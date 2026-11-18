El diputado opositor Jaime Araya (indep. PPD) pide al órgano fiscalizador que solicite el texto íntegro. Mientras que el socialista Daniel Manouchehri invitó a la ministra a la Comisión de Ciencias.

El acuerdo de colaboración tecnológica suscrito entre la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, generó inquietud en el Congreso, donde han instado al Ejecutivo a que explique su alcance y las razones de que no se haya adelantado que se firmaría. Con más o menos fuerza ya se tomaron algunas medidas.

Por lo pronto, la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, encabezada por el diputado socialista Daniel Manouchehri acordó invitar a la secretaria de Estado a la instancia para que explique en qué consiste el acuerdo, algo a lo que la ministra Lincolao habría accedido, según indicó el propio diputado opositor.

La idea de la invitación, aclaró Manouchehri, es “conocer cómo se están resguardando los datos de los chilenos, que para nosotros es lo más relevante”. Por lo que, adelantó, que la ministra se comprometió a asistir a la sesión del lunes 23 de la comisión.

Mientras que uno de los integrantes oficialistas de la comisión, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL), diputado Hans Marowski, subrayó que la ministra “ha impulsado una iniciativa que es muy importante para Chile”, por lo que estima que hay que analizar el fondo del acuerdo “más allá de las dificultades de coordinación que hayan existido”. Y convencido de que habrá aspectos que aclarar y preguntas que responder, valoró que Lincolao asista a la Comisión de Ciencias para despejar cualquier duda.

Neutralidad tecnológica

Sin embargo, desde el PPD la mirada de la situación es más crítica. Es por ello que el diputado Jaime Araya (indep. PPD) confirmó que ingresó una presentación ante la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo, las atribuciones de la ministra Ximena Lincolao para suscribirlo y sus posibles implicancias en materia de gasto público, protección de datos y soberanía tecnológica.

El oficio ingresado solicita obtener el texto íntegro del acuerdo y sus antecedentes jurídicos y técnicos; verificar las competencias legales del Ministerio de Ciencia, determinar si futuras contrataciones deben sujetarse a la legislación de compras públicas y examinar los resguardos relativos al tratamiento de datos personales. También requiere antecedentes del acuerdo con ElevenLabs, de otros convenios tecnológicos suscritos por la cartera y de los gastos asociados al viaje oficial de la ministra a Estados Unidos.

Desde el punto de vista de Araya, el documento suscrito por la ministra “viola un principio básico que se llama neutralidad tecnológica. Lo que la ministra ha hecho, en buenas cuentas, por sí y ante sí, sin preguntarle a nadie, va a una empresa tecnológica multinacional a decirle: quiero que usted me asesore o trabaje con el Gobierno de Chile o el Estado de Chile en determinada materia. Rompe un principio básico de neutralidad”, cuestionó.

Por su parte, el diputado José Montalva (indep. PPD) señaló que OpenAI “ha sido denunciada por varios Estados, el mismo Estados Unidos, y ha tenido incumplimientos respecto de los compromisos asumidos, según lo que dicen sus denunciantes”.

Y expresó su convicción de que este tipo de acuerdos “requiere una discusión más amplia, abierta, transparente, que dé garantías a todos y a todas” y aunque aseguró no presumir mala fe, sí planteó sus dudas acerca de qué garantías existen respecto a la protección de los datos a los que tenga acceso OpenAI.