PPD anuncia interpelación a Quiroz por malas cifras económicas, pero la DC llama a "la calma”
Todo indica que no hay acuerdo en la oposición respecto de avanzar en alguna medida fiscalizadora en contra del titular de Hacienda.
Noticias destacadas
La sorpresiva contracción de 1,1% que registró el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre, respecto de igual período de 2025, no solo encendió las alarmas en el mercado, sino que también abrió un nuevo flanco político para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien desde hace semanas está en la mira de la oposición.
En medio de un clima de creciente tensión en la Cámara de Diputados, la bancada del PPD anunció este miércoles que impulsará una interpelación contra el jefe de las finanzas públicas, responsabilizándolo por el deterioro de la actividad económica y la compleja situación del mercado laboral. Sin embargo, la ofensiva no logró concitar un respaldo inmediato entre los partidos opositores.
La bancada de la colectividad, encabezada por la diputada Andrea Parra, anunció una interpelación al titular de Hacienda, apelando a la compleja situación económica y la crisis laboral que afecta al país.
“La ciudadanía sufre, lo pasa mal con el desempleo y las cifras nos golpean en la cara duramente. Y hay un responsable; ese responsable es quien dirige la política económica de este país, que es el ministro Quiroz”, argumentó la legisladora de oposición.
Parra dijo que la colectividad decidió utilizar las herramientas constitucionales que les entrega la normativa legal del Congreso, con la finalidad de que el ministro aludido explique “la caída brutal de la inversión y cómo Chile se va a levantar en los próximos meses, para responder a una ciudadanía que está agobiada por el aumento de los precios y por el desempleo”.
DC: “No se conversó”
No obstante, la Democracia Cristiana (DC) acusó que no fue consultada sobre el tema. De hecho, el timonel de la colectividad, diputado Álvaro Ortiz fue más cauto respecto al anuncio: “Yo llamaría un poco a la calma, pondría una pausa; y, en la reunión del día lunes de partidos políticos de la oposición no se conversó la renuncia ni tampoco generar una interpelación en su contra”, señaló en referencia al ministro de Hacienda.
Sin manifestarse a favor o en contra de la medida, el timonel falangista insistió en que la idea del PPD se debe conversar, analizar los argumentos y coordinar, para que “no sea una avalancha permanente de anuncios sobre acusaciones constitucionales, interpelaciones y peticiones de renuncia”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido recienteVER MÁS
Providencia se convierte en la primera comuna en impulsar una enmienda para frenar efectos de la nueva OGUC
El municipio busca limitar los efectos de las nuevas reglas de densificación y conjuntos armónicos, ante el riesgo de un crecimiento inmobiliario que altere la calidad de vida de sus barrios.
La nueva apuesta de la industria de la salud: centros médicos crecen 37% en cuatro años y anticipan una nueva ola de expansión
Los movimientos dan cuenta de una estrategia que ha ido ganando terreno: acercar las prestaciones médicas a los pacientes, a través de recintos de menor tamaño y con una inversión más acotada que una clínica u hospital.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete