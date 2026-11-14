La declaración de patrimonio del Jefe del Segundo Piso: “pública”... pero no publicada

La pregunta cayó de cajón cuando T13 informó que la Tesorería General de la República demandó por no pago de derechos agua a Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., empresa del Jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. La nota asegura que él es su fundador y dueño.

La versión oficial de La Moneda explicada el jueves por el vocero Gonzalo Arenas es que desde el 11 de marzo él “no tiene ninguna participación en la administración de esta sociedad”, que ésta “tiene disputa sobre la propiedad que está en sede administrativa“, que hay un “procedimiento administrativo que está en curso” y que él “no tiene ninguna incompatibilidad para seguir asesorando al Gobierno”.

Entonces, ¿qué patrimonio e intereses ha declarado él? Ni en infoprobidad.cl ni en declaracionjurada.cl aparece ninguna a su nombre. Y tampoco las de ninguno de los asesores a honorarios del Segundo Piso y demás unidades de Presidencia. Salvo quienes son autoridades.

Luego de chequear con la Contraloría General de la República y con la propia Presidencia, la explicación simple es que, en ciertos casos -como este- según la ley las declaraciones de patrimonio e intereses (DIP) deben ser “públicas”... pero no en todas las situaciones obliga a que estén publicadas.

Las normas que determinan quiénes a honorarios deben declarar y cuáles se deben publicar activamente en sitios web institucionales son la Ley 20.880 y el reglamento de dicha ley. Se aplica bajo criterios de dictámenes de la CGR: N° 28.993, de 2019 (referido específicamente a la Presidencia), 7.491, de 2017 y 5.288, de 2018. No hay excepciones especiales ni categorías por el hecho de asesorar al Presidente, aclara la CGR.

Para estar obligados a declarar, Irarrázaval -o cualquiera de los honorarios de Presidencia- deben cumplir condiciones como que “el promedio mensual de los honorarios, calculado sobre la base del monto anual dividido por doce, sea igual o superior al promedio mensual de la remuneración anual de un funcionario del tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan”. Cosa que aplica en la gran mayoría de los casos. Pero para los honorarios la norma no manda a publicarlas activamente.

En Presidencia confirman el criterio. Hechas las consultas: “Todos los asesores del Presidente, a partir de cierto grado de remuneración, hacen sus DIP y los ingresan a infoprobidad.cl. En infoprobidad.cl sólo aparecen las DIP de autoridades. Para los asesores a honorarios, que no son autoridades, las DIP siguen siendo públicas pero se deben solicitar expresamente”.