y recorre las tradiciones del colegio.



Baile hasta altas horas

La noche siguió con una gran fiesta. La pista de baile, con capacidad para unas mil personas, se mantuvo repleta hasta el final. Ahí se encontraron generaciones de todas las edades. No sólo los más jóvenes se movieron al ritmo de la música, comentan algunos asistentes. Entremedio salieron bandejas con pizzas y hamburguesas para alimentar al público.

Juan Carlos Cruz, Jaime de la Barra y Rodrigo Figueroa.



En la Casa OGA se armó un segundo ambiente, algo más reposado, para quienes querían compartir y conversar lejos del escenario principal.



En la gran carpa primero tocó la banda Intercomunal y luego Banda Ancha, ambos conjuntos musicales compuestos por exalumnos del colegio. Banda Ancha desplegó un diverso catálogo de covers con hits como “I feel Good”, “Persiana americana”, “Loca”, “Cosmic Girl” y “Estrechez de corazón”. En un momento, un coro de mujeres de distintas generaciones acompañó una de las canciones y cuando sonó “Nuevayol” de Bad Bunny se subió al escenario Mito Rompe (Diego Miraflores), cantante urbano y exalumno. Cerró la noche un Dj e incluso se rifó una moto entre los presentes. “Prendieron las luces a las 4 am y la gente no se quería ir”, comenta Juan Felipe López, baterista de Banda Ancha.

Banda Ancha desde el escenario.



“Fue una tarde y noche inolvidable. Primero en el gimnasio vestido con los colores del colegio y una comunidad reunida en torno a la homilía extraordinaria y lúcida del cardenal Chomali. Monseñor hizo un recorrido profundo y conmovedor del espíritu georgiano. Luego encontrarse entre 3.500 georgians prendidos de alegría, todos bajo una misma carpa celebrando, fue realmente emocionante y extraordinario. Pertenecer a los OG no es solamente compartir un pasado, sino también una manera de mirar el mundo y de construir futuro”, concluye Gonzalo Mardones.



El arquitecto fue quien diseñó la Casa OGA, un espacio de encuentro para exalumnos y apoderados que se inauguró el 23 de abril y que este año reconoció a 90 georgianos agrupados en siete categorías.



“Que ningún Old Georgian se sienta solo”, lema de la OGA, quedó demostrado el día de la gran celebración, apunta Pablo González.

Padre Rodrigo Valenzuela, Pablo González y Hno Paul Bednarczyk, superior Congregación Santa Cruz