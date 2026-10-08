WTTC advierte sobre los desafíos del turismo: llama a prepararse para la IA y destaca que la tecnología puede impulsar el empleo

El presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), Manfredi Lefebvre d'Ovidio.

En su intervención ante la Cumbre Mundial del organismo, el presidente del consejo del WTTC, Manfredi Lefebvre d'Ovidio, recordó el impacto que tuvo la pandemia sobre la actividad y llamó a la industria a prepararse para un escenario de mayor competencia e incertidumbre.

El turismo enfrenta un escenario de profundas transformaciones. La irrupción de la inteligencia artificial (IA), una competencia cada vez mayor y la necesidad de prepararsee para nuevas crisis fueron parte de los desafíos que puso sobre la mesa el presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), Manfredi Lefebvre d'Ovidio, durante su intervención en la Cumbre Mundial del WTTC, que se desarrolla en Malta.

Ante los principales representantes de la industria, el directivo transmitió un mensaje al sector, que combinó optimismo sobre las perspectivas de crecimiento del rubro con una advertencia: las empresas deben prepararse para enfrentar un mundo que cambia rápidamente y que exige una mayor capacidad de adaptación.

Uno de los puntos que abordó fue la experiencia que dejó la pandemia del Covid-19. Manfredi recordó el fuerte impacto que tuvieron las restricciones sanitarias sobre el turismo, una actividad que calificó como esencial, pero que enfrentó importantes dificultades para retomar sus operaciones.

A partir de esa experiencia, planteó la necesidad de que el sector fortalezca su preparación frente a acontecimientos excepcionasle y situaciones de incertidumbre que puedan volver a afectar su funcionamiento.

El llamado se produjo en momentos en que la actividad exhibe cifras que reflejan su relevancia para la economía mundial. Según destacó, el turismo representa US$ 12 billones y sostiene 376 millones de empleos, equivalentes a uno de cada nueve puestos de trabajo a nivel global.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de la industria también estará acompañado de nuevos desafíos. Entre ellos, mencionó el aumento de la competencia, las transformaciones tecnológicas y los cambios en las expectativas de los viajeros.

En ese contexto, defendió la necesidad de fortalecer la cooperación entre el sector público y privado. A su juicio, el desarrollo de la industria requiere que los gobiernos mantengan un diálogo permanente con las empresas y contribuyan a generar condiciones que permitan aprovechar las oportunidades de crecimiento.

La tecnología y el futuro del empleo

Otro de los mensajes de Manfredi estuvo dirigido al impacto que tendrá la innovación tecnológica sobre el turismo y sus trabajadores.

El directivo sostuvo que la inteligencia artificial ya está modificando la manera en que las personas planifican sus viajes y anticipó que sus efectos irán más allá de los cambios en la operación de las empresas.

En particular, planteó que los avances tecnológicos también podrían aumentar el tiempo disponible de las personas, una transformación que, desde su perspectiva, abriría nuevas oportunidades para el turismo y otras actividades vinculadas al ocio.

Sobre las consecuencias de la automatización en el empleo, se mostró optimista y defendió la capacidad de las empresas para incorporar tecnología sin que ello implique necesariamente una reducción de sus dotaciones.

Para ilustrarlo, recordó la experiencia de una empresa familiar que, con la incorporación de maquinaria, consiguió aumentar significativamente su producción manteniendo el mismo número de trabajadores.

Según relató, el aumento de la productividad fue acompañado por una expansión del consumo, lo que permitió que la compañía creciera sin recurrir a despidos.

A partir de ese ejemplo, manifestó su confianza en que la innovación contribuya a resolver parte de los desafíos de la industria y que la sociedad sea capaz de absorber los cambios asociados a las nuevas tecnologías.