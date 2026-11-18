El PIB del tercer trimestre sorprende con caída más profunda que lo esperado. Más profundo de lo que se esperaba, el Banco Central informó este miércoles que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una caída de 1,1% en el tercer trimestre, respecto del mismo periodo del año pasado. La cifra es más baja que el descenso de 0,8% estimado con el último Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre y en el consenso de las respuestas en la encuesta de Bloomberg.

Novandino Litio gana casi siete veces más que cuando era SQM Salar en 2025. El buen precio del litio impactó positivamente en la filial de SQM dedicada a este negocio en Chile: Novandino. La sociedad conjunta de la minera ligada al grupo Pampa y la estatal Codelco, y que explota el Salar de Atacama hasta el año 2060, registró una ganancia neta de US$ 1.332 millones entre enero y septiembre de 2026, 6,7 veces los US$ 198 millones que obtuvo en igual período del año anterior, cuando aún operaba como SQM Salar.

Cómo sigue el dólar. Con la contracción de la actividad en Chile, entre otras cosas, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 1.002,7 lo que implica un alza de $ 9,3 respecto al cierre del martes. El futuro de cobre en la Bolsa de Metales de Londres se desplomaba 5,3% hasta los US$ 5,68 por libra, su menor precio desde el 7 de abril.

Te recomendamos: