El Presidente José Antonio Kast realizó una gira por Vietnam, China y Japón que buscó atraer inversiones y potenciar los lazos comerciales con dichos países.

Banquete APEC

El Presidente de China, Xi Jinping, agasajó a los líderes de las economías de la APEC con un banquete de bienvenida que contó en su menú con sopa de vejiga de pescado con aceitunas, langosta frita con jengibre, filete de carne de res con hongos, pescado al vapor (mero) en salsa de soja y setas morel (morillas) con verduras tiernas y castañas en salsa de azafrán.

Cuidado con los murciélagos

En medio de su punto de prensa en el templo de la literatura en Hanói, el Presidente José Antonio Kast y su comitiva se vieron sorprendidos por el vuelo cercano de murciélagos que pasaban a pocos metros generando atención en el cielo de la noche vietnamita.

La confusión

El desayuno con los empresarios japoneses en Tokio tuvo un momento distendido cuando el Presidente señaló que algunos asistentes confundieron a la intérprete que se sentó en su mesa, con su esposa, lo que él de inmediato aclaró que debió retirarse por su agenda paralela.

Los billetes

En otro momento de este mismo evento con los privados, Kast dijo “muchos de ustedes conocen este billete de 10.000 yenes y tiene el rostro de Shibusawa Eiichi, el “padre del capitalismo moderno japonés” que fundó bancos e impulsó ferrocarriles, y lo comparó con el billete de $ 10.000 de Arturo Prat. "Miren la coincidencia: Arturo Prat y Shibusawa Eiichi representan hombres de principios”.

La cereza reina en China

En el lanzamiento del primer envío de cerezas en Shenzen, se hicieron pocas las destinadas a regalar a los asistentes, quienes no dudaron en comerlas y deleitarse de la fruta que todos los años marca récord de envíos al gigante asiático.

Menú occidental

Gran parte de los integrantes de la comitiva por Asia, entre empresarios y parlamentarios, reconocieron que por precaución optaron por preferir un menú occidental para no tener dificultades por probar comidas muy aliñadas a las que no están acostumbrados.

De compras en Vietnam

Gran parte de la delegación aprovechó de hacer compras de ropa originales pero también “imitaciones de alta calidad”, según reconocieron. También juguetes y zapatillas en un país que produce estos artículos para el mundo.

Foto de Bachelet

En el céntrico hotel de Hanói donde se realizó el seminario de negocios encabezado por Kast, varios integrantes de la delegación reconocieron una foto de la expresidenta Michelle Bachelet, quien en 2017 también llamó a invertir en Chile.

Entre otros exmandatarios, las fotografías recuerdan el paso por ese recinto del exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Fuera de protocolo

Kast, junto a la primera dama, Pía Adriasola, fueron recibidos en audiencia por el emperador naruhito y la Emperatriz Masako en el Palacio Imperial, donde fuera de todo protocolo hasta intercambiaron palabras en español en el saludo. Naruhito estudia nuestro idioma.

Pero también sorprendió que tomara la iniciativa de saludar de la mano a los siete periodistas chilenos que, luego de un sorteo, estaban presenciando la audiencia, al igual que un camarógrafo y el fotógrafo oficial del Presidente.

Logo con origami por 130 años

En el último día de actividades en Tokio, el Presidente Kast y la primera ministra de Japón, Sanae Takahichi, dieron a conocer el logo oficial de conmemoración de los 130 años de relaciones diplomáticas que se cumplen en 2027. Se trata de un origami con las fotos de las banderas de ambas países y una silueta de un ave.