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Partirán con Pumalín: Qué es y quiénes fundaron Chile Parque País, la primera red chilena de campings de naturaleza

Usan el modelo de las cadenas hoteleras: el dueño del terreno pone la tierra y la inversión del camping; y Chile Parque País desarrolla, opera y vende el camping bajo su marca y sus estándares.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:10 hrs.

Partirán con Pumalín: Qué es y quiénes fundaron Chile Parque País, la primera red chilena de campings de naturaleza

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