Las AFP enfrentan primeras acciones judiciales por caída del fondo E. La caída de más de 10% acumulada por el fondo E entre enero y septiembre de 2026 abrió un nuevo frente para las AFP. Dos afiliados presentaron las primeras acciones judiciales dirigidas específicamente contra las administradoras por el desempeño del selectivo más conservador del sistema de multifondos. Los recursos de protección fueron ingresados ante las cortes de apelaciones de Santiago y Puerto Montt, y apuntan contra AFP Capital y AFP UNO, respectivamente.

Minera canadiense aumenta en casi 90% su inversión en proyecto de tierras raras en Penco. La canadiense Aclara Resources Inc. publicó en la Bolsa de Toronto en Canadá una actualización de la evaluación económica de su proyecto Módulo Penco, el primero de este tipo en Chile y que desarrolla junto a Grupo CAP en la Región del Biobío, para producir carbonato de tierras raras a partir de arcillas iónicas.

Cómo inicia el dólar la semana. Tomando en cuenta que el petróleo devolvía una parte de sus recientes ganancias, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 981,44 lo que implica una caída de $ 3,21 respecto al cierre del viernes. El cobre transado en Londres bajaba 0,9% a US$ 6,48 la libra.

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