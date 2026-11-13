Reunión con Kast, almuerzo en Viñedo Chadwick y cóctel en el Club de Golf: la agenda de Jamie Dimon en Chile

Tras la reunión con el Presidente José Antonio Kast, se fue a almorzar a la casona de la familia Chadwick, sede de Viñedo Chadwick en Puente Alto. El banquetero fue Pablo Bagnara. Entre las 17 y las 19 horas lo esperaban en la terraza del Club de Golf Los Leones unas 30 personas del mundo de las inversiones,

Jamie Dimon (70) llegó a Santiago desde Brasil la noche del miércoles 11 y se alojó en el hotel Mandarin Oriental. El chairman y CEO de JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, no venía a Chile hacía 10 años.

El jueves partió la jornada en La Moneda. Durante cerca de 40 minutos se reunió en el Salón Rojo con José Antonio Kast, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. Por el lado del banco lo acompañaron Andrés Errázuriz, presidente de JPMorgan Chile, y Alfonso Eyzaguirre, CEO de JPMorgan Chase para América Latina y Canadá. Después Kast escribió en X que conversaron sobre las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, las presiones de la economía internacional y las oportunidades de inversión en el país. Dos días antes, Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, había pasado por el mismo despacho.

De ahí se fue a almorzar a la casona de la familia Chadwick, sede de Viñedo Chadwick en Puente Alto. El banquetero fue Pablo Bagnara. Entre las 17 y las 19 horas lo esperaban en la terraza del Club de Golf Los Leones unas 30 personas del mundo de las inversiones, entre quienes estaban José Miguel Ureta, de Picton; Francisco Cisternas, de Banco de Chile; Javier Moraga, de BCI, y Patricio Muñoz, de AFP Provida. Quienes presenciaron el evento aseguran que eran principalmente ejecutivos de AFPs y bancos de inversión. Hubo empanadas de carne y de queso, además de canapés.

Primero Dimon conversó con el CEO de JPMorgan Chile y después vinieron las preguntas del público. Ahí habló de las dos cosas que le preocupan: la ciberseguridad y la inflación, y presentó la inflación como un riesgo para el mundo. No es la primera vez que lo dice. En su carta anual a los accionistas, publicada en abril, identificó como principal amenaza para 2026 una inflación que suba lentamente en vez de bajar, y a fines de mayo, en el Reagan National Economic Forum, dijo que este año podía llegar fácilmente a 4% en EEUU. Sobre Chile, dijo a los presentes que los chilenos no tenían de qué quejarse, porque tienen un gran país.