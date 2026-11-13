Partirán con Pumalín: Qué es y quiénes fundaron Chile Parque País, la primera red chilena de campings de naturaleza
Usan el modelo de las cadenas hoteleras: el dueño del terreno pone la tierra y la inversión del camping; y Chile Parque País desarrolla, opera y vende el camping bajo su marca y sus estándares.
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Chile Parque País es la primera red chilena que impulsa recorrer el país a través de campings de naturaleza. Entre los lugares incluidos están los seis camping del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins -en el marco de un acuerdo con CONAF- y los de Punta Camp, en el lago General Carrera. Con ambos -que ya tienen sus campings operativos- partirán el 1 de diciembre.
Se mantienen también conversaciones con propietarios en Hornopirén, Queulat y Cerro Castillo. La meta, según los creadores de la red, es tener cuatro o cinco lugares hacia 2029-2030, y entre 15 y 20 en 10 a 15 años. Construir cada uno toma un año y medio.
Detrás del proyecto están el abogado Pablo Sepúlveda Maggiolo, quien fundó Birus, consultora certificada como empresa B, y cofundador de Punta Camp; el ingeniero comercial Cristóbal Forttes Vial, fundador de FIT Consultores y FIT Invest, especializadas en estructurar negocios de turismo; y el ingeniero civil Felipe Cristi Matté, socio fundador de Inmobiliaria ICuadra y de Punta Camp. A ellos se suma un directorio compuesto por Pablo Ruiz Fabres -director ejecutivo de PriceSmart Chile y socio de TIC Finance, Procitex e Indeed VC-, Myriam Gómez -ex directora ejecutiva de Fundación Imagen de Chile-, y Francisco Levine Lira, ex CEO de Atton Hoteles y director de Explora.
¿Cómo funciona este proyecto distinto al camping tradicional? Usan el modelo de las cadenas hoteleras: el dueño del terreno pone la tierra y la inversión del camping; y Chile Parque País desarrolla, opera y vende el camping bajo su marca y sus estándares. Es parecido, explican, a cómo operan iniciativas similares en el mundo: Huttopia, en Francia, tiene 150 campings y factura 150 millones de euros al año; KOA, en EEUU, suma 500 campings y factura US$ 500 millones; y BIG4, en Australia, tiene 300 campings y su facturación alcanza US$ 600 millones.
Chile Parque País se financiará con su operación, a través de los fees de administración y ventas que cobra a los campings de su red. Estos fees varían según los servicios que contrate cada propietario.
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