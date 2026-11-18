Roberto Alvo asegura que la terminal podría ampliar su capacidad entre 15% y 20% sin grandes inversiones

El precio del combustible de aviación subió 52,1% en el tercer trimestre de 2026 y le sumó a Latam Airlines Group cerca de US$520 millones en costos. La compañía ganó US$441 millones, pero su margen operacional ajustado cayó de 18,1% a 12,5%.

Roberto Alvo es el CEO, desde marzo de 2020, del principal grupo de aerolíneas de América Latina, con operaciones domésticas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y una flota de 390 aviones. Desde junio de 2026 preside, además, la junta directiva de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

En esta entrevista exclusiva con Portafolio, Alvo revela que Latam traerá dos aviones más a Colombia entre fin de año y comienzos de 2027, uno de ellos dedicado a Medellín, y advierte que un crecimiento mayor depende de los permisos de aterrizaje y despegue en El Dorado.

También cuenta cuánto han subido los tiquetes, propone cómo ampliar la terminal sin grandes inversiones y explica por qué descarta un segundo aeropuerto en Bogotá.

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​- Latam prevé llegar a 452 aviones en 2028. ¿Cuántos de ellos llegarán a Colombia y cuánto invertirán en el país?

Nosotros tenemos ganas de crecer y crecer fuertemente en Colombia. Y hoy en día, lamentablemente, nuestro crecimiento está restringido por la capacidad del aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

El aeropuerto está a full capacidad prácticamente y nosotros necesitamos más permisos de aterrizaje y de despegue para poder seguir creciendo. Entonces, ahora estamos trayendo, entre fines del año y principios del próximo año, dos aeronaves más: una, de hecho, dedicada a Medellín y otra que va a operar distintas rutas dentro del país.

Latam tiene una flota de más de 400 aviones; tenemos 30 dedicados a Colombia. Tenemos la capacidad de invertir, tenemos la capacidad de crecer.

- ¿Y de cuánto podría ser esa inversión?

Va a depender de la cantidad de permisos de despegue y aterrizaje que consigamos en el aeropuerto. Eso lo hemos hablado con el Gobierno. Yo creo que el Gobierno entiende la necesidad de que el aeropuerto El Dorado crezca su capacidad.

Hay un reporte que hicieron las líneas aéreas colombianas en el 2022-2023, hecho por la Iata, que muestra que existen alternativas para crecer esa capacidad. Lamentablemente, no hemos visto en la práctica que eso suceda.

Entonces, hoy en día el crecimiento de la industria, no solamente de Latam, sino de la industria en Colombia, está limitado por la capacidad del aeropuerto.

- Latam Cargo construirá una nueva bodega de más de 4.000 metros cuadrados en El Dorado. ¿Cuánto cuesta y cuándo entra en operación?

Latam hoy en día es el transportador más importante de flores de Colombia hacia el mundo. Aproximadamente un tercio de todas las flores que se transportan por avión de Colombia al mundo las transportamos nosotros, y la inversión que estamos haciendo en esta nueva bodega obedece al querer seguir aumentando nuestra operación en Colombia.

La inversión, la verdad, no es tan relevante de cara al tamaño de la operación. Nosotros tenemos hoy en día siete u ocho aviones cargueros dedicados a Colombia. Es una inversión sobre los US$ 500 millones, y eso al final del día es el desembolso importante que nosotros tenemos, en donde, en épocas incluso de alta temporada, llegamos a tener 30 vuelos diarios entre Colombia y Estados Unidos llevando flores. Va a estar en operación en el 2027.

- ¿Cuánto han subido en promedio los tiquetes nacionales por cuenta del combustible?

Nosotros siempre tratamos de hacer que nuestra operación sea eficiente, y las eficiencias que hemos conseguido a lo largo de los años han terminado dando menores costos para los pasajeros.

Ahora tenemos un caso particular en donde sube el precio del combustible, la ecuación económica de las líneas aéreas cambia y las tarifas tienen que subir, porque, al final del día, las líneas aéreas traspasan su costo.

Colombia ha tenido la ventaja de que el tipo de cambio se ha fortalecido. Entonces, este aumento del precio del combustible, cuando uno lo mira en pesos colombianos, es un poco menor de lo que es cuando lo mira en dólares. Así que los tiquetes han subido en general cerca de 10%, pero el precio del combustible se ha duplicado.

- ¿Qué salida ve para la congestión de El Dorado? ¿Un segundo aeropuerto para Bogotá?

Definitivamente, creo que el aeropuerto va a tener que crecer en el tiempo de una manera sustancial. Y yo, personalmente, pienso que un aeropuerto adicional en Bogotá no sería una buena idea.

Todas las ciudades que tienen el tráfico aéreo quebrado en más de un aeropuerto tienen problemas importantes de conectividad. Pero, por ejemplo, El Dorado tiene dos pistas y tiene 74 operaciones por hora.

El aeropuerto de Gatwick, en Inglaterra, tiene una pista y tiene 60 operaciones por hora. ¿Existe la posibilidad, con inversiones que no son tan sustanciales, de poderle dar espacio y crecimiento al aeropuerto? Sí, definitivamente.

Probablemente, un 15% o un 20% de la capacidad se podría aumentar sin grandes desembolsos, mientras se planifica una inversión más importante que requiere el aeropuerto para el largo plazo.

Esas decisiones de inversión que no son muy complejas —muchas de ellas tienen que ver, más que nada, con coordinación del tráfico y de los servicios que hay en el aeropuerto— están relativamente al alcance de la mano. Hay que ponerse a trabajar, porque los planes ya están definidos.

- ¿Cómo afectan a Latam fallas como la de los radares de la Aerocivil o la de las comunicaciones en los aeropuertos de Estados Unidos?

Más que a la operación, afecta a los pasajeros. Lo que ocurrió en Estados Unidos terminó afectando, probablemente, a 5 o a 6 millones de personas.

Las líneas aéreas, hoy en día, hemos comprometido las inversiones para la expansión. Lo que necesitamos es que la estructura que habilita la operación esté a la altura

Yo creo que es muy bueno ver que hay, en Medellín y en Barranquilla, planes para aumentar la infraestructura aeroportuaria, pero también el sistema de control de tráfico aéreo tiene que ser modificado. La industria aérea es un gran motor de crecimiento económico.

- ¿Qué le falta a Colombia frente a otros países de la región?

Yo no creo que a Colombia le falte mucho. Yo creo que tiene una posición geográfica muy privilegiada, tiene industrias pujantes, tiene población, tiene turismo. Hoy en día pienso que la principal restricción al crecimiento de la industria y el turismo pasa por no tener una infraestructura aeroportuaria que nos permita seguir manteniendo niveles de crecimiento importantes.

Latam está creciendo de manera muy importante en otros países de la región en donde no hemos visto esos problemas de infraestructura como una limitación.

Lea la nota completa en Portafolio.