Todo indica que no hay acuerdo en la oposición respecto de avanzar en alguna medida fiscalizadora en contra del titular de Hacienda.

La sorpresiva contracción de 1,1% que registró el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre, respecto de igual período de 2025, no solo encendió las alarmas en el mercado, sino que también abrió un nuevo flanco político para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien desde hace semanas está en la mira de la oposición.

En medio de un clima de creciente tensión en la Cámara de Diputados, la bancada del PPD anunció este miércoles que impulsará una interpelación contra el jefe de las finanzas públicas, responsabilizándolo por el deterioro de la actividad económica y la compleja situación del mercado laboral. Sin embargo, la ofensiva no logró concitar un respaldo inmediato entre los partidos opositores.

La bancada de la colectividad, encabezada por la diputada Andrea Parra, anunció una interpelación al titular de Hacienda, apelando a la compleja situación económica y la crisis laboral que afecta al país.

“La ciudadanía sufre, lo pasa mal con el desempleo y las cifras nos golpean en la cara duramente. Y hay un responsable; ese responsable es quien dirige la política económica de este país, que es el ministro Quiroz”, argumentó la legisladora de oposición.

Parra dijo que la colectividad decidió utilizar las herramientas constitucionales que les entrega la normativa legal del Congreso, con la finalidad de que el ministro aludido explique “la caída brutal de la inversión y cómo Chile se va a levantar en los próximos meses, para responder a una ciudadanía que está agobiada por el aumento de los precios y por el desempleo”.

DC: “No se conversó”

No obstante, la Democracia Cristiana (DC) acusó que no fue consultada sobre el tema. De hecho, el timonel de la colectividad, diputado Álvaro Ortiz fue más cauto respecto al anuncio: “Yo llamaría un poco a la calma, pondría una pausa; y, en la reunión del día lunes de partidos políticos de la oposición no se conversó la renuncia ni tampoco generar una interpelación en su contra”, señaló en referencia al ministro de Hacienda.

Sin manifestarse a favor o en contra de la medida, el timonel falangista insistió en que la idea del PPD se debe conversar, analizar los argumentos y coordinar, para que “no sea una avalancha permanente de anuncios sobre acusaciones constitucionales, interpelaciones y peticiones de renuncia”.