Fiscalía Oriente investigará responsabilidades tras el aluvión en Las Condes y el gobierno defiende que respuesta ante la emergencia "ha sido la adecuada”

Las autoridades corrían contra el tiempo en las tareas de remoción en las calles y áreas más afectadas por la emergencia en la tarde de ayer jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, que dejó seis heridos por el torrente de barro que arrastró vehículos y anegó viviendas e instalaciones de recintos médicos y educacionales.

La Fiscalía Oriente anunció que instruirá la investigación a personal especializado de OS9 y Labocar de Carabineros para esclarecer el origen y las eventuales responsabilidades que pudieran existir en relación con el potente aluvión en la tarde ayer jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, que dejó seis personas heridas y más de 2.000 viviendas afectadas.

La investigación estará a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo. "Las diligencias investigativas estarán orientadas a establecer las circunstancias en que se produjo el hecho y determinar si existen responsabilidades penales asociadas a su origen o a sus consecuencias", indicó la Fiscalía Oriente.

Equipos de emergencia con maquinaria pesada trabajaban en tareas de remoción de barro y escombros en calles de San Carlos de Apoquindo tras el aluvión luego de intensas lluvias que arrastró vehículos, inundó viviendas y afectó instalaciones de salud y recintos universitarios en ese sector de la comuna de Las Condes, que por la magnitud de los daños llevó al gobierno a decretar bajo zona de catástrofe.

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Según el catastro municipal, un total de 2.015 viviendas fueron afectadas en la comuna de Las Condes -de las que 55 presentan daños mayores y quedaron inhabitables-, debido al aluvión, que obligó a evacuar o rescatar a 1.200 personas, entre vecinos y estudiantes, y afectó una superficie de 3,1 kilómetros cuadrados. El catastro también da cuenta de daños en tres kilómetros de calles secundarias y 12 kilómetros de avenidas.

El delegado presidencial Regional Metropolitano, Germán Codina, señaló este viernes que durante la noche y madrugada hubo presencia militar en el lugar donde se produjo el colapso de los captadores de aguas lluvia que provocó el aluvión y que, además del apoyo en hogares, las tareas se focalizarán en avanzar en el despeje de las calles cubiertas con barro y escombros, como General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza, en San Carlos de Apoquindo.





"Hay barro que ingresó a viviendas, hay muchas personas afectadas", indicó Codina, quien junto con lamentar las seis personas heridas -uno de ellos un niño de poco más de un año de edad con una fractura-, indicó que "a pesar de la contundencia, la fuerza, la energía que existió en este aluvión hasta el momento no hemos tenido reportes ni de víctimas fatales ni de situaciones todavía más graves que pudieran estar afectando a las personas".

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La emergencia llevó a Senapred debió declarar ayer Alerta Roja en 10 comunas de la Región Metropolitana, donde se mantienen las clases suspendidas este viernes.

Uno de los episodios más impactantes quedó registrado en un video que mostró a pasajeros de un bus RED sobre el techo del vehículo mientras este era arrastrado por la corriente.

Foto: Aton Chile

Gobierno sostiene que “la respuesta ha sido la adecuada”

La tarde de este viernes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a la investigación anunciada por la Fiscalía Oriente y aseguró que el gobierno prestará la colaboración necesaria para que el organismo pueda ejercer la acción penal pública y realizar las diligencias correspondientes ante eventuales hechos constitutivos de delito.

En esta línea, respecto de posibles responsabilidades del Senapred, el subsecretario afirmó que “es un sistema que, de acuerdo al nivel de escalamiento a nivel comunal, regional y nacional, ha mostrado una respuesta adecuada conforme a las circunstancias climáticas intensas, extraordinarias y excepcionales que hemos vivido en estos días en la Región Metropolitana y también en eventos específicos durante este invierno también, que ha sido muy inclemente y vamos a seguir monitoreando”.

Por ello, sostuvo que, si bien el gobierno monitoreaba el sistema frontal desde el 28 de septiembre, “nadie puede prever, en este caso, que en una hora caiga lo que llueve en un año normal en la Región Metropolitana”.

En cuanto a la falta de activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), Pavez respaldó las declaraciones de la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señalando que esta herramienta “no tiene utilidad cuando se produce un evento súbito de características extraordinarias”. En la misma dirección, la autoridad explicó que la activación de la alerta requiere definir un perímetro para determinar su envío. Asimismo, planteó que el anuncio de evacuación también exige un análisis previo entre el gobierno y Senapred.

El subsecretario insistió en que el aluvión registrado en la capital fue un “evento de características tan súbitas (...) que hace imposible que la mensajería cumpla el objetivo para el cual está diseñada”.

“Nos pasó lo mismo en Lota, y nos pasó lo mismo en alguna dimensión en Tocopilla, porque, además, no sabemos, y esto es muy importante, cuáles son las quebradas que se van a activar”, agregó.

Consultado por eventuales modificaciones al plan regulador, Pavez descartó que se estuvieran evaluando, argumentando que “este fenómeno podría haber sucedido en cualquiera de las comunas que corresponden a la faja cordillerana de nuestra Región Metropolitana”.

Así, el subsecretario sostuvo que “este no es el momento de las recriminaciones” y aseguró que “estamos trabajando sin cesar para poder despejar las vías y, por supuesto, mejorar la coordinación con los municipios y con el ministro de Obras Públicas”.

A fectación en centros asistenciales

El aluvión también alteró el funcionamiento de centros de salud del sector.

En la Clínica UC San Carlos de Apoquindo se reportó una inundación del primer piso y se realizaron traslados preventivos de recién nacidos y pacientes de mayor complejidad al Hospital Clínico UC Christus, en Marcoleta, en la comuna de Santiago.

"UC Christus informa que nuestros pacientes y colaboradores que están en la clínica se encuentran bien (...) los pacientes que permanecen hospitalizados en la Clínica San Carlos de Apoquindo continúan recibiendo la atención y los cuidados necesarios por parte de nuestros equipos clínicos", indicó la clínica en un comunicado.

"El aluvión afectó principalmente los niveles subterráneos donde se ubica el centro médico. Nuestros equipos trabajan en la evaluación de los daños y las labores de limpieza, así como en la recuperación de las condiciones necesarias para restablecer progresivamente los servicios de manera segura. Por el momento, se mantiene suspendida la atención del Servicio de Urgencia, así como las consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Esta suspensión podría extenderse durante las próximas semanas, por lo que reiteramos el llamado a nuestros pacientes y a la comunidad a no acudir a la clínica hasta nuevo aviso", agregó.

La Clínica Universidad de los Andes registró un ingreso menor de agua y se encontraba disponible para recibir urgencias. Clínica Las Condes permanecía operativa y ofreció apoyo para rescates, mientras el Hospital Dipreca no reportó afectación y mantuvo su helipuerto operativo.

Los Cesfam y SAPU de la comuna continúan funcionando, con refuerzo de vehículos de emergencia. Además, se coordinará apoyo para trasladar a trabajadores hacia clínicas y centros asistenciales con restricciones de acceso.

En DUOC UC (Camino El Alba), 60 estudiantes fueron evacuados, mientras que el aluvión afectó al primer piso de ELEAM (Camino El Alba) y equipos de bomberos concurrieron para la evacuación de 11 adultos mayores.

Foto: Aton Chile.